„Sonntagstrend“: Schwarz-rote Koalition fällt auf Tiefstand

In der am Samstag veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa verliert die Union einen Prozentpunkt zur Vorwoche und kommt auf 25 Prozent. Die SPD büßt ebenfalls einen Punkt ein, sie steht nun bei 14 Prozent. Zusammen kommen Union und SPD damit auf 39 Prozent – ein Tiefstand im „Sonntagstrend“ seit der Bundestagswahl am 23. Februar.

Die AfD liegt unverändert bei 25 Prozent und damit gleichauf mit CDU/CSU. Auch die Grünen mit zwölf und die Linke mit elf Prozent halten ihre Werte aus der Vorwoche. Weiterhin nicht im Bundestag vertreten, wären das BSW mit vier und die FDP mit drei Prozent. Auf sonstige Parteien entfallen sechs Prozent.

Für den „Sonntagstrend“ befragte das Institut Insa vom 08. bis 12. September 1204 Menschen. Die maximale Fehlertoleranz liegt bei schätzungsweise 2,9 Prozentpunkten. (afp/red)