Erfurt

Thüringen: 51-Jährige schlägt Lokalpolitiker mit künstlichem Weihnachtsbaum

Ein Lokalpolitiker ist am Dienstag an einem Infostand in Erfurt von einer Frau angegriffen worden. Die beiden waren zuvor in einen Streit geraten. Der Politiker blieb unverletzt – ein Strafverfahren wegen Körperverletzung läuft.

Die Innenstadt von Erfurt. (Symbolbild)

Foto: venemama/iStock

Redaktion
Lesedauer: 1 Min.

Mit einem künstlichen Weihnachtsbaum hat eine 51-Jährige in Erfurt auf einen Lokalpolitiker an einem Infostand eingeschlagen.
Beide gerieten am Dienstagnachmittag zunächst in einen Streit, wie die Polizei in der thüringischen Landeshauptstadt am Mittwoch mitteilte. Daraufhin griff die Frau den Politiker mit dem Baum an.
Der Mann blieb den Angaben zufolge unverletzt. Hinzugerufene Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen die Frau ein. Weitere Angaben machten die Beamten nicht. (afp/red)

