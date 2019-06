Politik » Deutschland SPD-Führung entscheidet am 24. Juni über Doppelspitze

Achim Post, SPD-Fraktionsvize im Bundestag, teilt mit, dass die SPD in ihrer Sitzung am 24. Juni über eine künftige Doppelspitze entscheidet. Ob er selbst die Nachfolge von Andrea Nahles antreten will, darüber habe er sich noch keine Gedanken gemacht.