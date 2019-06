Tagesordnung der SPD-Vorstandssitzung am Montag erhält durch Nahles-Rücktritt neuen Schwerpunkt

SPD-Parteichefin Andrea Nahles hatte am Sonntag angekündigt, dass sie dem Vorstand am Montag ihren Rücktritt erklären wolle, da sie nicht mehr den „notwendigen Rückhalt“ habe. Am Dienstag will sie zudem in der SPD-Bundestagsfraktion ihren Rückzug vom Amt der Fraktionschefin erklären.

Ursprünglich hatte die Parteispitze am Montag vor allem über Lehren aus der Europa- und der Bremen-Wahl beraten wollen, nachdem die SPD bei den Urnengängen von den Wählern abgestraft worden war. Nun dürfte es vor allem um die personelle Neuaufstellung gehen. Im Gespräch sind als Übergangslösung für den Parteivorsitz die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und für den Fraktionsvorsitz der dienstälteste Stellvertreter Rolf Mützenich.(afp)