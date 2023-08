Sommerurlaub vorbei: Scholz startet Wahlkreisreise in Brandenburg

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat mit dem Besuch eines Ausbildungszentrums für Wasserbauer im brandenburgischen Kleinmachnow seine Wahlkreis-Sommerreise begonnen. Die Wasserstraßen hierzulande seien „unverändert von großer Bedeutung“, sagte Scholz am Dienstagnachmittag im Berufsbildungszentrum der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Diese müssten jedoch ständig hergestellt, gepflegt und gewartet werden.

Er sei deshalb „sehr froh zu sehen, mit wie viel Begeisterung und wie viel Engagement dieses Berufsbild hier gepflegt wird“. Der Besuch seines Wahlkreises als Bundestagsabgeordneter war der erste öffentliche Auftritt des Kanzlers nach seinem Sommerurlaub – diesen verbrachte er mit seiner Frau Britta Ernst in Südfrankreich. Die 62-Jährige hatte am Montag Bilder auf Instagram gepostet und darunter geschrieben: „Der Urlaub in der Provence mit großartigen Eindrücken ist vorbei.“

Für den SPD-Politiker standen am Dienstag neben dem Besuch des Ausbildungszentrums weitere Termine in den zu seinem Wahlkreis gehörenden Gemeinden Stahnsdorf, Kleinmachnow, Wildau und Beeskow auf dem Plan. Am Donnerstag hat Scholz dann in seiner Funktion als Kanzler wieder erste Termine: Er wird dabei in Thüringen erwartet, wo er insbesondere am Abend in Erfurt an einem Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern teilnimmt. (afp/dl)