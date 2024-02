Deutschland Madeleine Henfling und Bernhard Stengele

Thüringer Grüne wählen Spitzenduo für Landtagswahl im September

Die Grünen-Politiker Madeleine Henfling und Bernhard Stengele führen ihre Partei als Spitzenduo in die Thüringer Landtagswahl im September. Sie wurden auf einem Listenparteitag am Samstag in Jena mit großer Mehrheit auf die Spitzenplätze gewählt.