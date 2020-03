Staatsrechtlerin: „Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung verfassungswidrig, da kein Gesetz sie deckt“

Andrea Edenharter, Professorin für Staats- und Verwaltungsrecht, Europarecht sowie Religionsverfassungsrecht an der Fernuniversität Hagen, hält die derzeit in Deutschland geltenden Kontaktverbote und Ausgangssperren zur Bekämpfung der Corona-Krise für verfassungswidrig. Dies erklärte sie in einem Interview mit dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (RND).

Es fehle an einer tauglichen Rechtsgrundlage, ist Edenharter überzeugt. Der derzeit zur Rechtfertigung der Eingriffe bemühte Paragraf 28 des Infektionsschutzgesetzes betreffe besondere Schutzmaßnahmen gegenüber konkreten Infizierten oder Verdachtsfällen. Dies könne jedoch „nicht für 82 Millionen Menschen gelten, die – trotz steigender Fallzahlen in Deutschland – zum jetzigen Zeitpunkt dennoch in der Mehrheit gesund sind“.

Geltendes Instrumentarium rechtfertigt keinen Dauerzustand

Dass die Behörden auf der Grundlage dieses Gesetzes Personen verpflichten können, bestimmte Orte nicht zu verlassen beziehungsweise nicht zu betreten, „bis die notwendigen Schutzmaßnahmen durchgeführt worden sind“, beziehe sich auf zeitlich und räumlich eng gefasste Beschränkungen. Dazu zähle etwa „die Anordnung, ein Flugzeug zu verlassen, bis Infizierte isoliert und alles desinfiziert wurde“. Es lasse sich daraus jedoch keine Grundlage für eine wochenlange Einschränkung der Bewegungsfreiheit für ein gesamtes Land ableiten – zumal es die angesprochenen „Schutzmaßnahmen“, etwa eine Impfung, noch gar nicht gäbe.

Selbst die Kontaktverbote, wie in Bayern, wo man nur mit einer Person aus dem eigenen Haushalt ins Freie dürfe, führe insbesondere bei längerfristiger Anwendung zu einem „massiven Grundrechtseingriff, der kaum zu rechtfertigen ist“ – vor allem gegenüber bestimmten Bevölkerungsgruppen:

„Ich denke beispielsweise an die Witwe, die allein in einer kleinen Wohnung lebt und keine Familie hat. Für sie bedeutet diese Anordnung eine Art Isolationshaft. Hier drohen schädliche Nebenfolgen wie soziale Vereinsamung oder Erhöhung der Suizidgefahr.“

Kampf gegen Corona geht auch rechtsstaatlich

Unproblematischer erscheinen Edenharter Versammlungs- oder Ansammlungsverbote, die es ermöglichen, gezielt unvernünftiges Verhalten von Störern mit Bußgeldern und Platzverweisen zu ahnden. Nach allgemeinen polizeirechtlichen Grundsätzen sei es geboten, zunächst gegen konkrete Störer vorzugehen, nicht gegen die gesamte Bevölkerung: „Es wird ja auch nicht generell das Autofahren verboten, nur weil es Raser gibt.“

Um Eingriffe wie die derzeitigen auf eine rechtssichere Grundlage zu stellen, hätte der Bundestag eindeutige Regelungen bezüglich Ausgeh- und Kontaktbeschränkungen ins Infektionsschutzgesetz aufnehmen müssen. Dies hätte auch im Rahmen der Sitzungen stattfinden können, die für diese Woche angesetzt waren. Es wäre auch ein Signal dahingehend gewesen, dass rechtsstaatliches Handeln und der Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus keine Gegensätze wären.

Es hätte ausgereicht, die Möglichkeit zu schaffen, befristete Maßnahmen dieser Art anzuordnen und allenfalls erforderliche Maßnahmen vom Parlament verlängern zu lassen. Es dürfe, so Edenharter, „nicht sein, dass die Exekutive über Wochen oder gar Monate hinweg mit massiven Einschränkungen durchregiert“.

Leggewie: Deutschland geht einen Mittelweg

Dass es bis heute in Deutschland keine tauglichen Rechtsgrundlagen für das Vorgehen in Fällen wie diesen gäbe, liege daran, dass seit den Protesten gegen die Notstandsgesetze im Jahr 1968 „offensichtlich kein Politiker ein Interesse daran [hat], sich mit derart unpopulären Themen zu beschäftigen, zumal dann, wenn es vorbeugend und ohne konkrete Bedrohung geschieht“.

Entspannter sieht demgegenüber Kultur- und Politikwissenschaftler Claus Leggewie im „Deutschlandfunk“ die derzeitigen Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung in Deutschland und die derzeit noch überwiegende Zustimmung in der Bevölkerung.

Die meisten Menschen würden verstehen, „dass wir eine andere Situation haben“. In Europa liege Deutschland mit seinem Vorgehen etwa in der Mitte zwischen den eher liberalen Reaktionen in den Niederlanden, Skandinavien und Schweden auf der einen und den „eher sehr autoritären“ Veranlassungen in den südeuropäischen Ländern.

„Ich glaube, die meisten Menschen akzeptieren Freiheitseinschränkungen, wir müssen nur darauf achten, dass die nicht auf Dauer gestellt werden“, erklärt Leggewie.

Langfristige Gewöhnungsgefahr

Es bestehe dennoch längerfristig eine Gefahr, „dass wir uns jetzt an einen autoritären Maßnahmenstaat nolens volens gewöhnen, und dass wir nicht darauf achten, dass an jeder Stelle, wo wir ihn sozusagen zulassen müssen aus Einsicht in die Notwendigkeit, dass wir hier Fristen angeben, dass wir hier gute Begründungen liefern, dass wir immer sagen, wann hört das unter welchen Bedingungen auf, dass wir immer Güterabwägungen vornehmen“.

Dies sei nun die Aufgabe und die Verantwortung des Parlament. Die erste diesbezügliche Bewährungsprobe hat dieses, folgt man der Einschätzung Andrea Edenharters, jedoch alles andere als optimal gemeistert.



