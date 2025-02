TICKER Bundestagswahl | Am Sonntag wird gewählt

Einen Tag vor der Bundestagswahl kämpfen die Parteien am Samstag noch um die unentschlossenen Wähler. Am Nachmittag (15.00 Uhr) halten CDU und CSU in München ihren Wahlkampfabschluss ab. Geplant sind im Löwenbräukeller Reden von Unions-Kanzlerkandidat und CDU-Chef Friedrich Merz, CSU-Chef Markus Söder und dem Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt. Kanzler Olaf Scholz (SPD) spricht in seinem Wahlkreis bei einer Veranstaltung in Potsdam (15.00 Uhr) mit Bürgern.

Am Abend steht dann die letzte Fernseh-Debatte von Spitzenkandidaten vor der Wahl an. Scholz sowie AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel und Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck treten bei den Sendern Sat1 und Pro Sieben in dem Format „Bürger-Speed-Dating“ an. Zehn Menschen sollen jeweils drei Minuten Zeit bekommen, den Kandidaten ihre persönlichen Fragen zu stellen.

Einen Überblick über den bisherigen Wahlkampf finden Sie hier: 25. Januar–4. Februar, 5.–14. Februar, 15. bis 22. Februar.

10:01 Uhr

Meinungsforscher: FDP wahrscheinlich wieder im Bundestag

Die Meinungsforscher Hermann Binkert (INSA), Matthias Moehl (election.de) und Roland Schatz (Media Tenor) erwarten eine Rückkehr Lindners in die Regierung nach der Bundestagswahl am Sonntag.

Die FDP wurde laut Moehl in der Vergangenheit in Umfragen oftmals um 1 bis 1,7 Prozent unterschätzt. Sollte sie erneut überdurchschnittlich abschneiden, wäre sie entgegen aktueller Prognosen über der 5-Prozent-Hürde und somit sicher im Parlament – und damit ein möglicher Regierungspartner.

„Man muss, glaube ich, immer mehr aufpassen, weil mit Umfragen sehr viel Politik betrieben wird“, bekräftigte auch Schatz gegenüber der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

Da eine Zweierkoalition aus CDU und Grünen oder CDU und SPD rechnerisch scheitern könnte, halten die Forscher eine sogenannte „Deutschlandkoalition“ aus CDU, SPD und FDP für das wahrscheinlichste Szenario.

7:52 Uhr

CDU will Wehrpflicht sofort nach Regierungsantritt wieder einsetzen

Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Johann Wadephul (CDU), drängt für den Fall einer unionsgeführten Bundesregierung darauf, die 2011 ausgesetzte Wehrpflicht gleich zu Beginn der neuen Legislaturperiode wieder einzusetzen.

„Um vollständig konventionell verteidigungsfähig zu werden, brauchen wir eine wachsende Bundeswehr“, sagte er dem „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ (Samstagausgaben). „Die Rücknahme der Aussetzung der Wehrpflicht muss zu den ersten gesetzgeberischen Maßnahmen der neuen Koalition gehören.“

Wadephul warb für eine sogenannte „Kontingentwehrpflicht“, bei der alle Männer und Frauen eines Jahrgangs verpflichtend gemustert, aber nur ein qualifizierter Teil eingezogen würde. „Neue Schiffe, Flugzeuge und Panzer machen ohne Besatzung natürlich keinen Sinn. Deshalb ist der schrittweise Einstieg in die Wehrpflicht unumgänglich“, so Wadephul.

„CDU/CSU werden daher unser Modell einer Kontingentwehrpflicht, die sich an skandinavischen Modellen orientiert, für einen Koalitionsvertrag fordern. Ich sehe, dass SPD und Grüne das nicht ablehnen“, sagte er. „Ein Einstieg ist notwendig.“

21. Februar

15:14 Uhr

Sonntagsfrage von Forsa

Kurz vor der Bundestagswahl büßen die Union und die SPD in der Sonntagsfrage von Forsa an Wählergunst ein.

In der Erhebung für die Sender RTL und ntv fallen CDU und CSU im Vergleich zum Befragungszeitraum vom 11. bis 17. Februar um einen Prozentpunkt auf 29 Prozent. Auch die SPD steht mit einem Punkt weniger bei nun 15 Prozent.

Zulegen kann die AfD um einen Punkt auf 21 Prozent. Sie würde damit mit Abstand zweitstärkste Kraft im nächsten Bundestag. Die Linke, die lange Zeit weit weg von der Fünfprozenthürde war, steht mit einem Punkt mehr bei 8 Prozent.

Die FDP liegt wie im vorherigen Befragungszeitraum bei 5 Prozent. Sie wird demnach den ganzen Wahlabend um den Wiedereinzug bangen müssen. Die Grünen stagnieren bei 13 Prozent.

Nach Angaben des Instituts sind kurz vor dem Wahlgang noch 22 Prozent der Wähler unentschlossen, wie sie am Sonntag abstimmen wollen. Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag von RTL Deutschland zwischen dem 17. und 20. Februar erhoben. Datenbasis: 2.502 Befragte.