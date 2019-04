Spahn holt früheren Schäuble-Vertrauten als neuen Staatssekretär

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) holt einem Medienbericht zufolge den früheren Finanzstaatssekretär Thomas Steffen in sein Ministerium. Steffen solle Mitte Mai als neuer Staatssekretär im Gesundheitsministerium anfangen, berichtete das „Handelsblatt“ am Mittwoch unter Berufung auf Ministeriumskreise. Der 58-jährige Jurist wird damit den beamteten Staatssekretär Lutz Stroppe ablösen, den Spahn in den einstweiligen Ruhestand versetzt.

Steffen war unter Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) ab Oktober 2010 Abteilungsleiter für Europa und ab Anfang 2012 Staatssekretär. Im Umgang mit der Euro-Krise kam ihm damit eine wichtige Rolle zu. Unter SPD-Finanzminister Olaf Scholz verließ Steffen das Ministerium.

Europakenner mit internationaler Erfahrung

Er und Spahn kennen sich laut „Handelsblatt“ aus der gemeinsamen Zeit im Finanzministerium, wo Spahn parlamentarischer Staatssekretär war. Spahn habe sich für Steffen wegen dessen Führungs- und Managementfähigkeiten entschieden, schreibt die Zeitung. Zudem habe Spahn einen Europakenner mit internationaler Erfahrung gesucht. (afp)