Bundeswehr: „Volkswagen könnte auch Panzer bauen" – Thyssenkrupp punktet in Marinesparte

Vor Alaska-Gipfel: Starmer trifft Selenskyj in London

100 Tage Koalition: Großteil sieht Zusammenarbeit von Union und SPD eher negativ

Neuer Rekordkurs: Bitcoin übersteigt 124.000 Dollar

Umfrage: Deutsche ohne hohe Erwartungen an Treffen zwischen Trump und Putin

Bundesländer wollen Zahl der Abschiebehaftplätze erhöhen

Protestbrief: Forscher fürchten Manipulation der Armutsquote

Missbrauchsaffäre um Mohamed Al-Fayed: Fast 150 Meldungen bei der Polizei eingegangen

NGOs: Israelische Vorschriften verhindern Hilfslieferungen in den Gazastreifen

Waldbrände: Spanien fordert offiziell EU-Hilfe an – Griechenland dämmt Brände vor Patras ein

Migrationspolitik

SPD-Landräte wollen Sozialleistungen für Flüchtlinge als Darlehen – ähnlich dem Bafög

Zwei Landräte aus Thüringen fordern, Sozialleistungen für Migranten ähnlich dem Bafög zu organisieren: als Kredit. Wer rasch eine SV-pflichtige Arbeit aufnimmt, muss dann nur einen Teil zurückzahlen.

Es geht darum, Migranten zur raschen Arbeitsaufnahme zu motivieren, erklärte der Landrat des Kreises Saalfeld-Rudolstadt, Marko Wolfram.

Redaktion
Sozialleistungen für volljährige Asylbewerber, anerkannte Flüchtlinge und Ausländer aus Nicht-EU-Ländern sollen künftig als Darlehen ausgezahlt werden. Das fordern die beiden Thüringer SPD-Landräte Matthias Jendricke und Marko Wolfram im „Stern“.
„Wir brauchen endlich wieder einen echten Reformwillen der Berliner Politik und kein Herumdoktern an einem zunehmend dysfunktionalen System“, sagte der Nordhäuser Landrat Jendricke.
„Wer in unser Land kommt und hier bisher nichts eingezahlt hat, darf Sozialleistungen nur noch als zinsloses Darlehen bekommen.“
Funktionieren soll der Kredit laut Jendricke ähnlich wie beim Bafög für Studierende: Wer rasch eine sozialversicherungspflichtige Arbeit aufnehme, müsste nur einen Teil der empfangenen Leistungen zurückzahlen. Zudem sollten bei raschen Rückzahlungen Abschläge gewährt werden.

Ziel: Rasch eine Arbeit aufnehmen

Es gehe darum, Migranten zur raschen Arbeitsaufnahme zu motivieren, erklärte der Landrat des Kreises Saalfeld-Rudolstadt, Marko Wolfram. „Damit würde ein positiver Anreiz entstehen, sich zügig zu integrieren“, sagte er. Gleichzeitig wirke man auch einer Neiddebatte gegenüber Migranten entgegen. „Wichtig ist, wir brauchen Druck im System“, sagte Jendricke.
Laut Jendricke sollte Flüchtlingen das Darlehen zur Hälfte erlassen werden, wenn sie innerhalb eines Jahres in Arbeit wechselten und eine Sprachprüfung absolvierten.
„Auch der erfolgreiche Schulabschluss von Kindern könnte mit einem Rückzahlungsbonus für die Eltern belohnt werden“, sagte er.
(dts/red)

