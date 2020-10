Spahn hat nach positivem Corona-Test „Erkältungssymptome“

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geht es einen Tag nach seinem positiven Corona-Testergebnis „den Umständen entsprechend gut“. „Er hat weiterhin kein Fieber, zeigt aber Erkältungssymptome“, erklärte sein Sprecher Hanno Kautz am Donnerstag in Berlin. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Spahns engeren Umfeld seien inzwischen auf das Corona-Virus untersucht worden; sie seien aber negativ getestet worden.

„Als Vorsichtsmaßnahme arbeiten sie vorläufig aus dem Homeoffice“, erklärte Kautz weiter. Spahn hatte sich am Mittwoch in häusliche Isolation begeben, nachdem er sein positives Testergebnis erhalten hatte. Dem Vernehmen nach ist auch Spahn arbeitsfähig, inwieweit der Minister vom Homeoffice aus seine Tätigkeit wahrnehmen wird, ist aber noch unklar.

Anlass für den Test waren Erkältungssymptome bei dem Minister. Spahn ist das erste Mitglied der Bundesregierung, das positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Zuvor hatte Spahn am Mittwochmorgen noch an der Sitzung des Bundeskabinetts teilgenommen. Weil dabei aber offenbar strenge Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten wurden, musste bislang kein anderer Teilnehmer der Runde in Quarantäne. (afp)

