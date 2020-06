Aktuelle Fallzahlen zu SARS-CoV-2 in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Sonntag mit 189.822 angegeben – ein Plus von 687 seit dem Vortag.

Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 191.225 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte 8882 Todesfälle und damit einen weniger als am Vortag. Der Grund für diese Veränderung war zunächst unklar. Die JHU zählte 8895 Tote. Die Zahl der Genesenen betrug laut RKI etwa 174.900.

Detaillierte Daten stellt das RKI auf seiner Internetseite sowie im dort verlinkten sogenannten Dashboard zur Verfügung.

An­zahl Dif­fe­renz

zum

Vor­tag Fälle

in den

letzten

7 Tagen 7-Tage-

Inzi­denz Todes­fälle Baden-Württem­berg 35272 0 129 1,2 1824 Bayern 47843 16 228 1,7 2565 Berlin 7804 71 455 12,1 211 Branden­burg 3388 5 45 1,8 163 Bremen 1645 9 56 8,2 49 Hamburg 5163 3 19 1 259 Hessen 10575 19 217 3,5 500 Meck­lenburg-

Vor­pommern 792 1 10 0,6 20 Nieder­sachsen 13136 0 210 2,6 618 Nord­rhein-West­falen 40921 549 1638 9,1 1663 Rhein­land-Pfalz 6907 4 64 1,6 234 Saarland 2778 2 10 1 168 Sachsen 5408 0 61 1,5 221 Sachsen-Anhalt 1842 3 84 3,8 57 Schles­wig-Holstein 3134 1 15 0,5 152 Thüringen 3214 4 39 1,8 178 Gesamt 189822 687 3280 3,9 8882

