SPD-Politiker rechnet mit erheblicher Haushaltslücke in Finanzplan bis 2026

"Zweistelligen Milliardenlücken in der Finanzplanung"

SPD-Parlamentsgeschäftsführer Carsten Schneider rechnet mit schwierigen Beratungen in der Koalition über den Haushalt 2022 und vor allem die mittelfristige Finanzplanung bis 2026.

Schneider sprach am Mittwoch in Berlin von zweistelligen Milliardenlücken in der Finanzplanung, die geschlossen werden müssten. Vor allem die Union werde sich dabei „von Lebenslügen verabschieden“ müssen, sagte der SPD-Politiker.

Er spielte damit auf den Widerstand in CDU und CSU gegen eine Aufweichung der Schuldenbremse an. Alternativen zu Schulden seien aber nur entweder Haushaltskürzungen oder Steuererhöhungen, gab Schneider zu bedenken.

SPD-Politiker für Lockerung der Schuldenbremse und Abbau von Steuervergünstigungen

Er plädierte neben einer Lockerung der Schuldenbremse auch für einen Abbau von Steuervergünstigungen. Zur Schuldenbremse sagte er, es wäre ohne eine Lockerung „ein starker Abbruch“, wenn 2023 die Nettokreditaufnahme wieder auf fünf bis acht Milliarden Euro begrenzt würde.

Für das laufende Jahr rechnet Schneider mit im Vergleich zum Etatplan deutlichen Mehrkosten für Unternehmenshilfen sowie für Impfstoffe. Auch die Kosten für Corona-Schnelltests könnten „locker mit einem Milliardenbetrag pro Woche“ zu Buche schlagen.

Er kritisierte, dass Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) dafür bisher keine Berechnungen vorgelegt habe. Auf jeden Fall dürfte der Bund 2021 mit einem deutlich höheren Defizit abschließen als bisher geplant, voraussichtlich sei dafür ein Nachtragshaushalt erforderlich.

Eine gewisse Entlastung gebe es durch das gesamtstaatliche Defizit im vergangenen Jahr, das nach neuen Zahlen des Statistischen Bundesamts knapp 140 Milliarden Euro beträgt. Dies seien fast 100 Milliarden Euro weniger als zwischenzeitlich angenommen, sagte dazu Schneider. Allerdings werde dies durch höhere Defizite im laufenden Jahr wieder aufgebraucht. (afp)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!