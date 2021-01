Speditionsgewerbe warnt vor Versorgungsengpässen – FDP Chef Lindner gegen Einreiseverbote

Angesichts etwas sinkender Zahlen von positiven Corona-Tests sprechen manche schon über mögliche Lockerungen des Lockdowns. Die Bundesregierung aber denkt über Einreiseverbote aus Ländern mit dem mutierten Virus nach. Und auch in Sachen Impfstoff bleibt die Lage angespannt. Ein Überblick der neuesten Nachrichten.

12:15 Uhr: FDP Chef Lindner gegen Einreiseverbote

DP-Chef Christian Lindner hat sich gegen eine Einschränkung des Flugverkehrs oder Einreiseverbote aus Ländern mit hoher Verbreitung von Corona-Mutanten ausgesprochen.

„Pauschale Einreisesperren nach Deutschland sind nicht der richtige Weg. Davon wären auch Langstreckenpendler zum Beispiel betroffen“, sagte Lindner dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“.

Stattdessen brauche man eine „rigorose Durchsetzung der Testpflicht“. Die gebe es heute schon, sie werde aber nicht ausreichend kontrolliert, so der FDP-Chef weiter. „Horst Seehofer sollte die Bundespolizei an den Flughäfen verstärken, statt pauschale Verbote zu verhängen“, forderte Lindner.

Laut eines Berichts des „Spiegel“ will die Bundesregierung Einreisen aus Ländern, in denen mutierte Corona-Varianten weit verbreitet sind, erschweren oder verhindern. Eine Vorlage für eine entsprechende Verordnung befinde sich derzeit in der Abstimmung zwischen den Ressorts, berichtete das Nachrichtenmagazin am Mittwochabend auf seiner Online-Plattform.

12:10 Uhr: Bayern: Verkaufsverbot aufgehoben

In Bayern hat das Augsburger Verwaltungsgericht die Verkaufsverbote teilweise gekippt. Bislang war es in Supermärkten und Drogerien nur erlaubt, für den täglichen Verbrauch Waren anzubieten und zu verkaufen. Manche größere Geschäfte mussten daher Bereiche für Haushaltswaren oder Spielzeug absperren.

Die Entscheidung des Gerichtes hat dazu geführt, dass das bayerische Gesundheitsministerium das komplette Verkaufsverbot am 27. Januar aufgehoben hat. Supermärkte und Drogerien dürfen ab sofort alle ihre Bereiche öffnen.

Dies dürfte allerdings Besitzer von Parfümerien und Spielzeugläden verärgern – denn sie müssen weiterhin geschlossen bleiben.

11:54 Uhr: Speditionsgewerbe warnt vor Versorgungsengpässen

Das Speditionsgewerbe warnt vor Versorgungsengpässen, falls die Bundesregierung weitere Reisebeschränkungen beschließt. „Welche Belastungen auf die in der Logistik beschäftigten Menschen zukommen können, haben die kilometer- und tagelangen Staus in Südengland während der Weihnachtstage des vergangenen Jahres auf dramatische Weise gezeigt“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Spedition und Logistik (DSLV), Frank Huster, dem „Tagesspiegel“. Lieferketten seien „erheblich gefährdet“, falls der Güterverkehr in die Corona-Einreiseverordnung einbezogen werde.

Es würde den Warenfluss zwischen den Ländern „erheblich behindern“, falls es immer mehr Regionen mit neuen Virusvarianten gebe.

11:45 Uhr: EU fordert Deutschland zur Zurückhaltung der Reisebeschränkungen auf

Die EU hat die Bundesregierung bei den geplanten Reisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie zur Zurückhaltung aufgefordert.

Auch die EU-Kommission habe empfohlen, auf nicht notwendige Reisen zu verzichten, sagte Innenkommissarin Ylva Johansson am Donnerstag (28. Januar) vor Journalisten in Brüssel. „Aber ich denke auch, dass wir nicht zu drastische Maßnahmen ergreifen sollten.“

11:18 Uhr: 5000 FFP2-Schutzmasken aus Krankenhaus in Bergisch Gladbach gestohlen

Aus einem Krankenhaus in Bergisch Gladbach sind 5000 FFP2-Schutzmasken gestohlen worden. In einem Lagerraum fehlten laut Polizeibericht vom Donnerstag fünf Kartons mit den Masken. Obwohl keine Aufbruchspuren an der Lagerraumtür festgestellt wurden, geht die Polizei von einem Diebstahl aus.

Der Wert der verschwundenen Schutzmasken, die für den Krankenhausbetrieb notwendig seien, belaufe sich auf etwa 5000 Euro.

Der fehlende Bestand sei bereits am Montag aufgefallen. Eine Woche zuvor seien die FFP2-Masken allerdings noch da gewesen. „Trotz intensiver Recherche“ habe die Klinik die hohe Anzahl an fehlenden Masken nicht nachvollziehen können. Die Polizei bat um Hinweise zu dem Diebstahl.

10:50 Uhr: Seehofer will Einreise aus Mutationsgebieten untersagen

Die Bundesregierung plant nach Angaben von Innenminister Horst Seehofer (CSU), die Einreise aus Ländern mit einem starken Vorkommen der mutierten Coronavirus-Varianten zu untersagen. Betroffen davon wären vorerst Großbritannien, Portugal, Südafrika und Brasilien, sagte Seehofer am Donnerstag (28. Januar) in Berlin.

Derzeit würden mit anderen Ministerien noch Ausnahmen für bestimmte Gruppen diskutiert. Dazu könnten nach Seehofers Meinung deutsche Staatsbürger und Menschen gehören, die im Güterverkehr arbeiten.

Seehofer machte klar, dass Deutschland angesichts der Gefährdung der Bevölkerung mit den Beschränkungen nicht auf die EU warten werde. „Wir können (…) nicht damit rechnen, dass es jetzt in absehbarer Zeit zu einer europäischen Lösung kommt, die auch unseren Vorstellungen entspricht“, sagte er vor Beratungen mit seinen EU-Kollegen in einer Video-Konferenz. „Und deshalb bereiten wir das jetzt national vor.“

Die Pläne seien zwischen den Bundesministerium derzeit in der Ressortabstimmung, die bis Freitag abgeschlossen werden solle, sagte Seehofer. Ziel sei es, „aus diesen Ländern – also Mutationsgebieten – die Einreise zu untersagen“. Es müsse der „Eintrag eines hochinfektiösen Virus nach Deutschland“ verhindert werden.

Seehofer zufolge würden die Reiseverbote alle Verkehrswege betreffen: Luft-, Bahn-, Straßen- und Seeverkehr. Ob das etwa zum Verbot aller Flugreisen in ein Land führe, hänge von den beschlossenen Ausnahmen ab, sagte der CSU-Politiker.

Gearbeitet werde derzeit auch noch an einer fachlichen Definition von Mutationsgebieten, damit die Beschränkungen gegebenenfalls schnell auf andere betroffene Länder ausgeweitet werden könnten, sagte Seehofer. Er wollte sich nicht festlegen, wie lange die Beschränkungen aufrecht erhalten werden müssen. Dies sei vom Infektionsgeschehen abhängig.

10:40 Uhr: Rheinland-Pfalz verschiebt Schulstart wegen Virusmutationen in Baden-Württemberg

Wegen Virusmutationen im Nachbarland Baden-Württemberg will Rheinland-Pfalz den Start des ab Montag (1. Februar) geplanten Wechselunterrichts an Grundschulen verschieben.

„Da die Art und die Bedeutung dieser Virusvarianten im Moment nicht bekannt sind, haben uns die Experten zunächst zur Vorsicht bei weiteren Öffnungen geraten“, erklärte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Donnerstag. Der Distanzunterricht für Grundschüler werde daher zunächst fortgesetzt.

Sobald „generell belastbare“ Informationen vorlägen, könne die Situation neu bewertet werden. Die Notbetreuung werde unter den geltenden Hygienekonzepten weiter angeboten. Für den Kitabereich kündigte die Ministerin „erweiterte Testmöglichkeiten“ an.

Im Nachbarland Baden-Württemberg war zuletzt eine mutierte Variante von SARS-CoV-2 in einer Freiburger Kindertagesstätte aufgetreten. Eine zeitnahe Grundschul- und Kitaöffnung wurde daraufhin abgesagt.

9:45 Uhr: Virologe Streeck: „Generell rate ich davon ab, dass jeder die FFP2-Maske nutzt“

Virologe Hendrik Streeck sagte in einem ntv-Interview: „Generell rate ich davon ab, dass jeder die FFP2-Maske nutzt“. Der Leiter der Virologie am Uniklinikum Bonn betonte, dass viele die Maske nicht korrekt tragen würden. Der Arbeitsschutz lässt ein längeres Tragen gar nicht zu.

Der Virologe wünscht sich zudem eine längerfristige Strategie: „Wir müssen eine Strategie definieren, in welchem Korridor von Neuinfektionszahlen wir uns überhaupt bewegen können, um dann Maßnahmen anziehen oder lockern zu können.“ Wenn man verinnerliche, dass das Virus auch nächstes Jahr da sein wird, sollte schon jetzt über Strategien und einen Plan B für den kommenden Herbst und Winter nachgedacht werden, sagte Streeck.

9:30 Uhr: WHO-Team in Wuhan angekommen

Nach zweiwöchiger Quarantäne hat ein Expertenteam der Weltgesundheitsorganisation (WHO) seine Arbeit im chinesischen Wuhan zur Erkundung der Ursprünge von SARS-CoV-2 begonnen.

Die Mitglieder der Expertengruppe bestiegen am Donnerstag einen Bus vor dem Hotel, in dem sie nach der Ankunft in China ihre Quarantäne verbracht hatten, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP beobachteten. Das erste Ziel der Experten in Wuhan war zunächst unklar.

Dem WHO-Team gehört auch Fabian Leendertz vom Robert-Koch-Institut in Berlin an.

8:55 Uhr: Spahn will Impfgipfel

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich für einen Impfgipfel von Bund und Ländern ausgesprochen.

Dabei sollten die Lage, die Ziele und das weitere Vorgehen beraten werden, schrieb der CDU-Politiker am Donnerstag (28. Januar) bei Twitter.

Und wir sollten dazu die Pharmaindustrie, die Hersteller von Impfstoffen in Deutschland, zu einem Expertengespräch einladen.“

Diese sollten erläutern, wie komplex die Herstellung sei. „Eine Impfstoff-Produktion lässt sich nicht in vier Wochen mal eben aufbauen. Wenn das in wenigen Monaten gelingt, ist das schon sehr schnell. Einfach, weil die Qualität sehr gut sein muss zum Schutz der Bürger.“

Dann könne man sehen, welche Kooperationen der Industrie untereinander es bereits gebe – und wo man noch unterstützen könne, so Spahn. Wegen der aktuellen Knappheit der Corona-Impfstoffe erwartet der Minister noch „mindestens zehn harte Wochen“.

8:35 Uhr: Belgien verbietet alle Reisen

Laut „Oe24“ sind bis zum 1. März keine Urlaubs- sowie Freizeit-Reisen in Belgien erlaubt. Die Einhaltung soll auch kontrolliert werden.

Nicht notwendige Reisen aus und nach Belgien sind damit ab sofort verboten. Die Regelung trat am Mittwoch (27. Januar) in Kraft und wurde von Land und den Regierungen beschlossen.

Allerdings gibt es Ausnahmen. Der Warenverkehr soll weiter fließen. Auch Besuche bei einem Ehe- oder Lebenspartner, Reisen aus beruflichen oder Studiengründen sowie für Beerdigungen naher Verwandter bleiben erlaubt.

„Wir bauen keine Mauer um unser Land“, sagte Regierungschef Alexander De Croo. Wer für sich eine der Ausnahmen in Anspruch nimmt, muss eine „ehrenwörtliche Erklärung“ ausfüllen.

Mit dem Verbot geht Belgien über die Verständigung der EU-Staats- und Regierungschefs hinaus. Das Königreich mit 11,5 Millionen Einwohnern will so auch seine verhältnismäßig gute Corona-Lage bewahren.

7:21 Uhr: Charité-Forscher dringt auf schnellere Impfungen

Der Impfstoffforscher Leif Erik Sander dringt angesichts der Virus-Mutation B117 auf schnelleres und effektiveres Impfen in Deutschland.

Alle ihm vorliegenden Studien und Untersuchungen wiesen darauf hin, dass die Impfstoffe von Moderna und Biontech auch gegen B117 wirksam seien, sagte Sander dem RBB. Da sich zugleich die Hinweise verdichteten, dass die Mutation ansteckender ist, sei der Zeit-Faktor jetzt entscheidend.

„Alles, was wir an strategischen Überlegungen anstellen können, um die Menschen in Deutschland schneller impfen zu können, sollten wir anstellen“, so Sander.

Der Charité-Forscher hatte zuvor bereits gefordert, den Abstand zwischen der ersten und zweiten Impfung flexibler zu handhaben, um mehr Menschen impfen zu können. Derzeit liegen die Abstände zwischen erster und zweiter Dosis bei drei bis vier Wochen. Dieser kann nach Empfehlung des Forschers aber auch bei bis zu sechs Wochen liegen.

Den Kauf der Corona-Medikamente auf Antikörper-Basis durch die Bundesregierung begrüßte Sander. Wenn eine Infektion früh erkannt werde, würden diese nach den vorliegenden Erkenntnissen sehr gut funktionieren. Wegen ihrer aufwendigen Herstellung seien sie allerdings wesentlich teuer als die Impfstoffe.

7:oo Uhr: Kommen Einreiseverbote?

Die Bundesregierung plant Einreiseverbote aus Ländern mit Corona-Mutationen. Außerdem ist der Streit der Europäischen Union mit dem Impfstoffhersteller Astrazeneca noch ungelöst.

Somit bleibt der begehrte Impfstoff gegen das SARS-CoV-2 in Deutschland erst einmal weiter knapp. Angesichts zurückgehender Infektionszahlen wird auch weiter über mögliche Lockerungen des Corona-Lockdowns diskutiert. Mehrere Ministerpräsidenten forderten dafür einheitliche Regeln – andere Politiker warnten vor vorschnellen Schritten.

Mögliche Einreiseverbote

Nach „Spiegel“-Angaben plant die Bundesregierung ein Einreiseverbot aus Ländern mit hoher Verbreitung von Corona-Mutanten. Eine Vorlage für eine entsprechende Verordnung befinde sich derzeit in der Abstimmung zwischen den Ressorts.

Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass ein entsprechender Beschluss derzeit abgestimmt wird. Wie auch die „Bild“ berichtete, geht es um Einreisesperren für Flüge aus Ländern, in denen es bereits Virus-Mutationen gibt, wie etwa Südafrika.

Der Innenexperte der FDP im Bundestag, Stephan Thomae, sagte der „Augsburger Allgemeinen“, Überlegungen für weitreichende Reisebeschränkungen seien ein Ausdruck von „Regierungsversagen.“ „Das Coronavirus und seine Mutanten sind höchst gefährlich, nichtsdestoweniger sind wir nicht im Krieg.“ Er forderte, mehr Corona-Schnelltests an den Landesgrenzen und Flughäfen anzubieten.

Impfstoffstreit der EU mit Astrazeneca

Im Impfstoffstreit der EU mit dem Hersteller Astrazeneca hat auch ein weiteres Krisengespräch am Mittwochabend keinen Durchbruch gebracht. EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides lobte zwar den konstruktiven Ton im Gespräch mit Unternehmenschef Pasal Soriot. Aber in der Sache hat sich vorerst nichts geändert: Große Mengen Impfstoff, die in Deutschland und anderen Ländern dringend erwartet werden, werden wohl Wochen oder Monate später kommen.

Die EU hat einen Rahmenvertrag über 400 Millionen Impfdosen mit Astrazeneca. Das Präparat wird voraussichtlich am Freitag in der EU zugelassen. Doch hatte der Hersteller vorige Woche überraschend eine Lieferkürzung angekündigt.

Laut EU-Kommission soll vorerst nur ein Viertel der erwarteten Menge ankommen. Die EU-Kommission ist erbost, weil der Firma seit Sommer 336 Millionen Euro zur Aufstockung der Produktion zugesagt und zum Teil auch ausgezahlt wurden. Nach EU-Lesart hätte sie auf Halde produzieren müssen.

Auch bei dem Treffen am Mittwochabend seien entscheidende Fragen nicht schlüssig beantwortet worden, hieß es aus Kommissionskreisen. Es habe keine belastbaren Ansagen für zusätzliche Lieferungen an die EU gegeben und auch keine Bereitschaft, in Großbritannien produzierte Impfdosen der EU zu überlassen. Doch sei zumindest klar geworden, dass Soriot den Ernst der Lage einsehe. „Es war der Anfang, in einen Lösungsdiskurs zu kommen“, hieß es aus Kommissionskreisen.

Debatte über mögliche Lockerungen

Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD) hatte am Mittwoch erste Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Aussicht gestellt, aber an Bedingungen geknüpft. In Schleswig-Holstein sieht ein neuer Stufenplan Öffnungsschritte in vier Etappen ab Mitte Februar vor.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) forderte einheitliche Regeln für eine Lockerung des Corona-Lockdowns: „Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns in Deutschland auf die gleichen „Wenn-dann-Regeln“ einigen“, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Nach Angaben der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ hat auch die niedersächsische Regierung einen Plan zur Lockerung erarbeitet – als grobe Leitlinie und für den Fall weiter sinkender Zahlen.

Hingegen sagte Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) den Zeitungen der Funke-Mediengruppe: „Jetzt über Lockerungen zu diskutieren, ist aus meiner Sicht das falsche Signal.“ Solange das Ziel von weniger als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche nicht erreicht sei, müssten die strengen Maßnahmen aufrechterhalten werden.

Aber auch er plädierte dafür, einen „Perspektivplan“ zu entwickeln. „Wir müssen uns Gedanken machen, wie es in den kommenden Wochen für unsere Kitas, unsere Schulen, für den Sport, den Einzelhandel und die Gastronomie weiter gehen soll.“

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) warnte vor einer verfrühten Öffnung der Schulen. „Erst wenn die Infektionszahlen stabil runtergehen und wir genauere Erkenntnisse über die Mutationen haben, können die Schulen wieder nach und nach geöffnet werden“, sagte sie den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. (dpa/dts/sza/aa)