SPD-Politiker Mützenich für Aufstellung eines SPD-Kanzlerkandidaten

Die Polizei hat am Samstagabend den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz nach einem Hinweis auf einen "verdächtigen Gegenstand" geräumt. Die beiden verdächtigen Männer, die am Samstag den Polizeieinsatz auf dem Berliner Weihnachtsmarkt ausgelöst hatten, gehören laut Polizei der salafistischen Szene an. Mehr»