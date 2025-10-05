Logo Epoch Times

INSA: Regierungsparteien auf Rekordtief

Die Regierungskoalition aus Union und SPD rutscht bei den Bürgern auf ihren niedrigsten Wert seit Amtsantritt. Im „Sonntagstrend“ kommen beide Parteien zusammen auf lediglich 38 Prozent. Die AfD liegt bei 26 Prozent.

„Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, wie würden Sie wählen?“

Die Regierungskoalition aus Union und SPD ist im „Sonntagstrend“ auf ihren niedrigsten Wert seit ihrem Amtsantritt im Mai gesackt. In der Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut INSA wöchentlich für die „Bild am Sonntag“ erhebt, kommen die Koalitionsparteien zusammen lediglich auf 38 Prozent.
Der Zustimmungswert für die Union von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sank demnach um einen Prozentpunkt auf 24 Prozent.
Auch bei der SPD wurde ein Rückgang um einen Prozentpunkt verzeichnet. Sie kam im aktuellen „Sonntagstrend“ auf 14 Prozent.

AfD bei 26 Prozent

Die AfD konnte ihre 26 Prozent aus der Vorwoche halten und bleibt damit aktuell stärkste Kraft. Die Linke überholte dank einem Zuwachs um einen Prozentpunkt mit nun 12 Prozent die Grünen, deren Zustimmungswert um einen Prozentpunkt auf 11 Prozent sank.
Das BSW und die FDP würden mit jeweils 4 Prozent derzeit den Einzug in den Bundestag verpassen.
Das Kabinett von Kanzler Merz hatte am Mittwoch zum Abschluss seiner zweitägigen Klausurtagung in Berlin eine sogenannte „Modernisierungsagenda“ beschlossen. Die schwarz-rote Bundesregierung will damit die Wettbewerbsfähigkeit stärken sowie eine grundlegende Erneuerung von Staat und Verwaltung anstoßen.
Für die Erhebung befragte das Meinungsforschungsinstitut INSA insgesamt 1.186 Personen im Zeitraum vom 29. September bis zum 2. Oktober 2025. Frage: „Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, wie würden Sie wählen?“ (dts/red)
 

