SPD erhielt CDU-Stimmen: Amtsinhaber Buchholz bleibt Oberbürgermeister von Mülheim

In einem Briefwahlbezirk von Mülheim an der Ruhr kam es zu Auffälligkeiten. Demnach wurden der SPD-Kandidaten Stimmen des CDU-Amtsinhabers zugeordnet – und sie hätte die Wahl gewonnen. Nun wurde korrigiert und die CDU bleibt an der Macht im Rathaus.

NRW hat auf kommunaler Ebene gewählt: neue Parlamente, Landräte und Oberbürgermeister.

Foto: Christoph Reichwein/dpa

Redaktion
Bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen hat es bei der Auszählung der Stichwahlstimmen für das Oberbürgermeisteramt in Mülheim an der Ruhr eine Panne gegeben.
Wie die Stadt am Montag mitteilte, wurde bei einer Routineüberprüfung des Ergebnisses in einem Briefwahlbezirk eine „Auffälligkeit“ festgestellt. Demnach wurden dort der SPD-Kandidatin Nadia Khalaf die Stimmen des CDU-Amtsinhabers Marc Buchholz zugeordnet.
Die Korrektur führe dazu, dass nicht Khalaf, sondern Buchholz die Stichwahl mit mehr als hundert Stimmen Vorsprung gewonnen habe, hieß es weiter.
Das am Sonntagabend veröffentlichte vorläufige Wahlergebnis hatte eine Mehrheit von 50,07 Prozent der Stimmen für Khalaf gegen 49,93 Prozent für Buchholz ausgewiesen. Laut Stadt soll der Wahlausschuss am Donnerstag zusammenkommen, um das korrigierte amtliche Endergebnis zu bestätigen. (afp/red)

