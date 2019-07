Söder warnt SPD vor Leyen-Ablehnung: Für Deutschland peinlich und für die SPD beschämend

CSU-Chef Markus Söder hat die SPD abermals eindringlich vor den Folgen einer Ablehnung von Ursula von der Leyen (CDU) im Europaparlament bei der Wahl zur EU-Kommissionschefin gewarnt.

Falls von der Leyen an der deutschen SPD scheitern sollte, wäre das „eine schwere Belastung“ für die große Koalition in Berlin, sagte Söder am Montag vor einer CSU-Vorstandssitzung in München. „Es reicht jetzt an Schwierigkeiten.“

Groko schwer belastet

Söder wollte sich nicht dazu äußern, ob in solch einem Fall die Berliner Koalition scheitern werde. Die CSU stelle keine Ultimaten. Es wäre aber „einfach für Deutschland dann peinlich und für die SPD beschämend“.

Schon durch den ganzen bisherigen Prozess der Neubesetzung in Brüssel sei die große Koalition enorm geschwächt. Deshalb richte er den dringenden Appell an die Sozialdemokraten, sich zu überlegen, was sie bei der Wahl machen. (afp)