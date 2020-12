Söder spricht sich für schwarz-grüne Koalition aus – Habeck begrüßt, „wie Söder die Kurve gekriegt hat“

Habeck begrüßte in dem Interview die politische Entwicklung Söders, der seit einiger Zeit immer liberaler auftrete. Er habe es "lehrreich" gefunden, "wie Herr Söder diese Kurve gekriegt hat", sagte Habeck.

CSU-Chef Markus Söder hat sich für eine Koalition aus Union und Grünen nach der Bundestagswahl ausgesprochen. „Ich glaube, dass Schwarz-Grün einen großen Reiz hätte, weil beide politischen Kräfte die ganz großen Fragen unserer Zeit im Blick haben, wie die Versöhnung von Ökologie und Ökonomie“, sagt Söder dem „Spiegel“ laut Vorabmeldung vom Freitag. „Das wäre aktuell das interessanteste politische Angebot.“

Der bayerische Ministerpräsident, der als möglicher Unionskanzlerkandidat gehandelt wird, äußerte sich in einem Doppelinterview des „Spiegel“ mit dem Grünen-Vorsitzenden Robert Habeck. „Ich denke, es ist so nah dran wie noch nie“, sagte Söder mit Blick auf Schwarz-Grün. „Viele wollen die Grünen gern dabei haben, aber unter schwarzer Führung.“

Für Söder wäre Schwarz-Grün auch eine politisch stabile Option: „Es wäre, wenn man die aktuellen Zahlen zugrunde legt, eine große Koalition, die den Namen auch wieder verdient“, sagte der CSU-Politiker.

Habeck begrüßte in dem Interview die politische Entwicklung Söders, der seit einiger Zeit immer liberaler auftrete. Er habe es „lehrreich“ gefunden, „wie Herr Söder diese Kurve gekriegt hat“, sagte Habeck.

2019 zweifelt Söder noch an Habeck

Im September 2019, also vor einem Jahr, hatte Söder die Kompetenz der Grünen noch angezweifelt. In der„Bild am Sonntag“ sagte er:

„Die Themen Umwelt- und Naturschutz haben die Grünen nicht gepachtet. Das Klima wird es auch noch geben, wenn die Grünen auf diesem Planeten längst nicht mehr aktiv sind.“

Er bezeichnete die Grünen als „Schönwetterpartei“. „Grün wählen muss man sich leisten können“, sagte Söder. Herr Habeck muss noch den Nachweis erbringen, dass er wirtschaftliche Kompetenz besitzt. Ich hätte große Sorge, dass Deutschland unter einem Kanzler Habeck viele Arbeitsplätze verliert und weit zurückfällt,“ so Söder 2019.

Söder für „kompletten Lockdown“

Söder sprach sich kürzlich für einen „kompletten Lockdown“ von Weihnachten bis zum 10. Januar aus.

Einfach mal alles runterfahren von den Geschäften bis hin zu den Betriebsferien in vielen Unternehmen. Wenn alle mitmachen, wäre das super. Dann hätten wir knapp drei Wochen, in denen wir einfach Kontakte reduzieren können. Eine bessere Zeit als diese Zeit zwischen Weihnachten und 10. Januar wird man im ganzen Jahr nicht mehr finden“, sagte der CSU-Chef.

Habeck vergleicht Söder mit einem Kamel

Für den Grünenvorsitzenden Habeck ähnelt Söder in der Coronakrise einem Kamel. „Ein Kamel – im positiven Sinn“, sagte Habeck dem „Spiegel“ auf die Frage, welches Tier ihm zu Söder einfalle. „Für alle, die jetzt Regierungsverantwortung tragen, ist diese Krise ein langer Weg durch die Wüste, der viel Kondition und Zähigkeit erfordert“, sagte Habeck.

„Wenn es überhaupt klug ist, Menschen mit Tierattributen zu belegen, dann braucht es ein Tier, das Kondition und Durchhaltewillen hat.“ Er fügt hinzu: „Und da ich Herrn Söder nicht als Lastesel bezeichnen möchte, sage ich Kamel.“ Auf Söders Einspruch in dem Doppelinterview hin, so etwas habe sich nicht einmal Horst Seehofer zu sagen getraut, entgegnete Habeck: „Besser Kamel als Gorilla, oder?“ (afp/dts/nmc)