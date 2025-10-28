Logo Epoch Times

vor 13 Minuten

Ende der Ballermann-Saison: Was macht der Sommer im Winter?

vor 36 Minuten

UN warnen vor Eskalation im Sudan - Gräueltaten befürchtet

vor einer Stunde

KI braucht Strom: Atomkraft als Energiequelle für künstliche Intelligenz

vor einer Stunde

Allianz gegen China: USA und Japan sichern sich Zugang zu strategischen Rohstoffen

vor einer Stunde

Langsamer Sturm, große Gefahr: „Melissa“ droht Jamaika tagelang zu treffen

vor 9 Stunden

Israelische Armee meldet Übergabe von Sarg mit toter Geisel durch Rotes Kreuz

vor 10 Stunden

Nach US-Sanktionen: Russischer Ölkonzern Lukoil kündigt Verkauf von Auslandsvermögen an

vor 10 Stunden

Eigenbedarf: Bundeswehr stoppt Umwandlung von Militär-Immobilien für Zivilnutzung

vor 10 Stunden

Wind bis 280 Kilometern pro Stunde: Hurrikan „Melissa“ erreicht vor Jamaika stärkste Stufe

vor 11 Stunden

Bericht: 31 Tanker der russischen Schattenflotte in einer Woche vor Finnland festgestellt

Logo Epoch Times
Parteiliche Debatte

Bürgergeld-Debatte: SPD-Basis fordert mehr Unterstützung statt Sanktionen

Teile der SPD-Basis haben ein Mitgliederbegehren gegen die geplante Bürgergeldreform gestartet, um verschärfte Sanktionen zu verhindern und mehr Unterstützung für Betroffene zu fordern.

top-article-image

Passanten an einem Bürgergeld-Infostand (Archiv)

Foto: via dts Nachrichtenagentur

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

In einem Mitgliederbegehren wenden sich Teile der SPD-Basis gegen die von der Bundesregierung geplante Bürgergeldreform. „Die SPD darf keine Politik mittragen, die Armut bestraft“, heißt es in dem Begehren, über welches der „Spiegel“ berichtet. „Wir, engagierte Mitglieder der SPD, erheben unsere Stimme gegen die aktuellen und geplanten Verschärfungen im Bereich des SGB II (Bürgergeld).“
Unterzeichnet wurde das Begehren bisher unter anderem von Juso-Chef Philipp Türmer, der SPD-Europaabgeordneten Maria Noichl sowie Aziz Bozkurt, Vorsitzender der AG Migration und Vielfalt in der SPD.
Mehr dazu
Konkret enthält das Mitgliederbegehren drei Forderungen: Die Sanktionen beim Bürgergeld sollen nicht verschärft werden, Betroffene sollen mehr Unterstützung erhalten und die SPD solle sich populistischen Narrativen stärker entgegenstellen. „Die Diskussion um das Bürgergeld ist auf die Ursachen von Armut zu lenken anstatt auf symbolpolitische Maßnahmen“, heißt es dazu in dem Begehren. „Eine Modernisierung und eine Effizienzsteigerung des Sozialstaates ist zu unterstützen, aber kein Sozialabbau, es darf keine Wiederauflage der Agenda 10 geben und damit auch keine pauschale Kürzung sozialer Leistungen.“
Unterschreibt ein Prozent der SPD-Mitglieder das Begehren, gilt es als offiziell eingeleitet. Schafft es das Begehren, in einem zweiten Schritt innerhalb von drei Monaten 20 Prozent der SPD-Mitglieder hinter sich zu versammeln, muss die Partei es als Beschluss umsetzen. In bestimmten Fällen kann ein Mitgliederentscheid darüber erfolgen. (dts/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.