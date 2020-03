Tausende demonstrieren in Hamburg für Aufnahme von Flüchtlingen

In Hamburg haben nach Angaben der Veranstalter am Samstag rund 5000 Menschen für die Aufnahme von Flüchtlingen und Migranten aus Lagern in Griechenland und von der türkisch-griechischen Grenze demonstriert. Sie zogen vom Rathausmarkt zum Fischmarkt, wie der Verein Seebrücke Hamburg mitteilte. „Hamburg hat Platz“, erklärte der Anmelder der Demonstration, Christoph Kleine.

„Wenn das offizielle Europa seine Grenzen schließt und die staatliche Gewalt gegen Zufluchtsuchende eskaliert, dann müssen alle Menschen auf die Straße gehen, die für Solidarität und das Recht auf Asyl einstehen“, erklärte Kleine. Die EU, Deutschland und die Stadt Hamburg müssten sowohl die Menschen im Niemandsland an der griechisch-türkischen Grenze aufnehmen als auch die Lager auf den griechischen Inseln evakuieren.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte vergangene Woche nach der Eskalation der Gewalt in der nordsyrischen Provinz Idlib die Grenzen zur EU geöffnet. Dies sorgte für einen starken Flüchtlingsandrang an der türkisch-griechischen Grenze. Seit der türkischen Grenzöffnung sind nach Angaben der griechischen Regierung mehr als 1700 Flüchtlinge auf den Ägäis-Inseln angekommen. Die steigenden Flüchtlingszahlen haben die sozialen Spannungen auf den Inseln zusätzlich verschärft. (afp/so)