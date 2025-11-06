Logo Epoch Times

Studie zur Erbschaftssteuer: Einheitlicher Steuersatz führt zu weniger Einnahmen

Die Debatte um die Erbschaftssteuer geht weiter. Bei einer einheitlichen Steuer von 10 Prozent würden dem Staat 4,4 Milliarden Euro entgehen. Das ergibt eine neue Studie der Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung.

Formular für die Erbschaftsteuererklärung. Viele Familienunternehmen fürchten bei einer Übergabe der Firma an die nächste Generation eine starke Belastung durch die Erbschaftsteuer.

Foto: Hans-Jürgen Wiedl/dpa-Zentralbild/dpa

Redaktion
Laut einer neuen Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung würde eine Flat-Tax-Erbschaftsteuer – ein einheitlicher Steuersatz – zu deutlichen Mindereinnahmen für den Staat führen.
Ein Einheitssteuersatz von zehn Prozent würde das Erbschaftsteuer-Aufkommen von derzeit zwölf Milliarden Euro um 4,4 Milliarden Euro oder 36 Prozent schmälern, selbst wenn sämtliche Steuervorteile für Betriebserben wegfallen.
Das ergab die DIW-Studie, die von der Grünen-Bundestagsfraktion in Auftrag gegeben wurde und über die das „Handelsblatt“ berichtet.
Einheitlicher Steuersatz bringt ab 18 Prozent Mehreinnahmen

Angesichts eines bevorstehenden Verfassungsgerichtsurteils diskutiert die Politik seit Monaten über eine Reform der Erbschaftsteuer. Dabei wird von Ökonomen wie Lars Feld oder Ifo-Präsident Clemens Fuest immer wieder eine Flat Tax ins Spiel gebracht.
Danach sollen bestehende Steuervorteile für Betriebserben gestrichen und gleichzeitig ein niedriger einheitlicher Steuersatz auf alle Erbschaften in Höhe von maximal zehn Prozent eingeführt werden.
Laut DIW-Studie wäre solch ein Flat-Tax-Tarif aber erst ab einem Steuersatz von 16 Prozent aufkommensneutral. Bei einem pauschalen Steuersatz von 18 Prozent ließen sich Mehreinnahmen von 2,2 Milliarden Euro erzielen, bei einem Steuersatz von 25 Prozent betrügen die Mehreinnahmen 8,3 Milliarden Euro.
Vorschlag: Steuervorteile für Betriebserben streichen

„Auf den ersten Blick mag ein einheitlicher Steuersatz einfach wirken“, sagte Grünen-Finanzpolitikerin Katharina Beck. Doch eine Flat Tax von zehn Prozent, die zu deutlichen Mindereinnahmen führe und auch noch kleinere Erbschaften stärker besteuere, „kann definitiv keine Lösung sein“, so Beck.
Das DIW schlägt in der Studie vor, die Steuervorteile für Betriebserben zu streichen, die Belastungen aber abzumildern. So sollen Unternehmen ihre Erbschaftsteuer über lange Zeiträume stunden können. Zudem könne die Einziehung der Steuerforderung vom Unternehmenserfolg abhängig gemacht werden. (dts/red)

