Logo Epoch Times

vor 13 Minuten

Explosionen in Doha: Israels Armee greift Hamas-Spitze in Katar an

vor 44 Minuten

Berliner Stromausfall war Anschlag auf Technologiepark - Bekennerschreiben von einigen „Anarchist:innen”

vor einer Stunde

Marathon nach der Sommerpause: Die nächsten Gesetzesvorhaben des Bundestags

vor 2 Stunden

Äthiopien weiht umstrittenen Mega-Staudamm am Nil ein - gebaut mit viel chinesischem Geld

vor 2 Stunden

Nepal brennt: Häuser von Spitzenpolitikern nach Verbot von Facebook & Co. angezündet

vor 3 Stunden

Van Aken warnt vor „französischen Verhältnissen“ in Deutschland

vor 4 Stunden

Deutschland zieht immer mehr ausländische Studenten an

vor 5 Stunden

Datenschutz belastet Firmen stark

vor 5 Stunden

Zahl der Firmenpleiten nach Rekordwerten wieder gesunken

vor 6 Stunden

Große Mehrheit befürwortet Altersgrenze für Social Media

Logo Epoch Times
Einbürgerungskrise

Tausende gefälschte Sprachzertifikate und Integrationstests im Umlauf

In Deutschland werden tausendfach Sprach- und Integrationstests gefälscht, um Einbürgerungen oder Niederlassungserlaubnisse zu erschleichen. Für rund 1.500 Euro lassen sich täuschend echte Zertifikate über soziale Medien kaufen.

top-article-image

Mit Geld eigentlich nicht zu erkaufen: Die deutsche Staatsbürgerschaft.

Foto: Morris MacMatzen/Getty Images

author-image
Redaktion
Artikel teilen

Lesedauer: 1 Min.

Lesedauer: 1 Min.

In Deutschland werden offenbar tausendfach Sprachzertifikate und Integrationstests gefälscht. Das berichten der „Stern“ und RTL nach eigenen Recherchen.
Die Dokumente sind Voraussetzung für die Einbürgerung oder Niederlassungserlaubnis von Ausländern. Für rund 1.500 Euro lassen sich die täuschend echt aussehenden Zertifikate über soziale Medien wie Tiktok bestellen.

Staatliche Kontrollen stoßen an Grenzen

Die Recherchen, die auf Gesprächen mit Polizeibeamten und Ausländerbehörden-Mitarbeitern sowie einem Selbstversuch des Reporterteams beruhen, zeigen, wie der Staat daran scheitert, sich dem Betrug entgegenzustellen. Die Bundesländer haben offenbar größtenteils keinen Überblick über das Ausmaß und können keine Statistiken zur Anzahl der Betrugsfälle angeben.
Mehr dazu
Hinter dem Geschäft steckt Ermittlern zufolge die Organisierte Kriminalität, die ein marodes System ausnutzt: überlastete Ausländerbehörden. Der Mitarbeiter einer Ausländerbehörde in NRW sagte den Medien: „Ein unerfahrener Mitarbeiter wird nicht feststellen, dass daran etwas gefälscht ist. Er hat keine Chance.“

Rücknahmen von Einbürgerungen steigen

Das Bundesverwaltungsamt zählte die vergangenen fünf Jahre insgesamt 1.009 zurückgezogene Einbürgerungen in Deutschland. In diesem Jahr ist mit aktuell 270 Fällen ein neuer Höchststand erreicht. Ob die Rücknahme der Einbürgerung aufgrund von gefälschten Zertifikaten erfolgt ist, wird jedoch nicht erfasst. (dts/red)

Kommentare

Noch keine Kommentare – schreiben Sie den ersten Kommentar zu diesem Artikel.