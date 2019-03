Politik » Deutschland Ärzte der kommunalen Krankenhäuser bereiten sich, nach gescheiterten Tarifverhandlungen, auf Streik vor

Die Tarifrunden sind in vollem Gange. Nach dem Sicherheitspersonal an den Flughäfen sind jetzt die Ärzte an den kommunalen Krankenhäusern an der Reihe. Die erste Verhandlungsrunde ist gerade gescheitert, jetzt sind Streiks möglich.