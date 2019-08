SPD in Sachsen-Anhalt auf dem Weg zur Doppelspitze

Die SPD in Sachsen-Anhalt bekommt eine Doppelspitze. Die Basis stimmte auf einem außerordentlichen Landesparteitag am Samstag in Zerbst mit der nötigen Zweidrittelmehrheit einer entsprechenden Satzungsänderung zu, wie Parteisprecher Martin Krems-Möbbeck sagte. Die Neuerung tritt ab Januar 2020 in Kraft. Die Doppelspitze soll dann auf einem Parteitag in Aschersleben gewählt werden.

Sachsen-Anhalt ist nach Angaben des Parteisprechers damit der erste SPD-Landesverband, der die Doppelspitze einführt. Im Unterschied zur geplanten SPD-Doppelspitze auf Bundesebene kandidieren allerdings keine Teams. Frauen und Männer werden jeweils getrennt gewählt. Zudem soll das Modell der Doppelspitze laut Antrag des Landesvorstands dauerhaft eingeführt werden.

Nominierungen sind noch bis Sonntag möglich. Dann sollen zunächst im September die Mitglieder auf zwei Regionalkonferenzen zum neuen Landesvorsitz befragt werden.

Der sachsen-anhaltinische SPD-Vorsitzende Burkhard Lischka hatte im Juli gesagt, eine Doppelspitze sei ein wichtiger Beitrag, „um die SPD schlagkräftig und sichtbar aufzustellen“. Lischka selbst tritt nicht mehr an. (afp/sua)