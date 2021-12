Thorsten Frei wird Parlamentsgeschäftsführer der Union

Foto: TOBIAS SCHWARZ/POOL/AFP via Getty Images

Der 48-jährige CDU-Abgeordnete Thorsten Frei aus Baden-Württemberg soll Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag werden. Dies erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Montag aus Fraktionskreisen in Berlin.

Der bisherige Fraktionsvize wird damit seinen niedersächsischen Parteikollegen Michael Grosse-Brömer ablösen, der den Schlüsselposten seit Mai 2012 innehatte.

Frei ist seit 2013 Mitglied des Bundestages und war bisher Innenexperte der Fraktion. Für den Fall einer Regierungsbeteiligung der Union hatte der Jurist parteiintern als Anwärter auf einen Ministerposten gegolten. Im Parlament vertritt er den Wahlkreis Schwarzwald-Baar.

Strack-Zimmermann wird Vorsitzende des Verteidigungsausschusses

Weiterhin soll die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann den Vorsitz im Verteidigungsausschusses des Bundestags übernehmen. Dies erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Montag aus Fraktionskreisen. Die FDP-Fraktion solle die Personalie bei ihrer Sitzung am Dienstag offiziell beschließen.

Die 63-jährige Strack-Zimmermann ist eine der bekanntesten FDP-Politikerinnen. Dem Bundestag gehört sie seit 2017 an, sie profilierte sich dort als Verteidigungsexpertin. Zuvor war sie in der Kommunalpolitik in Düsseldorf aktiv.

Als Ausschussvorsitzende wird Strack-Zimmermann eng mit dem Bundesverteidigungsministerium zusammenarbeiten, das künftig von der SPD-Politikerin Christine Lambrecht geführt werden soll.

Wichtiges Thema der Verteidigungspolitik im Bundestag wird zunächst die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses sein, der sich mit dem Bundeswehr-Einsatz in Afghanistan befasst. (afp/dl)

