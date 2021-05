Grüne Kanzlerin Baerbock keine Option für Junge Union-Chef Kuban

In einem Interview warnte Junge Union-Chef Kuban vor den Grünen und ihren Plänen. Er betonte auch, dass jede Stimme für sie auch eine für die Linkspartei sei und für eine grün-rot-rote Konstellation.

Als Tilman Kuban (CDU), Bundesvorsitzender der Jungen Union, im Interview mit der „Welt“ zum Thema grüne Kanzlerin gefragt wurde, sagte dieser, dass er es sich nicht vorstellen könne und wolle, dass die Union Annalena Baerbock zur Bundeskanzlerin wählen werde. Man kämpfe dafür, die Union mit Armin Laschet an der Spitze zur stärksten Kraft in Deutschland zu machen.

Grüne Stimmen rot gefärbt

Kuban warnte bereits zuvor vor den Grünen, die bis heute eine Koalition mit der Linkspartei nicht ausschließen würden: „Jede Stimme für die Grünen ist immer auch eine Stimme für die Linke und für Grün-Rot-Rot.“

Laut dem JU-Vorsitzenden zeige das Programm der Grünen, dass „sie […] die Gesellschaft spalten [wollen]“. Da werde für eine Spaltung zwischen den alten und neuen Bundesländern gesorgt. Das werde es mit der Jungen Union nicht geben, ebenso wenig wie eine europäische Schuldenunion.

Innovation statt Verbote

Auch für die Umsetzung des Klimaziels gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, wie Kuban erklärte: „Wir wollen dieses Ziel aber nicht mit immer neuen Verboten erreichen wie die Grünen, sondern mit Innovationen.“ Hier liege die Chance für ein marktwirtschaftliches Programm der Union.

Als der Journalist der „Welt“ den JU-Chef auf den Verlust von 17 Prozentpunkten in den Umfragewerten der letzten drei Monate ansprach, und dass die Union jetzt gleichauf oder sogar hinter den Grünen liege, machte Kuban deutlich: „Die Union trägt jetzt seit 16 Jahren Verantwortung in diesem Land. Für die Dinge, die gut laufen, und auch für das, was vielleicht nicht so gut läuft. Wer nicht in der Verantwortung ist, hat leicht reden.“

Verantwortung für zukünftige Generationen

Kuban machte deutlich, dass Deutschland kein klimapolitisches Entwicklungsland sei. Aber man müsse schnell handeln. Das Klima-Urteil des Bundesverfassungsgerichts habe jedem Politiker ins Stammbuch geschrieben, „dass nicht weiter auf Kosten nachfolgender Generationen gehandelt werden darf“.

Allerdings betrifft dies nicht nur das Klima. Zukünftige Generationen würden auch die Schulden ihrer Vorgänger erben. Auf die Rentenpolitik angesprochen, erklärte Kuban, dass man es ablehne, die im umlagefinanzierten Rentensystem entstandene Finanzierungslücke durch immer weitere Steuerzuschüsse zu stopfen, „wie es die Grünen und die SPD planen“.

Die Summe liege jetzt schon bei 110 Milliarden Euro und werde bis 2025 auf 177 Milliarden steigen, was fast die Hälfte des Bundeshaushaltes wäre. „Das wird auf Dauer nicht funktionieren.“ (sm)

