TICKER Bauernproteste: Wo sind die Landwirte heute?

Sternfahrten, langsam fahrende Kolonnen von Traktoren, versperrte Kreuzungen und Autobahnauffahrten. Am Montag legten Landwirte, unterstützt von Berufsgruppen wie Spediteuren und Handwerken viele Straßen lahm. Sie protestieren gegen die Kürzungen der Ampelregierung in der Landwirtschaft.

6:30 Uhr: Wo sind die Landwirte heute?

Bekannt ist bisher:

In Dresden laden ab 11:00 Uhr LSV Sachsen, Sächsischer Bauernverband & Sächsischer Waldbesitzerverband zu einer großer Demo auf dem Theaterplatz ein.

laden ab 11:00 Uhr LSV Sachsen, Sächsischer Bauernverband & Sächsischer Waldbesitzerverband zu einer großer Demo auf dem Theaterplatz ein. In Brandenburg sollen alle Autobahnauffahrten blockiert werden.

sollen alle Autobahnauffahrten blockiert werden. Flensburg erwartet eine Sternfahrt hunderter Bauern zum Wahlkreisbüro von Bundeswirtschaftsminister Roland Habeck

erwartet eine Sternfahrt hunderter Bauern zum Wahlkreisbüro von Bundeswirtschaftsminister Roland Habeck Hessen hat eine große Sternfahrt nach Kassel

hat eine große Sternfahrt nach Kassel Die bayrischen Städte Weilheim, Ingolstadt und Bad Reichenhall erwarten Protestfahrten

und erwarten Protestfahrten Ellwangen : Cem Özdemir spricht ab ca. 10:15 Uhr in der Ellwanger Stadthalle

: Cem Özdemir spricht ab ca. 10:15 Uhr in der Ellwanger Stadthalle In Berlin gibt es einen weiterer Traktoren-Korso in der Straße des 17. Juni

6:23 Uhr: Brandenburger Bauer kritisiert die Öffentlich-Rechtlichen Medien

Ein Brandenburger Bauer hat sich über den Umgang der Medien mit den protestierenden Landwirten beklagt. Frank Schmidt, der an den Protesten in Berlin beteiligt war, sagte dazu dem Magazin „Cicero“ am Montag:

„Seit gestern Abend sind wir hier in Berlin. Auf uns sind viele Journalisten zugegangen und wir haben viele Interviews gegeben. Ich war fassungslos darüber, dass Interviews unehrlich geschnitten und Aussagen verdreht dargestellt wurden. Die schlechtesten Erfahrungen musste ich mit den öffentlich-rechtlichen Medien machen. Man behandelt uns nicht anständig, sondern möchte uns vorführen. Wenn vielfältige Meinungen niedergeknüppelt werden, gefährden wir die Demokratie. Wir sind ehrliche Unternehmer, keine verblendeten Radikalen. Uns treibt nicht der Hass auf die Straße, sondern reale Zukunftsängste.“

6:15 Uhr: Polizeigewerkschaft sieht Einsatzkräfte an Belastungsgrenze

Angesichts anhaltender Bauernproteste sieht die Gewerkschaft der Polizei (GdP) die Einsatzkräfte an der Belastungsgrenze.

Die zahlreichen deutschlandweiten Aktionen seien bislang von viel mehr Menschen unterstützt worden als angenommen, sagte GdP-Vorsitzender Jochen Kopelke der „Rheinischen Post“. „Das heißt, diese große massive Protestwelle wird so schnell nicht abklingen.“

Es brauche „mehr Polizisten, moderne Ausstattung zum Beispiel bei Wasserwerfern und mehr Geld für die Bereitschaftspolizei, um dieses Jahr bewältigen zu können“, so Kopelke. Die Landesparlamente und der Deutsche Bundestag müssten daher „umgehend reagieren und die Sicherheitsbehörden in Ländern und Bund winterfest machen, um diese gesellschaftliche politische Kälte zu überstehen“.

Bisher, so Kopelke, hätten viele Einsatzkräfte von friedlichem und geordnetem Protest berichtet. Die Zusammenarbeit vor Ort laufe sehr gut. „Wir Polizisten bekommen viel Dank für unseren Einsatz von den Versammlungsteilnehmern“, sagte Kopelke.

+++ 9. Januar 2024 +++

Hier das Geschehen vom zweiten Aktionstag und der Ticker vom Montag.

18:22 Uhr: Habeck ruft Bauern zu Zivilcourage gegen Verfassungsfeinde auf

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat erneut vor einer Unterwanderung der Bauernproteste gewarnt und die Demonstrierenden dazu aufgerufen, sich zum Rechtsstaat zu bekennen. „Ich würde schon unterscheiden wollen zwischen Landwirten, die für faire Löhne, gute Wirtschaftsbedingungen demonstrieren und meinetwegen auch gegen die Bundesregierung, und Menschen, die gegen die Demokratie oder gegen den Rechtsstaat oder gegen den Staat demonstrieren“, sagte Habeck der Sendung „RTL Direkt“ am Dienstag. „Letzteres darf nicht passieren.“

Mit Blick auf Straßenblockaden durch protestierende Bauern und den angekündigten Bahnstreik sagte der Vizekanzler, das sei ein begrenzter ökonomischer Schaden. „Der demokratische kann höher werden“, warnte er. „Alle, die an diesen Staat glauben, an den Rechtsstaat, an die liberale Demokratie, sind gefordert, mit Zivilcourage dann einzuschreiten, wenn eine Grenze überschritten ist.“

Bei den Protesten der Landwirte geht es nach Meinung des Grünenpolitikers nicht nur um die Pläne der Bundesregierung. Die Bauern könnten „die Kosten ihrer Produktion sehr schlecht weitergeben, weil die Preise nicht immer von ihnen gemacht werden, sondern von Discountern, den großen Schlachthöfen, den großen Molkereien“, so Habeck. „Und über dieses strukturelle Problem sollte gesprochen werden.“

16:42 Uhr: Bauernverband hofft auf Einlenken der Ampel

Bauernverbands-Präsident Joachim Rukwied ist zuversichtlich, dass die Subventionskürzungen für Landwirte zeitnah im Bundestag zurückgenommen werden. „Wir setzen darauf, dass es in der Haushaltsbereinigungssitzung am 18. Januar noch Bewegung geben wird“, sagte er dem Nachrichtenportal „T-Online“ am Dienstag.

„Unsere Landesverbände und wir sind im guten Austausch mit den Abgeordneten der Ampelkoalition“, so Rukwied. „Wir hoffen, dass die Signale, die von den Ministerpräsidenten ausgehen, gesehen werden.“

Für die Großdemo des Bauernverbands in Berlin am Montag erwartet Rukwied „deutlich mehr Menschen als bei der letzten Demonstration im Dezember“. Auch andere Gewerke wollten sich beim Abschluss der Aktionswoche den Bauern anschließen. „Wir sind mit Transportunternehmern und Handwerkern im Gespräch. Es haben sich viele solidarisiert.“ Laut Polizei Berlin sind für die Versammlung am Montag bisher 10.000 Teilnehmer sowie 3.000 Schlepper angemeldet.

14:55 Uhr: 69 Prozent der Deutschen unterstützt die aktuellen Proteste

Eine breite Mehrheit der Deutschen unterstützt die aktuellen Proteste. Konkret sind es 69 Prozent der Befragten in einer aktuellen Umfrage. Nur rund ein Fünftel (22 Prozent) sprach gegen die Bauernproteste aus. Das ergab eine aktuelle Erhebung des Meinungsforschungsinstitut INSA.

14:00 Uhr: Brandenburg: Bauernverband will am Mittwoch alle Autobahnzufahrten absperren

Die Bauervereinigung „Land schafft Verbindung“ (LsV) will am Mittwoch von 9 bis 15 Uhr sämtliche Autobahnzufahrten in Brandenburg blockieren. Das sagte Roland Straßberger (LsV) dem rbb-Studio Frankfurt (Oder).

Inzwischen wurde diese Aussage auch von einem Polizei-Sprecher bestätigt. Zunächst sagte LsV, der Berliner Ring sei davon ausgenommen. Die Polizei geht jedoch davon aus, dass auch Auffahrten an der A10 (Autobahnring um Berlin) blockiert werden könnten. Und der Zeitraum dieser Aktion könnte auch länger sein. Laut LsV sollen mindestens je zwei Traktoren die Autobahnzufahrten blockieren.

13:00 Uhr: Innenminister in Sachsen und Brandenburg: Keine Unterwanderung von Bauernprotest

Die Innenminister von Brandenburg und Sachsen, Michael Stübgen (CDU) und Armin Schuster (CDU), sehen bisher keine Anzeichen für eine Unterwanderung der Bauernproteste durch Rechtsextremisten. Die Demonstrationen seien geordnet und friedlich verlaufen, sagte der brandenburgische Innenminister Stübgen dem rbb24 Inforadio am Dienstag. Die Versammlungsleiter seien kooperativ gegenüber der Polizei. Er sehe insofern „Entwarnung, was eine aktive, starke Unterwanderung dieser Bauernproteste“ angehe.

Ähnlich äußerte sich Sachsens Innenminister Schuster. „Die Landwirte haben sich bereits im Vorfeld ganz klar von rechtsextremen Bestrebungen distanziert“, sagte er der „Rheinischen Post“ vom Dienstag. „Dies hat Wirkung gezeigt, so dass man von Unterwanderung nicht sprechen kann.“ Die Landwirte hätten „deutlich kommuniziert, dass sie ihre eigenen Proteste durchführen und dabei für rechtes Gedankengut kein Platz sei“.

11:29 Uhr: Medwedew spottet über Bundesregierung

Nach den Bauernprotesten in Deutschland hat Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew über die Bundesregierung gespottet und Kanzler Olaf Scholz ernsthafte Probleme prognostiziert. „Die Subventionen wurden gestoppt und die astronomischen Ausgaben für die Ukraine steigen weiter“, schrieb Medwedew am Montagabend auf dem sozialen Netzwerk X (Twitter).

Wenn das so weitergehe, könnten die ukrainischen Nationalisten bald die bei ihnen so beliebten Proteste (Maidan) nach Berlin exportieren. „In dem Fall ist es höchst zweifelhaft, dass die Leberwurst (Bundeskanzler Olaf) Scholz das durchhält“, spottete er. Russland werde jedenfalls mit „hämischem Interesse“ das Geschehen verfolgen.

Moskau argumentierte wiederholt, dass die westliche Hilfe für die Ukraine und die Sanktionen gegen Russland zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten etwa in Deutschland geführt hätten. Medwedew gilt seit Ausbruch des russischen Krieges gegen die Ukraine als einer der Hardliner in Moskau.

Die Bezeichnung „Leberwurst“ für Bundeskanzler Scholz entnahm Medwedew einer Äußerung des früheren ukrainischen Botschafters in Deutschland, Andrij Melnyk. Dieser hatte Scholz nach dessen Absage einer Reise nach Kiew aus Solidarität zum ausgeladenen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier im vergangenen Jahr vorgeworfen, die „beleidigte Leberwurst zu spielen“.

11:20 Uhr: A72 bei Stollberg weiterhin blockiert

Nach Angaben der Polizei wurden in Sachsen Auffahrten der Autobahn 72 bei Stollberg blockiert, im Erzgebirgskreis versammelten sich zudem Landwirte an einigen Kreuzungen von Bundes- und Staatsstraßen.

Vereinzelte Aktionen von Landwirten wurden unter anderem aus Teilen Hessens und Baden-Württembergs gemeldet. So blockierten Bauern mit Traktoren nach Angaben der Polizei bei Biberach, Laupheim sowie Ulm in Baden-Württemberg mehrere Anschlussstellen der Bundesstraße 30.

Auch im Alb-Donau-Kreis gab es dort demnach aufgrund der Blockade einer Landesstraße „erhebliche Behinderungen“.

Bei Haiger in Hessen besetzten Landwirte am Dienstag laut Polizei Kreisverkehre im Verlauf der Bundesstraße 45, wodurch Rückstaus bis auf die nahe Autobahn 45 entstanden.

11:18 Uhr: Längere Staus in Paris – jedoch eher wegen Schneefall

Nach leichtem Schneefall im Großraum Paris und der Sperrung von zwei Autobahnabschnitten ist es am Dienstagmorgen zu längeren Staus gekommen. Etwa 400 Fahrzeuge seien blockiert, teilte der französische Verkehrsminister Clément Beaune mit. „Die Lage entspannt sich aber allmählich“, sagte er dem Sender RMC. In der Nacht seien bis zu tausend Fahrzeuge betroffen gewesen.

Die Präfektur des Départements Yvelines im Westen der Hauptstadt rief dazu auf, die Hauptverkehrsachsen vorläufig zu vermeiden. Für mehrere Départements wurde die Warnstufe Orange ausgerufen. Der Bus- und Bahnverkehr war zunächst nicht beeinträchtigt.

10:54 Uhr: Selbst in Indien wird berichtet

Im dazugehörigen Artikel der indischen Nachrichtenplattform „vidhaatha.com“, die ihren Standort mit Hyderabad angibt, heißt es: „In Deutschland haben Arbeitnehmer aus allen Gesellschaftsschichten protestiert, vom Transportsektor bis zum Bildungssektor. Europas größte Volkswirtschaft bricht zusammen. Die Inflation steigt. In diesem Zusammenhang werden auch die Bahnarbeiter am Mittwoch einen dreitägigen Streik starten und eine Lohnerhöhung fordern.“ (Übersetzt mit google Translator)

10:26 Uhr: Scholz will an Kürzungen festhalten

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kündigte an, trotz der Proteste an den Kürzungen festhalten zu wollen. „Die Bundesregierung steht dazu“, sagte er.

Angesichts der Proteste gegen die Subventionskürzungen beim Agrardiesel erhöht die SPD-Bundestagsfraktion den Druck auf den Koalitionspartner FDP für eine rasche Reform der Schuldenbremse. So sollen mehr Spielräume für Investitionen geschaffen werden, heißt es in einer internen Vorlage für die Klausurtagung der Bundestagsfraktion, aus der die „Süddeutsche Zeitung“ zitiert. „Die Schuldenbremse in ihrer jetzigen Form ist nicht mehr zeitgemäß“.

Die derzeit „starren Regeln“ seien ein „Wohlstandsrisiko für jetzige und kommende Generationen“, weil sie nicht genug Spielräume für starke Zukunftsinvestitionen ermöglichten. Daher solle im Bundestag zügig ein „haushaltspolitischer Zukunftsdeal“ erarbeitet werden.

Mehrere Ministerpräsidenten forderten gestern wegen der Bauernproteste eine komplette Rücknahme der finanziellen Kürzungen.

Regierungssprecher Steffen Hebestreit wies das am Montag zurück, das Kabinett verabschiedete die Kürzungen beim Agrardiesel. Hebestreit betonte, es gebe „keine Überlegungen“ in der Bundesregierung, die Beschlüsse im Agrarbereich noch einmal zu ändern. Vielmehr gebe es jetzt einen Kabinettsbeschluss.

Die Rücknahme der Kürzung verlangten etwa die Regierungschefin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) und der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil.

Schwesig erklärte in Schwerin, die finanzielle Unterstützung der Landwirtschaft diene auch dazu, dass Lebensmittel bezahlbar blieben. Rehlinger sagte der „Rheinischen Post“, die Landwirte könnten die Kürzungen beim Agrardiesel nicht „von jetzt auf gleich einkalkulieren“. Eine Alternative zum Dieselkraftstoff gebe es für Traktoren „zumindest kurzfristig“ nicht.

Weil sagte im ZDF-„Morgenmagazin“, die bis 2026 geplante schrittweise komplette Streichung des Agrardiesel sei gerade für kleinere Betriebe eine „arge Belastung“. Bei den Protesten gehe es den Landwirten auch darum, wie es mit den landwirtschaftlichen Betrieben weitergehen könne. „Was eigentlich ansteht, ist eine in sich schlüssige Gesamtstrategie der Landwirtschaftspolitik, auf die Landwirte jetzt schon 20 Jahre warten.“

9:55 Uhr: Heute etwas weniger Stau

Aktuell haben die großflächigen Proteste etwas nachgelassen. Derzeit gibt es Einschränkungen an der A72 (Sachsen), der A45 (Haiger/Burbach), im Norden Berlins, im Raum Ulm und im Alb-Donau-Kreis. Weitere Kundgebungen am Vormittag werden in Passau erwartet.

Aber auch anderswo wie hier an der A38 bei Quedlinburg (Harz) sind Kolonnen unterwegs.

9:45 Uhr: Stuttgart setzte Drohne ein

Bei der gestrigen Veranstaltung der Landwirte in Stuttgart kam auch eine Drohne zur Überwachung der Verkehrslage zum Einsatz, wie die Polizei meldet.

Landwirte und Unterstützer trafen sich gegen 9 Uhr auf dem Gelände des Cannstatter Wasens und fuhren dann in einem Konvoi über die Bundesstraße 14 zur eigentlichen Versammlung in der Innenstadt. Dabei wurde die Drohne eingesetzt. Die Anzahl der Teilnehmer lag im oberen dreistelligen Bereich.

9:35 Uhr: Am Montag schoss ein 34-Jähriger mit einer Waffe auf Traktoren

In Gruibingen (Ulm) schoss gestern ein 34-Jähriger mit einer Schreckschusswaffe in Richtung eines vorbeifahrenden Konvois von Traktoren. Gegen 13:00 Uhr wurde der Mann vor seinem Wohnhaus in der Hauptstraße von einer Zeugin dabei beobachtet. Menschen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden.

Die Polizei nahm den Mann fest und fand bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung weitere Schreckschusswaffen, Schreckschusspatronen, ein Messer und eine geringe Menge Betäubungsmittel. Die Ermittlungen dauern an, der Mann befindet sich seither in einem psychiatrischen Krankenhaus.

9:25 Uhr: Zwei Kommentare aus den Sozialen Netzwerken

Nutzer von X/Twitter sowie Telegram berichten laufend von den Aktionen im Rahmen der Bauernproteste. Einige twittern davon, dass die Berichterstattung behindert werde:

Normalerweise bekommt der Post kurz nach dem Posten eine View Zahl von über ein paar Tausend, ausser jemand,zb. der Plattformbetreiber regelt die Reichweite, Manipuliert Sie.#B0801 #Landwirte #Bauernproteste — Claudius Gentilini (@artz_ceegee) January 9, 2024

Julo49 schreibt: „Der ÖRR hat gestern in allen Nachrichten mehr über den Tod von Kaiser Franz als über die Bauernproteste berichtet. Es sieht so aus, als ob die Ampel das aussitzen will“

9:01 Uhr: FDP-Generalsekretär zweifelt an Erfolgschancen der Bauernproteste

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hat grundsätzlich Verständnis für das Protestanliegen der Landwirte, er zweifelt aber an den Erfolgsaussichten. Es handele sich in der Mehrheit um friedliche Menschen, die ein echtes Anliegen hätten, sagte Djir-Sarai am Dienstag den Sendern RTL und ntv. „Ich kann absolut nachvollziehen, dass diese Menschen ihre Unzufriedenheit mit der Situation artikulieren wollen und dafür protestieren.“

Die Bauern demonstrieren für die Beibehaltung der Subventionen für Agrardiesel. „Ob das jetzt zu Ergebnissen führt oder nicht, das ist noch mal eine andere Diskussion“, so Djir-Sarai. Zudem dürfe man nicht vergessen, dass die Bundesregierung den Landwirten schon entgegengekommen sei. Eine ganze Reihe von Kompromisslösungen lägen bereits vor, sagte der FDP-Politiker.

8:55 Uhr: Gestern in Thüringen

In Erfurt blockierten am Montag Landwirte und Spediteure mit rund 4.000 Fahrzeugen Autobahnen und Straßen in Thüringen. Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) erklärte, dass die Landesregierung solidarisch an der Seite der Landwirte stehe. Auf einer Kundgebung in Erfurt wurde er ausgebuht und unter anderem als „Volksverräter“ beschimpft.

CDU-Oppositionsführer Mario Voigt erklärte, „allen Versuchen, die Landwirte und ihren friedlichen Protest in Misskredit zu bringen, werden wir uns entgegenstellen“. Der Ampel-Regierung im Bund fehle „jedes Gespür für die Sorgen und Existenzängste der Leistungsträger in unserer Gesellschaft.“ AfD, FDP und SPD zeigten Verständnis für die Landwirte.

Selbst in Japan wird auf X/Twitter über Erfurt berichtet:

An 16 Schulen im Freistaat fiel der Unterricht komplett aus. In Jena sperrten große Fahrzeuge zentrale Kreuzungen. Da damit auch Rettungswege versperrt wurden, verbot die Stadt daraufhin per Allgemeinverfügung Kolonnenfahrten in der Stadt. In Suhl luden Unbekannte mehrere große Misthaufen vor den Abgeordneten-Büros von SPD, Grünen, Linken und FDP ab.

8:48 Uhr: Belieferung von 200 Supermärkten eingeschränkt

Durch zwei Blockaden des Güterverkehrszentrums Großbeeren am Montag befürchtet der Handelsverband Berlin-Brandenburg Einschränkungen bei den Lieferungen. Die Blockaden dort waren nicht angemeldet.

In Großbeeren sind unter anderem Verteilzentren großer Lebensmittelhändler, die Zufahrten sperrten die Landwirte gestern zeitweise. Auch wenn am frühen Montagabend die Zufahrten wieder frei waren befürchtet der Handel, dass 200 Supermärkte in Berlin und Brandenburg bei der Belieferung mit Lebensmitteln nicht voll beliefert werden können.

8:35 Uhr: Hupkonzerte und Neckarsulm

Hupende, rollende Kolonnen machen gestern auch in NRW und Baden-Württemberg auf das Anliegen der Landwirte aufmerksam. Die Solidarität der Menschen war groß.

Heute will in Neckarsulm (Baden-Württemberg) Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) bei einer Veranstaltung mit den Bauern sprechen.

In Baden-Württemberg wurden gestern offiziell 25.000 Traktoren gezählt, die unterwegs waren. In NRW wird von 19.200 gesprochen, in Bayern von 24.000. NRW untersagte gerichtlich vor dem 8. Januar bereits Blockaden der A1.

An Grenzübergängen nach Frankreich und auch Tschechien kam es zu Staus, Landwirte blockierten auch hier einige Straßen.

7:40 Uhr: Bahnhof Oranienburg

In Oranienburg, nördlich von Berlin, sind die Landwirte zu einer Sternfahrt aufgebrochen. Spediteure, LKW-Fahrer, Handwerker, Fahrer von Transportern begleiten sie.

7:22 Uhr: IW kritisiert fehlende Übergangsfristen

Der Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, kritisiert die fehlenden Übergangsfristen bei der Agrardiesel-Reform. „Der Bundesregierung ist vorzuwerfen, den Gesamtzusammenhang zu übersehen und eine grundlegende Reform der Kfz-Besteuerung nicht zu versuchen“, sagte Hüther der „Rheinischen Post“. Das wäre auch mit Übergangsfristen für die landwirtschaftlichen Betriebe zu verbinden.

„Allein unter dem Gesichtspunkt der Klimaneutralität sind die Subventionen nicht gerechtfertigt“, sagte Hüther, mahnte aber, auf den Zusammenhang zu achten: „Entstanden sind diese allerdings vor langer Zeit mit Blick auf den Sachzusammenhang.“

So sei die Kraftfahrzeugsteuer eine Steuer, die auf die Teilhabe am Rechts- und Wirtschaftsverkehr erhoben werde – sofern dies für landwirtschaftliche Fahrzeuge nicht gelte, sei eine Ausnahme begründbar. „Es stehen also zwei Prinzipien im Konflikt, den man nicht so einfach im Rahmen hektischer Sparpolitik auflöst“, sagte der IW-Chef.

7:12 Uhr: CDU nimmt Bauern vor Habecks Kritik in Schutz

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann verteidigt die Bauernproteste gegen die Kritik von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Zu „Bild“ sagte Linnemann, dass vor allem linke Demonstranten für die zunehmende Radikalisierung verantwortlich seien.

„Wirtschaftsminister Habeck hat Recht, wenn er beklagt, dass in den letzten Jahren etwas ins Rutschen geraten sei. Leider waren es vor allem linke Aktivisten, die permanent die Grenzen verschoben haben – zum Beispiel mit Blockaden, Festkleben oder Farbanschlägen auf nationale Symbole wie das Brandenburger Tor oder das Grundgesetzdenkmal.“

„Für uns ist glasklar: Proteste müssen immer gewaltfrei sein – ganz egal wofür oder wogegen.“ Wenn dabei Straftaten verübt würden, sei dies nicht akzeptabel, so Linnemann. „Das gilt also nicht nur für Landwirte, sondern auch für linke und grüne Aktivisten.“ Robert Habeck hatte vor „Umsturzfantasien“ in der Bauernbewegung sowie der Unterwanderung durch Extremisten gewarnt.

CDU-Politiker Jens Spahn wirft der Bundesregierung im Umgang mit den Bauern Doppelmoral vor. Zu „Bild“ sagte Spahn: „Die Ampel misst gern mit zweierlei Maß. Kriminelle Klimakleber wurden geradezu hofiert, vor den Bauern wird gewarnt. Der Protest der Landwirte gegen die Ampel ist ebenso legitim wie nachvollziehbar. Unsere Bauern sind anständige Bürger, keine Extremisten. Im Gegensatz zu den Klimaklebern lassen sie übrigens Krankenwagen und Ärzte durch, das habe ich selbst erlebt.“

7:04 Uhr: 100.000 Traktoren waren unterwegs

Bauern und Behörden haben nach dem ersten Tag der vom Bauernverband ausgerufenen Protestwoche eine überwiegend positive Bilanz gezogen. „Das war ein erfolgreicher Start in unsere gemeinsame Aktionswoche“, erklärte Bauernpräsident Joachim Rukwied am Montagabend. Viele örtliche Sicherheitsbehörden berichteten von teils weitreichenden, aber erwarteten Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs. Die meisten angemeldeten Protestaktionen verliefen demnach aber weitgehend störungsfrei.

„Wir waren auf viele Szenarien vorbereitet“, erklärte etwa die Polizei Rotenburg (Wümme) in Niedersachsen. Die Veranstaltungsteilnehmer hätten sich „in fast allen Fällen“ angemessen verhalten. „Größere Probleme kamen gar nicht erst auf.“

In vielen Regionen und Städten waren laut Polizei hunderte oder sogar tausende Traktoren unterwegs. „Landwirtinnen und Landwirte haben heute mit rund 100.000 Traktoren in ganz Deutschland ein deutliches Zeichen in Richtung Bundesregierung gesetzt, die Steuererhöhungspläne gänzlich zurückzuziehen“, erklärte Rukwied. Er sehe auch Rückhalt in weiten Teilen der Bevölkerung für die Anliegen der Landwirte.

„Die Proteste an den Autobahnauffahrten wie auch in den Städten sind friedlich verlaufen“, erklärte Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel (SPD). „Es wurde sich grundsätzlich an die vereinbarten Auflagen gehalten.“ Es habe „vereinzelt“ unangemeldete Versammlungen gegeben, „die jedoch nach kurzer Zeit durch die Polizei beendet wurden“.

Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Wütterlin-Waack (CDU) sprach von „erheblichen Verkehrsproblemen“. Die Protestierenden hätten sich aber „insgesamt angemessen und friedlich verhalten“. Auch die Münchner Polizei bedankte sich „abschließend bei den Versammlungsteilnehmern für ihr kooperatives Verhalten“.

Zu einem schweren Zwischenfall kam es bei Friesoythe in Niedersachsen: Ein Autofahrer versuchte dort nach Polizeiangaben eine Blockade über einen Geh- und Radweg umfahren und erfasste dabei einen Protestteilnehmer, der verletzt wurde. Der Fahrer flüchtete nach Angaben der Beamten zunächst, wurde später aber gestellt.

7:00 Uhr: Bauernproteste ohne Traktoren

Auch Mittelständler im Handel und einige Ladengeschäfte schlossen sich am Montag den Protesten an.

6:29 Uhr: Wo sind die Landwirte heute?

Bekannt ist für heute bereits:

Im Landkreis Oberhavel (Brandenburg) sammeln sich die Landwirte bis 6:30 Uhr in Nassenheide. Anschließend beginnt eine Sternfahrt oberhalb des Berliner Rings, sie endet später am Tag in Oranienburg.

In Kyritz (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) sollen alle Zufahrten zur Stadt gesperrt werden (bis auf die B5/Pritzwalker Straße).

Im Vogtland (Sachsen/Thüringen) sollen alle Autobahnauffahrten zwischen 5:30 bis 15 Uhr gesperrt bleiben.

Der Landkreis Meißen (Sachsen) muss mit einem Fahrzeugkorso rechnen.

Im Erzgebirgskreis (Sachsen) sind die Autobahnauffahrten zur A72 – Stollberg-Nord und Stollberg-West zwischen 4 und 18 Uhr beeinträchtigt.

Mahnfeuer sind in Sachsen-Anhalt geplant, die Orte sind derzeit nicht bekannt.

6:00 Uhr: Keine Unterwanderung von rechts

Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) sieht keine Anzeichen für eine Unterwanderung der Bauernproteste durch Rechtsextremisten. „Die Landwirte haben sich bereits im Vorfeld ganz klar von rechtsextremen Bestrebungen distanziert. Dies hat Wirkung gezeigt, so dass man von Unterwanderung nicht sprechen kann“, sagte Schuster der „Rheinischen Post“.

„Die Landwirte haben deutlich kommuniziert, dass sie ihre eigenen Proteste durchführen und dabei für rechtes Gedankengut kein Platz sei, sodass beispielsweise die ‚Freien Sachsen‘ zu einer eigenen Versammlung aufrufen mussten“, fügte der CDU-Politiker hinzu. Am Montag hatten in Dresden mehrere tausend Menschen an einer Demonstration der rechtsextremen Partei Freie Sachsen teilgenommen.

Der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber (CSU), lobte die Proteste der Landwirte als starkes demokratisches Signal. „Ich erlebe die Bauern als Bürger, die für ihre Interessen eintreten, werben und demonstrieren“, sagte der stellvertretende CSU-Chef der „Augsburger Allgemeinen“. „Das ist ein starkes Zeichen von bürgerschaftlichem Engagement.“

Weber kritisierte die von der Bundesregierung weiterhin geplanten Kürzung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel als unverhältnismäßig. „Daher bleibt der Protest gerechtfertigt“, betonte er.

5:10 Uhr: Tausende Lkw-Fahrer beteiligen sich

Nach Angaben des Bundesverbandes Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) waren bei den Protesten am Montag einige Tausend Lkw-Fahrer dabei.

Der BGL schätzt die Zusatzkosten durch den CO2-Aufschlag auf die Lkw-Maut zum 1. Dezember 2023 auf etwa 3,75 Milliarden Euro im laufenden Jahr. Hinzu kämen geschätzt 1,44 Milliarden Euro durch die Erhöhung der CO2-Abgabe zum Jahreswechsel von 30 auf 45 Euro je Tonne Kohlendioxid, die sich beim Tanken bemerkbar macht.

Die Aktionswoche gipfelt mit einem Protest in Berlin am 15. Januar, zu dem laut Polizei 10.000 Teilnehmer angemeldet wurden. Auch Tausende Traktoren werden dann in der Hauptstadt erwartet.

4:12 Uhr: Politikerstimmen

Bundestagsabgeordnete von Grünen und FDP haben angesichts der bundesweiten Proteste von Landwirten Veränderungen in der Subventionspolitik gefordert. Die Landwirtschaft sei seit Jahrzehnten in der Krise, sagte die frühere Landwirtschaftsministerin Renate Künast (Grüne) den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Dienstagsausgaben).

„Weil sie darüber hinaus ein wichtiger Sektor im Klima- und Umweltschutz ist, muss sich etwas grundlegend verändern.“ Nötig sei dafür aber ein „Transformationspfad und keine vollendeten Tatsachen ohne Alternativen“. Künast plädierte dafür, „die Subvention stufenweise abzubauen und das Gespräch mit der Branche zu suchen“.

Die stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Carina Konrad sagte, sie halte den Frust über die Agrarpolitik der vergangenen Jahre für „absolut nachvollziehbar“. Es sei „ein billiger Kuhhandel“ praktiziert worden: „Zusätzliche Auflagen für Landwirte wurden gegen mehr finanzielle Unterstützung getauscht“, sagte Konrad. Es sei nun an der Zeit, mit diesen Praktiken aufzuräumen. „Unsere Landwirtschaftspolitik muss sich wieder konsequent an sachlichen Notwendigkeiten und langfristigen Zielen orientieren, um einen echten, positiven Wandel herbeizuführen“, sagte Konrad.

Die Unions-Fraktion im Bundestag lehnt eine Debatte um Reformen bei den Finanzhilfen für die Landwirtschaft hingegen ab. Die Subventionen seien zeitgemäß, weil es sich um Ausgleichszahlungen für öffentliche Güter wie Versorgungssicherung und Landschaftspflege handele, sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzenden Steffen Bilger den Funke-Zeitungen. „Sie entsprechen der besonderen Rolle der Landwirtschaft, die eine verlässliche Versorgung der Bevölkerung mit hochwertigen, gesunden und bezahlbaren Lebensmitteln aus unseren heimischen Regionen sicherstellt.“

Bilger warnte vor einem möglichen Ende von Agrarsubventionen. Fielen sie weg, würden kleine und mittlere Betriebe von Großbetrieben und außerlandwirtschaftlichen Investoren verdrängt, die oft keinen Bezug zum Dorfleben hätten.

(afp/dpa/dts/red)