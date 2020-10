Sonntagsfrage: Im Osten gibt es eine stärkere Polarisierung der Wähler

In Potsdam fanden die offiziellen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit statt. In Berlin hingegen kam es am Samstag bei einer Demonstration in Berlin-Lichtenberg zu Ausschreitungen von Linksextremisten. Mehrere hundert Demonstranten, darunter der Antifa hatten sich am Vormittag versammelt, um gegen einen Aufmarsch - der vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften Partei "Der III. Weg" - zu protestieren. Mehr»