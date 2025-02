TICKER Bundestagswahl | CDU: Der nächste Kanzler ist Friedrich Merz – SPD-Generalsekretär Miersch spricht von „historischer Niederlage“

Heute ist Wahltag! Ein neuer Bundestag wird gewählt. Erste Prognosen zum Wahlergebnis werden nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr verkündet. Diese Schätzungen beruhen auf Befragungen der Wähler direkt nach der Stimmabgabe vor den Wahllokalen.

Hochrechnungen der Wahlforschungsergebnisse werden anhand ausgewählter Wahlbezirke hochgerechnet und ebenfalls nach 18 Uhr veröffentlicht. Je mehr amtliche (Teil)-Ergebnisse vorliegen, desto exakter wird eine Hochrechnung.

Hier finden Sie Nachrichten, Prognosen, Hochrechnungen und andere Meldungen zur Bundestagswahl. Einen Überblick über den bisherigen Wahlkampf finden Sie hier: 25. Januar–4. Februar, 5.–14. Februar, 15. bis 22. Februar, 23. Februar.

18:28 Uhr

Weidel: AfD ist bereit zu Regierungsbeteiligung

AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel hat ihre Partei nach dem Erstarken bei der Bundestagswahl als Partnerin für die kommende Regierungskoalition angeboten. „Unsere Hand wird immer ausgestreckt sein für eine Regierungsbeteiligung, um den Willen des Volkes, den Willen Deutschlands umzusetzen“, sagte Weidel am Sonntagabend bei der Wahlparty in der AfD-Parteizentrale in Berlin. „Wir waren noch nie stärker im Bund“, sagte Weidel. „Wir haben uns als Volkspartei nun fest verankert.“

Die AfD konnte ihr Wahlergebnis von 2021 am Sonntag laut Nachwahlbefragungen von ARD und ZDF auf auf 19,5 bis 20,0 Prozent fast verdoppeln. Sie wird nun erstmals zweitstärkste Kraft im Bundestag – hinter der CDU/CSU. Weidel sprach von einem „historischen Ergebnis“.

Die AfD-Chefin warnte die Union davor, eine Bundesregierung mit einer linksgerichteten Partei zu bilden und dabei ihre eigenen Wahlversprechen zu brechen. „Wenn die CDU Wahlbetrug begeht an den eigenen Wählern, indem man mit den Linken koaliert, dann wird die nächste Wahl schneller kommen als man denkt, und dann werden wir die CDU überholen als stärkste Kraft“, sagte Weidel. „Das ist unser Ziel.“

18:21 Uhr

Wahlbeteiligung bei 84 Prozent

Die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl ist laut Prognosen von ARD und ZDF auf den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung gestiegen.

Laut Schätzungen des Instituts Infratest dimap für die ARD am Sonntag lag sie bei 84 Prozent, die Forschungsgruppe Wahlen gab für das ZDF einen Wert von 83 Prozent an. Höher war die Wahlbeteiligung mit 84,3 Prozent zuletzt 1987.

Bei der Bundestagswahl 2021 lag die Wahlbeteiligung bei 76,4 Prozent, also etwa sieben bis acht Prozentpunkte niedriger als nun laut Prognosen erwartet.

18:17 Uhr

Erste Reaktionen der Parteien

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat sich hoch erfreut über das Wahlergebnis gezeigt: „Die Wahl hat die Union gewonnen, die ‚Ampel‘ ist endgültig abgewählt“, sagte er am Sonntagabend in der ARD. Die Menschen wünschten sich einen Politikwechsel „und den wird es geben“, fügte er an: „Der neue Bundeskanzler wird Friedrich Merz heißen.“

Nach möglichen Koalitionsgesprächen gefragt sagte Linnemann, dazu müsse der Abend noch abgewartet werden. „Wir wollen eine stabile Mehrheit, eine stabile Regierung“, sagte er. Außenpolitisch sei die Situation fragil, „dazu brauchen wir in Deutschland dringend eine stabile Regierung“.

Unions-Parlamentgeschäftsführer Thorsten Frei (CDU) befürchtet nach den ersten Wahl-Prognosen eine schwierige Regierungsbildung. „Wenn sich diese Prognose bewahrheiten sollte, dann wäre das eine enorme Herausforderung, auf dieser Grundlage eine stabile Regierung zu bilden“, sagte er am Sonntagabend im ZDF. Es gebe eine enorme Fragmentierung in der Gesellschaft, welche sich im Parlament abbilde. Dies sei „nicht ideal, um eine stabile Regierung zu bilden“.

Es gehe jetzt um die Zukunft des Landes, betonte Frei. Deshalb sei es notwendig, zusammenzufinden, zusammenzuarbeiten. „Wir haben natürlich schon die Zielsetzung, eine stabile Regierung für unser Land zu bilden“, fügte der Unionspolitiker hinzu.

SPD-Generalsekretär Matthias Miersch hat nach den ersten Prognosen zur Bundestagswahl von einer „historischen Niederlage“ für seine Partei gesprochen. Es sei ein „ganz bitterer Abend“ für die SPD, sagte er am Sonntag im ZDF. „Die Ampel ist abgewählt worden und wir konnten uns noch so viel anstrengen landauf, landab“, führte Miersch aus, „es hat sich wenig getan.“

Klar sei, dass es einen Regierungsauftrag für Friedrich Merz (CDU) gebe. Dann müsse auf Grundlage des Endergebnisses verhandelt werden. Ob die SPD dann in der Regierungsverantwortung stehe, „da gibt es überhaupt keinen Automatismus“, sagte Miersch.

Linken-Chef Jan van Aken hat sich erfreut über die ersten Wahl-Prognosen für seine Partei gezeigt. „Es ist ein großartiger Erfolg“, sagte er am Sonntagabend der Nachrichtenagentur AFP. „Wir sind als Underdog gestartet und stehen nun stärker da als vorher.“ Die Strategie der Partei, „an der Seite der Menschen für die Themen zu kämpfen, die sie wirklich bewegen“, sei aufgegangen.

„Wir haben sehr viel richtig gemacht.“ Die nächste Bundesregierung werde auf eine starke linke Opposition treffen, auf eine Bundestagsfraktion mit klarem Fokus auf soziale Gerechtigkeit, bezahlbare Mieten und Preise. „Wir werden die Regierung nicht in Ruhe lassen“, kündigte der Linken-Chef an. „Wir werden sie unter Druck setzen, bis sie endlich eine sozialere Politik macht.“

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt bewertete das Ergebnis der Wahl als gemeinsamen Erfolg der Union. „Es gibt einen Regierungsauftrag von CDU und CSU“, sagte Dobrindt am Sonntag im Bayerischen Fernsehen. Die CSU trage überproportional zum Ergebnis der Union bei – dem BR zufolge kommt die CSU in Bayern auf 39 Prozent der Stimmen.

„Es ist überdeutlich geworden, die Leute wollen den Politikwechsel“, sagte Dobrindt. Die anderen Parteien müssten sich nun bewegen – insbesondere die SPD werde sich für einen Politikwechsel „deutlich“ bewegen müssen.

18:13 Uhr

Welche Koalitionen sind möglich?

Nach der Veröffentlichung der ersten Prognosen folgt als nächste Stufe Überlegungen zu den möglichen Koalitionen. Friedrich Merz hat beste Chancen Kanzler zu werden, braucht für eine Regierungsbildung jedoch Partner.

Ein Zusammengehen mit der AfD hat der CDU-Chef ausgeschlossen. Wenn neben der Linken auch FDP und BSW im Bundestag sitzen, muss Merz sich zwei Koalitionspartner suchen.

Denkbar wäre eine Koalition der Union mit SPD und FDP. Eine Alternative wäre ein Bündnis von Union, SPD und Grünen – allerdings hatte die CSU eine Koalition mit den Grünen vor der Wahl vehement abgelehnt.

Am Wahlabend wiederholte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt seine Ansage: „Ich bin nach wie vor der Meinung: Mit den Grünen gibt es keinen Politikwechsel“, sagte Dobrindt am Sonntagabend in der ARD. „Und deshalb kann ich mir auch nicht vorstellen, dass da eine Koalition zustande kommt.“ Für eine Koalition seien die Grünen nach bisherigem Stand der Prognose auch nicht nötig.

Die genauen Mehrheitsverhältnisse hängen damit stark davon ab, ob FDP und BSW in den Bundestag einziehen. Sollten sie dies nicht schaffen, wäre rechnerisch eine Koalition von Union und SPD möglich. Mit FDP und BSW wären nur Bündnisse von drei Parteien möglich – vor allem CDU/CSU, SPD zusammen mit Grünen oder FDP.

Für die Union wurden in den Prognosen zwischen 187 und 211 Mandate vorhergesagt, für die AfD zwischen 131 und 146 und für die SPD zwischen 108 und 121. Die Grünen würden mit zwischen 79 und 98 Mandaten folgen, die Linke mit 59 bis 66 Mandaten. Sollten FDP und BSW erfolgreich sein, könnten sie je 33 Mandate erringen.

18:10 Uhr

Berliner Stimmzettel in Trier-Süd

In einem Wahllokal in Trier-Süd wurden einige Stimmzettel mit Kandidaten aus Berlin-Pankow ausgegeben. Erstmals fiel der Fehler um 11 Uhr auf. Wie viele es letztlich sind ist unklar. Nach 11 Uhr wurden alle Stimmzettel genau kontrolliert und keine falschen Wahlzettel mehr ausgegeben.

Der Fehler wird in einer Lieferung der Druckerei vermutet. Diese druckt für mehrere Bundesländer die Wahlzettel. Der Landeswahlleiter ist informiert, die Wahlzettel mit den Berliner Kandidaten ungültig.

18:00 Uhr

Erste Prognosen

Die Wahllokale haben nun geschlossen. Die Union ist laut 18-Uhr-Prognosen von ARD und ZDF klar stärkste Kraft geworden.

Union: 28,5 Prozent

AfD: 20,2 Prozent

SPD: 16,5 Prozent

Grüne: 12,0 Prozent

Linke: 9,0 Prozent

BSW: 5,0 Prozent

FDP: 5,0 Prozent

Sonstige: 4,0 Prozent

Die CDU/CSU hat die Bundestagswahl laut den Prognosen von ARD und ZDF mit 28,5 bis 29,0 Prozent klar gewonnen. Den zweiten Platz erreichte am Sonntag die AfD, die ihr Ergebnis auf 19,5 bis 20,0 Prozent fast verdoppeln konnte.

Auf dem dritten und vierten Platz folgten die SPD mit 16,0 bis 16,5 Prozent und die Grünen mit 12,0 bis 13,5 Prozent.

Wieder klar im Bundestag ist auch die Linkspartei mit 8,5 bis 9,0 Prozent. Die FDP mit 4,9 bis 5,0 Prozent und das BSW mit 4,7 bis 5,0 Prozent müssen hingegen um den Wiedereinzug ins Parlament zittern.

Die Daten beruhen auf Nachwahlbefragungen von Infratest (ARD) und Forschungsgruppe Wahlen (ZDF), die am Sonntag in den Wahllokalen durchgeführt wurden. Die Stimmen von Briefwählern gehen auch zum Teil ein, allerdings über wesentlich unzuverlässigere Telefon-Befragungen.

17:48 Uhr

FDP-Wahlparty ohne Journalisten

Die Parteien haben ihre Wahlpartys in ihren Parteizentralen begonnen. Die FDP läßt Journalisten nur temporär gegen 18 Uhr zu. Danach müssen Journalisten einen Medienraum nutzen und sind nicht im Hauptraum zugelassen.

Vor der Wahlparty der CDU wird mit Protesten der Antifa gerechnet, die Sicherheitsvorkehrungen sind hoch.

17:20 Uhr

Cottbus hat wieder Strom

Etwa eine halbe Stunde vor Ende der Stimmabgabe ist der Strom in Teilen der Cottbuser Ortsteile Neu Schmellwitz und Saspow wieder da. Der lange Stromausfall führte zu kalten Wahllokalen, was die Wahlhelfer bibbern ließ. Die Störung betraf auch Fernwärme. Kurz nach 17 Uhr hieß es: „Die Warnung ist aufgehoben.“

17:13 Uhr

Parallel Bürgermeister- und Landratswahlen

In einigen Kommunen, wie beispielsweise in Niederdorf im Erzgebirgskreis, werden heute auch Bürgermeister gewählt.

Landratswahlen finden zudem in mehreren Kreisen von Rheinland-Pfalz statt. Darunter ist der Westerwaldkreis, Donnersbergkreis und Landkreis Kusel. Zusätzlich gibt es Bürgermeisterwahlen in einigen Verbandsgemeinden und Städten des Bundeslandes.

15:50 Uhr

52 Prozent Wahlbeteiligung

Bundeswahlleiterin Ruth Brand veröffentlichte den Stand der Wahlbeteiligung bis 14:00 Uhr: 52 Prozent aller Wahlberechtigten haben bereits in den Wahllokalen gewählt. 2021 waren es zu diesem Zeitpunkt 36,5 Prozent (2017: 41 Prozent) gewesen. Die Briefwähler sind darin nicht berücksichtigt.

Der große Unterschied geht zum Teil auf Briefwähler zurück. Unter anderem wegen der Corona-Pandemie hatten im September 2021 ungewöhnlich viele Menschen vorab per Brief ihre Stimme abgegeben.

Die gesamte Wahlbeteiligung der letzten Bundestagswahl 2021 lag bei 76,4 Prozent. Das war der höchste Wert seit der Wahl von 2005. Die bisher höchste Wahlbeteiligung in der Bundesrepublik gab es 1972 mit 91,1 Prozent.

In ihrer Pressemitteilung dankt die Bundeswahlleiterin zudem allen Wahlhelfern und ruft die Menschen, die bisher nicht gewählt haben, dazu auf, noch wählen zu gehen. Bis 18:00 Uhr haben die Lokale geöffnet.

16:13 Uhr

Mehr Wähler an den Urnen

Bei der Bundestagswahl zeichnet sich zumindest in den Wahllokalen eine hohe Wahlbeteiligung ab. Erste Zahlen aus den Bundesländern deuteten auf deutlich mehr Wähler in den Wahlräumen hin. Dafür gibt es weniger Briefwähler.

In Rheinland-Pfalz gaben nach Angaben des dortigen Wahlleiters bis 12.00 Uhr knapp 21 Prozent (2021: rund 12 Prozent) der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Der Anteil der Briefwähler lag bis zum Wahltag bei 39 Prozent – 2021 waren es 47 Prozent.

Ein ähnliches Bild zeigte sich in Berlin, wo die Wahlbeteiligung in den Wahllokalen bis 12:00 Uhr nach offiziellen Angaben bei 33,0 Prozent (2021: 25,4 Prozent) lag.

In Thüringen wählten bis 12:00 Uhr bereits 44,5 Prozent (2021: 24,6 Prozent) der Wahlberechtigten im Wahllokal.

In Sachsen-Anhalt lag die Wahlbeteiligung ohne Briefwahl bis 14:00 Uhr bei 52,6 Prozent (2021: 36,7 Prozent).

Die Bundesländer im Überblick:

Baden-Württemberg, Stand 14 Uhr: 36,5 Prozent (2021: 23,27 Prozent)

Bayern: Stand 14 Uhr: 48 Prozent

Berlin, Stand 14 Uhr: 52 Prozent (2021: 36,5 Prozent)

Brandenburg, Stand 14 Uhr: 55,4 Prozent (2021: 48,8 Prozent)

Bremen, Stand 16 Uhr: 64,5 Prozent

Hamburg, Stand 16 Uhr: 78,6 Prozent (2021: 77,2 Prozent)

Hessen, Stand 14 Uhr: 42,5 Prozent (2021: 41,3 Prozent)

Mecklenburg-Vorpommern, Stand 14 Uhr: 41,7 Prozent (2021: 32,5 Prozent)

Niedersachsen, Stand 16:30 Uhr: 76,2 Prozent (2021: 63,3 Prozent)

Nordrhein-Westfalen, Stand 14 Uhr in acht ausgewählten Kommunen: 63 Prozent (2021, Stand 12 Uhr: 45 Prozent)

Rheinland-Pfalz, Stand 12 Uhr: Etwa 60 Prozent (2021: rund 61 Prozent)

Saarland, Stand 14 Uhr: 52,3 Prozent (2021: 39,2 Prozent)

Sachsen, Stand 14 Uhr: 39,6 Prozent (2021: 36,4 Prozent)

Sachsen-Anhalt, Stand 16 Uhr: 65,3 Prozent (2021: 46,0 Prozent)

Schleswig-Holstein, Stand 14 Uhr: 52,1 Prozent (2021: 55,5 Prozent)

Thüringen, Stand 14 Uhr: 72,6 Prozent (2021: 43,7 Prozent)

14:44 Uhr

Söder gibt sich bei Stimmabgabe optimistisch

Trotz zuletzt teils schlechter werdender Umfragewerte für die Union äußerte sich CSU-Chef Markus Söder bei seiner Stimmabgabe optimistisch über ein gutes Ergebnis.

„Ja, ich bin schon sehr zuversichtlich. Ich hoffe, dass wir am Ende die Regierung für unser Land bekommen, damit sich was Richtiges ändert und nicht nur einfach so weitergemacht wird“, sagte er in einem Wahllokal in Nürnberg.

Zu möglichen Optionen für eine sogenannte Zweierkoalition wollte er sich nicht äußern. Es sei „alles gelegt, jetzt schauen wir mal“. Söder hatte im Wahlkampf immer wieder eine Koalition der Union mit den Grünen abgelehnt.

14:10 Uhr

Scholz feiert heute Geburtstag seiner Frau

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der bis gestern dafür gekämpft hat, den Vorsprung der Union vor seiner Partei zu verkleinern, hofft am Wahlabend auf eine kurze, private Auszeit.

„Ich hoffe auf die Gelegenheit, mit meiner Frau auf ihren Geburtstag anzustoßen“, sagte Scholz der „taz“. Den Wahlabend werde er aber ansonsten „natürlich im Willy-Brandt-Haus sowie in diversen Fernsehstudios“ verbringen, „um dann hoffentlich über ein gutes Ergebnis der SPD zu sprechen“. Scholz` Ehefrau Britta Ernst wird am Tag der Bundestagswahl 64 Jahre alt.

13:00 Uhr

Deutschland droht komplizierte Regierungsbildung

Die Regierungsbildung könnte je nach Mehrheitsverhältnissen eine große Herausforderung werden.

Merz strebt eine Zweierkoalition mit SPD oder Grünen an, während CSU-Chef Markus Söder eine Koalition mit den Grünen strikt ablehnt.

Sollten mehrere kleine Parteien über die Fünf-Prozent-Hürde kommen, dürfte die Union auf zwei Koalitionspartner angewiesen sein. Wie beim gescheiterten Ampel-Bündnis könnte dies eine größere Instabilität bedeuten.

Merz betonte beim gemeinsamen Wahlkampfabschluss mit Söder in München rote Linien für Koalitionsverhandlungen. Die Union werde mit niemandem in ein Bündnis eintreten, „der nicht bereit ist, in der Wirtschaftspolitik und in der Migrationspolitik in Deutschland den Politikwechsel herbeizuführen“.

Und er unterstrich, dass er keine Koalitionsgespräche mit der AfD führen werde: „Wir werden unter keinen Umständen, unter keinen Umständen, irgendwelche Gespräche, geschweige denn Verhandlungen oder gar Regierungsbeteiligungen mit der AfD besprechen. Das kommt nicht infrage.“

11:30 Uhr

Scholz und Merz geben ihre Stimme ab

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) haben am Sonntagvormittag gewählt.

Scholz, in Begleitung seiner Frau Britta Ernst, gab seine Stimme in Potsdam in Brandenburg ab.

In seinem Wahlkreis Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming hatte er bei der vergangenen Bundestagswahl 2021 dort 34 Prozent der Stimmen bekommen. Beim Verlassen des Wahllokals reckte Scholz den Daumen.

Merz wählte in Arnsberg, sein Wahlkreis ist der Hochsauerlandkreis. Auch er betrat das Wahllokahl in Begleitung seiner Ehefrau, Charlotte Merz.

Bei der Bundestagswahl 2021 hatten 40,4 Prozent der Wähler im Hochsauerlandkreis für Merz gestimmt. In den Umfragen vor der Wahl lag die Union klar vorn; Merz wird als künftiger Kanzler gehandelt.

10:54 Uhr

Hohe Wahlbeteiligung erwartet

Bei der heutigen Bundestagswahl könne man davon ausgehen, dass die Wahlbeteiligung „deutlich höher sein wird als sonst“, sagte Sarah Strömel dem Radiosender WDR 5. Grund dafür sei die Polarisierung in der Gesellschaft.

Die Menschen hätten das Gefühl, dass die Demokratie auf dem Spiel stehen würde.

„Sie gehen zur Wahl, weil es nicht nur um eine kleine unbedeutende Verschiebung der Frage danach geht ‚Wer regiert eigentlich?‘, sondern weil eben ganz, ganz viel auf dem Spiel steht in der gesellschaftlichen Wahrnehmung“, so Strömel.

Gründe dafür seien die Debatten um Migrationspolitik und die „Brandmauer nach rechts“.

10:09 Uhr

Cottbus: Wähler sitzen im Dunkeln

In Cottbus herrscht ausgerechnet am Wahlsonntag ein Stromausfall. Laut dpa sind davon auch 4 der 53 Wahllokale betroffen. Durch den Stromausfall sind auch die Heizungen ausgefallen.

„Es ist nicht so optimal, weil die Leute im Kalten sitzen“, sagte Andreas Pohle, der stellvertretende Kreiswahlleiter.

9:42 Uhr

Wählen ohne Wahlbenachrichtigung

Wahlbenachrichtigung verloren? Kein Grund zur Sorge. Man kann auch ohne Wahlbenachrichtigung wählen gehen.

Voraussetzung ist, dass man ins Wählerverzeichnis eingetragen ist und noch kein Wahlschein erteilt worden ist, schreibt das Statistische Landesamt Sachsen.

Man sollte seinen Ausweis oder Reisepass aber auf jeden Fall dabeihaben. Der Wahlvorstand darf sich ein Ausweisdokument vorzeigen lassen, muss es aber nicht.

Ist das zuständige Wahllokal nicht mehr bekannt, kann man es bei seiner Stadt erfragen und auch oft auf der Internetseite einsehen.

8:35 Uhr

Der Urnengang hat begonnen

In Deutschland hat am Sonntag die Bundestagswahl begonnen: Seit 8:00 Uhr sind rund 59,2 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Wahllokale sind bis 18:00 Uhr geöffnet.

Viele Wähler haben ihre Stimme schon im Vorfeld per Briefwahl abgegeben. Bei der letzten Wahl im September 2021 hatte ihr Anteil mit 47,3 Prozent einen Rekordwert erreicht. Diese Wahl hatte allerdings noch unter dem Eindruck der Corona-Pandemie gestanden.

Die Eine Zwischenbilanz der heutigen Wahlbeteiligung gibt Bundeswahlleiterin Ruth Brand gibt am Sonntagnachmittag um 15:30 Uhr im Bundestag bekannt. Bei der letzten Wahl hatten zu diesem Zeitpunkt 36,5 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.

Die gesamte Wahlbeteiligung inklusive Briefwählern lag 2021 bei 76,4 Prozent.

7:30 Uhr

630 Abgeordnete werden heute gewählt

29 Parteien nehmen an der heutigen Bundestagswahl teil, deutlich weniger als 2021, als mit 47 Parteien so viele wie nie seit der Wiedervereinigung antraten. Bundesweit treten dieses Mal elf Parteien an, die restlichen stehen nicht in allen Ländern auf dem Stimmzettel. Gewählt wird in 299 Wahlkreisen.

Parteien mit weniger als fünf Prozent können es über die sogenannte Grundmandatsklausel in den Bundestag schaffen. Gewinnt eine Partei mindestens drei Direktmandate, kann sie trotz eines Gesamtergebnisses unter fünf Prozent in der Stärke ihres Zweitstimmenergebnisses in den Bundestag einziehen.

Durch eine Wahlrechtsreform wird die Zahl der Abgeordneten im Bundestag auf 630 beschränkt. Dies wird erreicht, indem bisher übliche Überhangs- und Ausgleichsmandate ersatzlos wegfallen.

Mit ihrer Erststimme votieren die Wähler weiter für einen Bewerber in ihrem Wahlkreis. Die Zweitstimme wird wie bisher für die Liste einer Partei abgegeben.

(Mit Material der Nachrichtenagenturen)