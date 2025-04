Stichwahl um Bürgermeisteramt auf Sylt: Parteilose Kandidatin gewinnt

Haltermann setzte sich am Sonntag in einer Stichwahl gegen den parteilosen Mitbewerber Markus Gieppner durch, wie die Gemeindeverwaltung von Sylt in Westerland am Abend mitteilte.

Auf Haltermann entfielen dem vorläufigen Wahlergebnis zufolge 55,6 Prozent der Stimmen, auf Gieppner 44,4 Prozent. Haltermann ging als Kandidatin für die CDU ins Rennen, Gieppner trat als Bewerber der örtlichen Wählergemeinschaft Die Insulaner an. Rund 12.100 Stimmberechtigte waren zur Wahl aufgerufen. Die Beteiligung lag bei 38,8 Prozent.

Haltermann und Gieppner hatten in der ersten Runde der Bürgermeisterwahl auf der schleswig-holsteinischen Nordseeinsel vor zwei Wochen die meisten Stimmen auf sich vereint, die nötige Mehrheit für einen Sieg aber verfehlt. Auf Haltermann entfielen 38,4 Prozent der Stimmen, auf Gieppner 23,5 Prozent.

Nötig war die Wahl wegen der Abwahl des inzwischen gestorbenen früheren Bürgermeisters Jens Häckel. Im September hatten die Einwohner in einem Bürgerentscheid für dessen vorzeitige Entfernung aus dem Amt gestimmt, die Gemeindeverwaltung hatte das Verfahren im Juli eingeleitet. Der parteilose Häckel war monatelang krank. Die Fraktionen in der Gemeindeverwaltung stuften ihn als überfordert ein, was Häckel zurückwies. Er starb im November 2024. (afp)