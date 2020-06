So beurteilen zwei afrodeutsche Politiker von Grüne und AfD Rassismus in Deutschland

Mit unterschiedlichen Einschätzungen meldeten sich zwei afrodeutsche Politiker aus Schleswig-Holstein zum Thema Rassismus zu Wort: Landtags-Vizepräsidentin Touré (Grüne) sieht in Deutschland noch erheblichen Handlungsbedarf, Demagbo (AfD) sieht die Debatte kritisch.

Die Debatte über behaupteten systemischen Rassismus, den Anhänger der Bewegung „Black Lives Matter“ als Hintergrund des Todes des 46-jährigen Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in der US-Stadt Minneapolis am 25. Mai vermuten, beschäftigt weiterhin auch Deutschland. Afrodeutsche Politiker der Grünen und der AfD haben sich nun an unterschiedlicher Stelle und auf unterschiedliche Weise dazu geäußert.

Touré: Afrodeutsche „seit Jahrhunderten Teil dieser Gesellschaft“

Gegenüber dem Nachrichtenportal von web.de erklärte die Grünen-Politikerin und Vizepräsidentin des schleswig-holsteinischen Landtages, Aminata Touré, sie sei „skeptisch“, ob die nun auch in Deutschland aufgeflammte Debatte „die Gesellschaft verändern“ werde. Mit Blick auf die Proteste in mehreren deutschen Städten vom vergangenen Wochenende äußerte sie: „Es wird sich in den kommenden Wochen zeigen, ob auf die Proteste auch Maßnahmen folgen.“

Es sei ein „gutes Zeichen“, dass sich viele Menschen, die sich „vorher noch nicht mit dem Thema Rassismus beschäftigt“ hätten, dies in den vergangenen Tagen getan hätten. Trotz der derzeitigen breiten Thematisierung befinde sich Deutschland aber noch „am Anfang der rassismuskritischen Reise“.

Touré, die als Tochter malischer Flüchtlinge in Neumünster geboren wurde, erklärte, Deutsche mit afrikanischen Wurzeln seien „seit Jahrhunderten Teil dieser Gesellschaft“. Sie seien jedoch lange Zeit nicht wahrgenommen worden, obwohl sie „seit Ewigkeiten“ auf ihre Situation aufmerksam gemacht hätten.

AfD-Politiker: Deutschland „kein strukturell rassistisches Land“

Statt zu fragen, ob es Rassismus, beispielsweise in der Polizei gebe, müsse, so Touré, stattdessen gefragt werden, wie Rassismus wirksam bekämpft werden könne. Mut machten ihr „die vielen Menschen, die mir täglich schreiben und mich in meinem Kampf für eine gleichberechtigte Gesellschaft bestärken“. Zudem seien Afrodeutsche in Politik, Kultur und anderen Bereichen „gut vernetzt“.

Der ebenfalls in Schleswig-Holstein beheimatete, in Benin geborene Dolmetscher Achille Demagbo, der seit 2013 Mitglied der „Alternative für Deutschland“ (AfD) ist, findet hingegen, die „Black Lives Matter“-Bewegung und deren Anliegen seien in Deutschland „fehl am Platz“.

In einem Interview mit dem rechtsgerichteten Portal „Flinkfeed“ bestreitet Demagbo, dass Deutschland ein „strukturell rassistisches Land“ wäre: „Ich bin hier noch nie Rassismus begegnet. Ganz im Gegenteil verurteile ich diese zunehmende falsche Toleranz, die zu diversen gesellschaftlichen Problemen beziehungsweise zu System-Missbräuchen durch uns Ausländer führt.“

Demagbo: „Frage nach der Herkunft ist kein Rassismus“

Demagbo, der seit 2015 deutscher Staatsangehöriger ist, empfindet es anders als eine Vielzahl von Funktionären in Migrantenverbänden nicht als „Mikroaggression“ oder „rassistisch“, nach seiner Herkunft gefragt zu werden:

„Die Frage, woher kommst du?‘ ist gar nicht rassistisch. Ganz im Gegenteil ist diese Frage zuallererst ein Zeichen für Neugier und Interesse, sogar oft für Sympathie. Diese Frage ist menschlich. Ich kann nicht zählen, wie oft mir diese Frage in Afrika gestellt wurde. Eigentlich kannte ich diese Frage aus Afrika, weil Afrika kulturell sehr vielfältig ist.“

In Deutschland gehöre die Frage nach der Herkunft „immer zu den ersten Fragen“, die in Gesprächen gestellt würde. Er höre sie „nicht nur von den Deutschen, sogar noch viel öfter in migrantischen Communitys“.

In Südafrika seit Mitte der 1990er Jahre 70.000 Weiße getötet

„Black Lives Matter“ in den USA betrachte er als „eine traurige politische Manipulation gegen den amtierenden US-Präsidenten Donald Trump“, so Demagbo.

„Selbstverständlich verurteile ich die Todesumstände des Amerikaners Georg Floyd, das ist für mich aber ein rechtlich-gerichtlicher Sachverhalt und sollte auch gerichtlich geklärt werden und nicht politisch.“

Demagbo wies zudem auf rassistisch motivierte Übergriffe auf Weiße in Südafrika hin, die in der deutschen und europäischen Öffentlichkeit kaum Beachtung fänden. Allein in den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten seien mehr als 70.000 weiße Südafrikaner ermordet worden. Demagbo machte dafür die linksextremen „Economic Freedom Fighters“ (EFF) verantwortlich, die mit der Rückendeckung des regierenden Afrikanischen Nationalkongresses (ANC) agierten.



