TICKER Bundestagswahl | Wählen ohne Wahlbenachrichtigung

Heute ist Wahltag! Ein neuer Bundestag wird gewählt. Erste Prognosen zum Wahlergebnis sind nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr zu erwarten. Diese Schätzungen beruhen auf Befragungen der Wähler direkt nach der Stimmabgabe vor den Wahllokalen.

Hochrechnungen der Wahlforschungsergebnisse werden anhand ausgewählter Wahlbezirke hochgerechnet und ebenfalls nach 18 Uhr veröffentlicht. Je mehr amtliche (Teil)-Ergebnisse vorliegen, desto exakter wird eine Hochrechnung.

9:42 Uhr

Wählen ohne Wahlbenachrichtigung

Wahlbenachrichtigung verloren? Kein Grund zur Sorge. Man kann auch ohne Wahlbenachrichtigung wählen gehen.

Voraussetzung ist, dass man ins Wählerverzeichnis eingetragen ist und noch kein Wahlschein erteilt worden ist, schreibt das Statistische Landesamt Sachsen.

Man sollte seinen Ausweis oder Reisepass aber auf jeden Fall dabeihaben. Der Wahlvorstand darf sich ein Ausweisdokument vorzeigen lassen, muss es aber nicht.

Ist das zuständige Wahllokal nicht mehr bekannt, kann man es bei seiner Stadt erfragen und auch oft auf der Internetseite einsehen.

8:35 Uhr

Der Urnengang hat begonnen

In Deutschland hat am Sonntag die Bundestagswahl begonnen: Seit 08.00 Uhr sind rund 59,2 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Wahllokale sind bis 18.00 Uhr geöffnet.

Viele Wähler haben ihre Stimme schon im Vorfeld per Briefwahl abgegeben. Bei der letzten Wahl im September 2021 hatte ihr Anteil mit 47,3 Prozent einen Rekordwert erreicht. Diese Wahl hatte allerdings noch unter dem Eindruck der Corona-Pandemie gestanden.

Die Eine Zwischenbilanz der heutigen Wahlbeteiligung gibt Bundeswahlleiterin Ruth Brand gibt am Sonntagnachmittag um 15.30 Uhr im Bundestag bekannt. Bei der letzten Wahl hatten zu diesem Zeitpunkt 36,5 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.

Die gesamte Wahlbeteiligung inklusive Briefwählern lag 2021 bei 76,4 Prozent.

7:42 Uhr

Jüngste Umfrageergebnisse am Wahlmorgen

Laut der gestrigen INSA-Ergebnisse liegen CDU/CSU mit 29,5 Prozent der Stimmen vorn, gefolgt von der AfD mit 21 Prozent.

Die FDP würde mit 4,5 Prozentpunkten nicht mehr in den Bundestag einziehen, das BSW hingegen könnte mit 5 Prozent Sitze ergattern.

Das Mittelfeld teilen sich die Grünen mit 12,5 Prozent und die SPD als drittstärkste Partei mit 15 Prozent.

Sonstige Parteien liegen zusammen insgesamt bei 5 Prozent. Wie die tatsächlichen Wahlergebnisse ausfallen, bleibt abzuwarten.

7:30 Uhr

630 Abgeordnete werden heute gewählt

29 Parteien nehmen an der heutigen Bundestagswahl teil, deutlich weniger als 2021, als mit 47 Parteien so viele wie nie seit der Wiedervereinigung antraten. Bundesweit treten dieses Mal elf Parteien an, die restlichen stehen nicht in allen Ländern auf dem Stimmzettel.

Parteien mit weniger als fünf Prozent können es über die sogenannte Grundmandatsklausel in den Bundestag schaffen. Gewinnt eine Partei mindestens drei Direktmandate, kann sie trotz eines Gesamtergebnisses unter fünf Prozent in der Stärke ihres Zweitstimmenergebnisses in den Bundestag einziehen.

Durch eine Wahlrechtsreform wird die Zahl der Abgeordneten im Bundestag auf 630 beschränkt. Dies wird erreicht, indem bisher übliche Überhangs- und Ausgleichsmandate ersatzlos wegfallen. Mit ihrer Erststimme votieren die Wähler weiter für einen Bewerber in ihrem Wahlkreis. Die Zweitstimme wird wie bisher für die Liste einer Partei abgegeben.

