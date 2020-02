Viele Hartz-IV-Empfänger sind auch nach einer Rückkehr in die Beschäftigung weiter auf staatliche Hilfe angewiesen. Im vergangenen Jahr konnten nur 45,5 Prozent der Betroffenen drei Monate nach der Integration in den Arbeitsmarkt den Bezug von Hartz IV oder Sozialgeld beenden. Das geht aus einer Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit (BA) im Auftrag des Bundestagsabgeordneten René Springer (AfD) hervor, die AFP in Berlin vorliegt.

In knapp 55 Prozent der Fälle war die Rückkehr in die Beschäftigung hingegen nach drei Monaten noch nicht bedarfsdeckend, die Beschäftigten waren also weiter auf Sozialleistungen angewiesen.

Besonders betroffen waren Beschäftigte mit Kindern: Nur jeder Dritte aus dieser Gruppe konnte den BA-Zahlen zufolge durch die Integration in den Arbeitsmarkt die Abhängigkeit von staatlichen Leistungen beenden.

Staatliche Hilfe führt in Berlin nur etwa bei jedem Dritten zu Unabhängigkeit

Im Vergleich der Bundesländer gibt es große Unterschiede: In Berlin gelang es nur 38,8 Prozent der Betroffenen, nach der Rückkehr in die Beschäftigung unabhängig von Sozialleistungen zu werden. Die höchste Erfolgsquote hatte Mecklenburg-Vorpommern mit 51 Prozent, gefolgt von Bayern, Thüringen und Baden-Württemberg.

Der Abgeordnete Springer kritisierte die Bilanz. „Wir sehen Hunderttausende, die ihre Abhängigkeit von staatlichen Leistungen nicht beenden können“, sagte er zu AFP. „Dieses Hartz-IV-Karussell dreht sich schon viel zu lange. Es wird Zeit dieses bürokratische und stigmatisierende System zu überwinden.“

Unter Integration in den Arbeitsmarkt wird nicht nur die Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung verstanden, sondern etwa auch die Aufnahme einer selbstständigen Arbeit oder einer öffentlich geförderten Beschäftigung.

Fast jeder fünfte der zuletzt rund 5,5 Millionen Hartz-IV-Empfänger ist bereits seit mindestens zehn Jahren auf staatliche Unterstützung angewiesen. (afp)