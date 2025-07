Staat zahlt ein Drittel weniger Gesundheitskosten

Der Anteil des Staats bei der Finanzierung der Gesundheitsausgaben ist um fast ein Drittel gesunken. 2023 finanzierte der Staat knapp 75,7 Milliarden Euro der laufenden Gesundheitskosten in Deutschland in Höhe von 491,6 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Das bedeutete einen Anteil von 15,4 Prozent. Im Vergleich zu 2022 gab der Staat damit 31,1 Prozent weniger aus.

Dies sei auf auslaufende Corona-Maßnahmen zurückzuführen. Der Finanzierungsanteil des Staates lag damit wieder auf einem ähnlichen Niveau wie vor der Pandemie. Die laufenden Gesundheitsausgaben werden vom Staat, von Unternehmen, Privathaushalten und Privatorganisationen ohne Erwerbszweck finanziert.

Privathaushalte und Unternehmen zahlten deutlich mehr

Während der Anteil der staatlichen Finanzierungen zurückging, stiegen die Beiträge von Privathaushalten und Unternehmen. Der Anteil der Privathaushalte stieg 2023 um acht Prozent auf 262,5 Milliarden Euro.

Unternehmen gaben mit 150,2 Milliarden Euro 10,2 Prozent mehr aus als im Vorjahr. Ursache dafür seien deutlich gestiegene Gesundheitsausgaben sämtlicher Ausgabenträger außer der öffentlichen Haushalte.

2023 hatten Privathaushalte einen Anteil von 53,4 Prozent an den laufenden Gesundheitskosten. Der Anteil der Unternehmen betrug 30,6 Prozent.

Von den durch Privathaushalte finanzierten 262,5 Milliarden Euro entfiel knapp die Hälfte auf Sozialversicherungsbeiträge. Rund ein Fünftel basierte auf sonstigen inländischen Einnahmen. Dazu zählen beispielsweise Ausgaben von Privathaushalten für ambulante oder stationäre Pflege oder der Kauf von rezeptfreien Produkten in Apotheken. Der Wert bei den Sozialversicherungsbeiträgen stieg um rund neun Prozent an.

Gut 85 Prozent des Finanzierungsbeitrags der Unternehmen ging auf Sozialversicherungsbeiträge zurück. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Wert 2023 um 9,7 Prozent an. Von den 75,7 Milliarden Euro, die der Staat für laufende Gesundheitskosten ausgab, wurden 91 Prozent für Transfers und Zuschüsse ausgegeben. (afp/red)