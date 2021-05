Steinmeier-Appell: „Dem Hass gegen Juden gemeinsam entgegentreten“

Anti-Israel-Demonstration in Deutschland. Foto: STEFANIE LOOS/AFP via Getty Images

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zum Widerstand gegen Judenfeindlichkeit in Deutschland aufgerufen. „Nichts rechtfertigt die Bedrohung von Juden in Deutschland oder Angriffe auf Synagogen in unseren Städten“, sagte Steinmeier am Sonntag zum Abschluss des Ökumenischen Kirchentags in Frankfurt am Main angesichts der anti-israelischen Demonstrationen und dem Verbrennen israelischer Fahnen in zahlreichen deutschen Städten. „Lasst uns diesem Hass gemeinsam entgegentreten“, sagte der Bundespräsident.

Steinmeier forderte zugleich ein Ende der Gewalt in Nahost. „Wir sehen unschuldige Opfer auf beiden Seiten“, sagte der Bundespräsident. „Wir hoffen auf Bemühungen, die der Gewalt ein Ende setzen.“

In mehreren deutschen Städten hatte es in den vergangenen Tagen anti-israelische Demonstrationen gegeben. Dabei wurden wiederholt israelische Flaggen angezündet. Zudem gab es an verschiedenen Orten in Deutschland Übergriffe auf Synagogen als Reaktion auf die Eskalation im Nahen Osten.

Trotz internationaler Vermittlungsversuche hält die schwerste Gewalteskalation seit Jahren zwischen Israel und militanten Palästinensern im Gazastreifen seit Tagen an. (afp)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!