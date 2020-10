Thüringens Ministerpräsident trägt trotz Protokollnotiz neue Corona-Beschlüsse mit

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) trägt trotz einer von ihm veranlassten Protokollnotiz die Beschlüsse von Bund und Ländern zur Bekämpfung der Corona-Pandemie mit. Seine Kritik habe nichts mit dem zu tun, was beschlossen wurde, sagte Ramelow am Mittwoch in Erfurt. Seine Kritik sei, „wie mit der Ministerpräsidentenkonferenz umgegangen wird“.

Ramelow begrüßte, dass der Bundestag zu den Beschlüssen befragt werden soll, und kündigte für Freitag eine Sondersitzung des Landtags in Thüringen an. In der Protokollnotiz unter den Beschlüssen steht, dass die Verabschiedung des Beschlusses kein Präjudiz für das parlamentarische Verfahren in Thüringen bedeute.

Als Präjudiz (lat. praeiudicium ‚Vorentscheid‘) wird ein richtungsweisender Gerichtsentscheid bezeichnet, der gegenüber den untergeordneten Gerichten die Rechtsprechung besonders beeinflusst. Diese Bezeichnung wird normalerweise für Leitentscheidungen genutzt, um einen weitgehende Bindungswirkung für die untergeordneten Gerichte zu erwirken, um eine Vereinheitlichung der Rechtsprechung herbeizuführen. (afp/er)