Steinmeier hält am Samstag TV-Ansprache – Bundespräsident mit AstraZeneca geimpft

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will sich am Samstag in einer Fernsehansprache an die Bürger wenden. Das teilte das Bundespräsidialamt am Donnerstag mit. Thema soll die aktuelle Lage in der Corona-Pandemie sein.

Weitere Details wurden zunächst nicht genannt.

Erst am Donnerstagmittag war bekannt gegeben worden, dass der Bundespräsident mit dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca geimpft wurde. Er erhielt seine erste Dosis am Donnerstag (1. April) im Bundeswehrkrankenhaus in Berlin, teilte das Bundespräsidialamt mit. „Ich vertraue den in Deutschland zugelassenen Impfstoffen“, ließ sich das Staatsoberhaupt nach seiner Impfung zitieren.

„Heute habe ich meine Erstimpfung mit AstraZeneca erhalten. Das Impfen ist der entscheidende Schritt auf dem Weg aus der Pandemie.“

Steinmeier rief die Bürger auf, die Möglichkeiten zur Impfung zu nutzen, die ihnen geboten werden. „Machen Sie mit!“, so sein Appell. Die Debatte um den umstrittenen Impfstoff von AstraZeneca war zuletzt wieder hitziger geworden, nachdem entschieden wurde, das Mittel in Deutschland nur noch an über 60-Jährige zu verimpfen. (dts)

