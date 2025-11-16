Logo Epoch Times

Enormes Sicherheitsrisiko

SPD gegen Söders Vorstoß für Mini-Atomreaktoren in Deutschland

Die SPD im Bundestag lehnt die Einführung von Mini-Atomreaktoren zur kostengünstigen Energiegewinnung kategorisch ab.

Der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder (Archivbild).

Die SPD im Bundestag lehnt die  Forderung von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), in Deutschland Mini-Atomreaktoren für kostengünstige Energie-Gewinnung einzuführen, kategorisch ab.
Nina Scheer, energiepolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, sagte der Zeitung „Welt“, „Atomenergie-Gewinnung ist die teuerste Form der Energie-Gewinnung.“ Die sogenannten small modular reactors (SMR) seien wie auch herkömmliche Atomkraftwerke ein enormes Sicherheitsrisiko und verursachten noch mehr Atommüll als größere Atomreaktoren.
Scheer sagte, es wäre „verantwortungslos, diese Fakten zu ignorieren und entsprechende Lasten der Allgemeinheit aufzubürden, angefangen bei der Versicherbarkeit“. Erneuerbare Energien in der Kombination mit Speichern seien ein Vielfaches günstiger und versorgten schneller mit sauberer, sicherer und heimisch verfügbarer Energie.
Scheer wies auch zurück, dass Kanada, wie von Söder benannt, ein gutes Beispiel sei. Es gebe in Kanada „gerade einmal eine bis 2035 währende Baugenehmigung, aber keine Nutzung von Mini-Atomkraftwerken“. (afp/red)

