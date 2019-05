SPD hält an vorzeitiger Wahl der Fraktionschefin fest

Die SPD-Fraktion hält daran fest, am kommenden Dienstag vorzeitig über den Fraktionsvorsitz abzustimmen.

Dies beschloss der Fraktionsvorstand am Mittwoch vor der Sondersitzung der gesamten Fraktion, wie die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch aus Parteikreisen erfuhr. Bei der Abstimmung will sich die intern umstrittene Fraktionschefin Andrea Nahles zur Wiederwahl stellen.

Nahles hatte am Montag selbst angekündigt, sich am Dienstag kommender Woche vorzeitig zur Wiederwahl zu stellen, um Klarheit in der Personaldebatte zu schaffen.

Das Vorziehen der Vorsitzenden-Wahl hatte zunächst der geschäftsführende Fraktionsvorstand gebilligt, nunmehr bestätigte der gesamte Vorstand das Vorhaben. An der Vorgehensweise hatte es Berichten zufolge Kritik gegeben, es sollen auch rechtliche Bedenken laut geworden sein. (afp)