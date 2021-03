„Selbstbestimmtes Leben“: AfD-Fraktion in Hessen klagt gegen Corona-Verordnung

Foto: PATRIK STOLLARZ/AFP via Getty Images

Die AfD-Fraktion im Landtag von Hessen verfügt über ausreichend Abgeordnete, um eine Normenkontrollklage vor den Staatsgerichtshof zu bringen. Die Fraktion geht jetzt gegen die Corona-Verordnung des Landes vor, die sie insgesamt für verfassungswidrig hält.

Im Rahmen eines abstrakten Normenkontrollverfahrens haben 14 Abgeordnete der AfD-Fraktion im Hessischen Landtag die sogenannte Corona-Kontakt-Betriebsbeschränkungsverordnung vor den Staatsgerichtshof gebracht. Die geltende Verordnung datiert in ihrer Urform auf den 26. November 2020 und wurde zuletzt am 11. Februar 2021 angepasst.

Sie umfasst ein breites Spektrum an Vorschriften, die von Einschränkungen der sozialen Kontakten über Vorschriften zur Maskenpflicht bis hin zu Regelungen über Gewerbeausübung, Versammlungsrecht oder Schließung von Einrichtungen im Bundesland Hessen reichen.

Diese Corona-Verordnungen greifen tief in unsere persönlichen Freiheitsrechte ein“, äußert Fraktionschef Robert Lambrou dazu.

Durch Maskenzwang, Abstands- und Kontaktbeschränkungen hätten die Bundes- und Landesregierungen „unverhältnismäßige Rechtsbeschränkungen“ vorgenommen. Für viele Arbeitnehmer, Unternehmer und Kunstschaffende habe dies zu existentiellen Problemen geführt.

Mit der Klage, die sich gegen die Verordnung in ihrer Gesamtheit richtet, kämpfe man „für die Rechte der Bürger auf Freiheit und ein selbstbestimmtes Leben“. Das erforderliche Quorum von mindestens einem Zehntel der Mitglieder des Landtages für einen Normenkontrollantrag vor dem Staatsgerichtshof ist erfüllt. Auch gibt es noch keine rechtskräftige Entscheidung des obersten Organs der Verfassungsjurisprudenz des Landes, die einem solchen entgegenstünde.

Die Kläger begehren, dass der Staatsgerichtshof die hessische Corona-Verordnung insgesamt für verfassungswidrig und nichtig erklärt.

Generalklausel sei nicht ausreichend

Die AfD-Fraktion bringt sowohl formelle als auch materielle Gründe für ihre Einschätzung vor. So habe die Verordnung nach Ansicht der Kläger keine verfassungsgemäße Rechtsgrundlage, da entgegen der Vorgabe des Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG „Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Ermächtigung“ im zugrundeliegenden Gesetz nicht ausreichend bestimmt seien.

Auch nach der Novelle zum Infektionsschutzgesetz, die im November im Vorfeld des Erlasses der Verordnung durch den Bundestag beschlossen wurde, reiche es nicht aus, die „umfänglichen und eingriffsintensiven Maßnahmen der Corona-Verordnungen der Länder über Monate lediglich auf die Generalklausel des § 28 IfSG“ zu stützen.

Maskenpflicht in Hessen als angebliche Verletzung körperlicher Unversehrtheit

Die Kläger betrachten bereits die Maskenpflicht für manche Orte als Beeinträchtigung des Grundrechts der körperlichen Unversehrtheit nach Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG, weshalb in diesem Zusammenhang bereits ein Zitiergebot vorgelegen habe. Auch der Gesetzesvorbehalt nach Art. 63 der Hessischen Landesverfassung werde berührt.

Inhaltlich verweist man auf eine Dissertation von Ulrike Butz an der Technischen Universität München aus dem Jahr 2004. In dieser findet sich der Hinweis auf eine verstärkte Rückatmung von CO2 und einen signifikanten Anstieg von CO2 im Blut von Probanden bei der Verwendung chirurgischer OP-Masken.

Daraus, so heißt es in der Klage, sei eine Verletzung der körperlichen Unversehrtheit durch Atemschwierigkeiten, mögliche allergische Reaktionen oder gar Beklemmungszustände zu befürchten.

Die Autorin der Studie selbst hatte im Vorjahr die Darstellung zurückgewiesen, dass das Tragen eines Mundschutzes zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führt. „Das wäre unseriös“, erklärte sie gegenüber der „dpa“ und betonte, dass sich Behauptungen wie jene, dass OP-Masken Atemnot oder Konzentrationsstörungen hervorriefen, nicht aus ihrer Arbeit herauslesen ließen.

Anleihen an Weimarer Urteil

Auch hinsichtlich des Grundrechts auf Datenschutz sieht die AfD-Fraktion eine Verletzung des Zitiergebots. Die Verordnung veranlasse eine „Datensammlung durch öffentliche Stellen und durch Private“ in § 1 Abs. 2a, Punkt 3 der angegriffenen Verordnung.

Darin geht es um die Erfassung von Name, Anschrift und Telefonnummer von Teilnehmern von Zusammenkünften wie Beerdigungen oder Veranstaltungen zur Ermöglichung der Nachverfolgung von Infektionen durch die Gesundheitsämter. Diese wird den jeweiligen Veranstaltern auferlegt.

In den Ausführungen zur behaupteten materiellen Verfassungswidrigkeit nimmt die Klage erkennbare Anleihen an dem nicht rechtskräftigen Urteil des Amtsgerichts Weimar vom 11. Januar, in dem Amtsrichter Matthias Guericke die Beschwerde gegen ein Bußgeld nach einer privaten Geburtstagsfeier zu einem Rundumschlag gegen die deutsche Corona-Politik nutzte.

So werden das allgemeine Kontaktverbot beziehungsweise das Ansammlungsverbot als Verstöße gegen die in Art. 1 Abs. 1 GG geschützte Menschenwürde und die Beschränkungen der freien Begegnung von Menschen auch als solche der allgemeinen Handlungsfreiheit bezeichnet, die sich aus Art. 2 Abs. 1 und Art. 2 der Hessischen Landesverfassung ergebe.

Ähnlich wie bereits zuvor das Amtsgericht Weimar in ähnlicher Form erklärt auch die nunmehr klagende AfD-Fraktion: „Die Frage, wie viele Menschen ein Bürger zu sich nach Hause einlädt oder mit wie vielen Menschen ein Bürger sich im öffentlichen Raum trifft, um spazieren zu gehen, Sport zu treiben, Parteiveranstaltungen zu besuchen, um sich zu unterhalten und Meinungen auszutauschen, hat den Staat grundsätzlich nicht zu interessieren.“

Frage nach Art des Blumenverkaufs Corona-relevant?

Die Klage wirft auch Fragen bezüglich Verhältnismäßigkeit, Erforderlichkeit, Eignung und Angemessenheit jener Teile der Verordnung ein, die in die Freiheit der wirtschaftlichen Betätigung eingreifen. Zudem ergäben sich in den Details rational kaum begründbare Ungleichbehandlungen:

Wie soll es der reine Blumenverkäufer verstehen, dass sein Kollege Florist, bei dem der schöpferische Aspekt im Vordergrund stehen soll, seine Blumensträuße verkaufen darf und der Blumenhändler nicht? Was bitte hat das mit Corona zu tun? Derartig erratische Maßnahmen des Staates können schwere Eingriffe in das Grundrecht der Berufsfreiheit nicht rechtfertigen.“

Auch in weiteren Bereichen von der Versammlungs-, Vereinigungs- oder Religions- bis zur Kunstfreiheit sieht die AfD-Fraktion unangemessene Beeinträchtigungen unter den Banner der Pandemiebekämpfung. Die den Klägern nicht nachvollziehbar erscheinenden Ungleichbehandlungen zwischen Betreibern inhaltlich ähnlicher Tätigkeiten will man auch unter dem Banner des Gleichbehandlungsgrundsatzes überprüft sehen.

