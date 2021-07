Suizide in deutschen Gefängnissen stark gestiegen

Im vergangenen Jahr haben 77 Menschen in deutschen Gefängnissen Suizid begangen. Die Zahl stieg damit im Vergleich zum Vorjahr (43) deutlich an, wie aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion hervorgeht. „Der Staat hat für diese Menschen eine Schutz- und Fürsorgepflicht, der er aber offensichtlich nicht gerecht wird“, erklärt Linken-Innenpolitikerin Ulla Jelpke dazu am Freitag.

Demnach waren 37 Menschen, die 2020 Suizid in Haft begangen haben, Deutsche. Mit 23 beging der größte Anteil bereits im ersten Monat in Haft Suizid; bei acht Menschen geschah es nach mehr als fünf Jahren.

„Die medizinische und insbesondere psychologische Betreuung von Häftlingen muss dringend verbessert werden“, forderte Jelpke. Zudem plädierte sie dafür, das gesamte Gefängnissystem zu überdenken. Im Vordergrund dürfe nicht Bestrafung stehen, „sondern die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und persönlichen Umständen der Täter, um sie auf ein Leben in Freiheit vorzubereiten“. (afp)

