Solidarität mit Hongkong: Demo gegen „Totalitarismus und Tyrannei des Staates“ – Samstag in Berlin im Livestream

Weltweit werden am Samstag Menschen auf die Straße gehen, um sich solidarisch mit Hongkong zu zeigen. Auch in Berlin wird ein Protest stattfinden.

Die Veranstalter schreiben auf ihrer Website: „Dies ist ein historischer Moment, zeigt Euch solidarisch mit der Demokratiebewegung! Mit inhaftierten und gefolterten Studenten und Bürgern! Mit denunzierten Arbeitern! Solidarität ist wichtig!“

Was sich derzeit in Hongkong abspielt sei historisch. Die Solidarität mit der demokratischen Bewegung in Hongkong und „insbesondere mit den gefolterten Studenten, sowie den nach dem Streik vom 5. August auf Druck der Pekinger Behörden entlassenen Arbeitnehmern muss klar und deutlich zum Ausdruck gebracht werden,“ fordern die Veranstalter.

Der Protest richte sich auch gegen die Unterdrückung der Bürger auf dem chinesischen Festland – wie Uiguren, Anwälte für Rechtsverteidigung und ihre Familien, Landarbeiter, die unter dem Hukou-System leiden, politische Gefangene, Mütter des Himmlischen Friedens, und mehr.

„Gestern Xinjiang, heute Hong Kong, morgen ganz Asien und dann Europa!,“ warnen die Veranstalter und fordern die deutsche Bevölkerung auf, sich dem Protest anzuschließen.

=== Stand with Hong Kong! Fight Against Tyranny!

=== Weltweit Solidarität mit HK! Demonstration Gegen Die Tyrannei des Staates.

=== Events across Germany this weekend (28-29th Sept)

Please follow the event links for the most updated information. pic.twitter.com/4q8ZpD3qo0

— Germany Stands With Hong Kong (@germany_with_hk) 24. September 2019