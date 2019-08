Staatswissenschaftler Jochen Franzke: Warum die AfD im Osten gute Chancen hat

„Egal, was passiert, die neue Landesregierung muss dieses Mal eine andere Politik machen“, sagt Jochen Franzke, Staatswissenschaftler und seit 2008 Professor für Verwaltungswissenschaft an der Universität Potsdam. In einem Interview mit der „Westdeutschen Zeitung“ sprach er über die Wahlaussichten der AfD im Osten.

Die Verzweiflung der Ostdeutschen über die derzeitige Politik scheint groß. Lange schon spielen sie nur die zweite Geige in Deutschland. Da spielt es auch keine Rolle für die ostdeutschen Wähler, dass die Führungsriege der AfD westdeutsch geprägt ist. „So nach dem Motto: Wir wollen den Herrschenden maximal weh tun“, sagt Franzke. Und genau das könne man mit der AfD „hervorragend“.

In Ostdeutschland herrsche eine „stärkere Staatsgläubigkeit“ als im Westteil. Veränderungen werden in erster Linie vom Staat erwartet. Und dafür scheint die AfD den Wählern im Osten bestens geeignet.

Mehr als eine Protestpartei

Die AfD sei laut Franzke „nicht nur Protestpartei, sondern sie verkörpert in unserem jetzigen Parteiensystem eine bestimmte soziale, politische Gruppe der konservativen, national denkenden – wenn Sie es böse formulieren wollen – völkisch denkenden Menschen, die sich nach einer glorreichen Vergangenheit sehnen, die es so nicht gegeben hat, aber die die Lösung für die modernen Probleme in Preußen, in der deutschen Geschichte usw. suchen.“

Unter den Wählern befänden sich Vertreter der unteren Mittelschicht oder der „prekären Lebensverhältnisse“, Menschen, die seit der Wende im Jahr 1989 nie wieder Arbeit bekommen hätten. Zudem würden die Wahlen in Brandenburg zu einer Zeit stattfinden, in der viele Rentenbescheide verschickt würden und das sorge bei den Wählern noch einmal für „Ernüchterung“.

Franzke gibt zu bedenken, dass es der bundesdeutschen Elite an ostdeutscher Beteiligung mangele. So gäbe es selbst 30 Jahre nach der Wende keinen ostdeutschen Bundeswehrgeneral. Es fehle an einer Strategie, die Ostdeutschen in den Bereichen zu fördern, „in denen sie aus verständlichen Gründen 1990 keine Rolle gespielt haben“.