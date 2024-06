TICKER Kommunalwahl: Briefkasten mit Wahlunterlagen aufgebrochen (Baden-Württemberg)

Parallel zur Europawahl sind die Menschen in Baden-Württemberg, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Sachsen und Sachsen-Anhalt unter anderem zur Abstimmung über Kreistage und Gemeindevertretungen sowie Bürgermeister aufgerufen.

Bei den Kommunalwahlen haben anders als bei den Europawahlen alle Wahlberechtigten insgesamt drei Stimmen. Diese können frei verteilt werden – oder auch nur einem Kandidaten gegeben werden. Es ist auch möglich, nur eine oder zwei Stimmen abzugeben.

13:35 Uhr: Leipzig zählt im Agra-Gelände aus

Die Briefwahlunterlagen von Sachsen-Anhalt werden im Leipziger Agra-Gelände ausgezählt, berichtet der mdr. Heute Vormittag wurden die 430 Kisten unter Polizeischutz mit zwei Lkw in zwei Hallen des dortigen Messegelände gebracht. Es wurden 118.000 Briefwahlunterlagen beantragt, so ein Wahlamtssprecher.

13:08 Uhr: Brandenburg gibt keine Hochrechnungen bekannt

Brandenburg wird keine Prognosen und Hochrechnungen zu den jeweiligen Landesergebnissen der Europawahl für Berlin und Brandenburg geben. Voraussichtlich gibt es Zwischenergebnisse ab einem Auszählungsstand von 50 Prozent.

Gleiches gilt für dien Kommunalwahlen. Weder auf Landesebene noch auf Kommunalebene gibt es Hochrechnungen. Auch hier werden erst ab einem Auszählungestand von 50 Prozent für die Landkreise und kreisfreien Städte voraussichtlich Zwischenergebnisse veröffentlicht. Viele Ergebnisse werden erst im Laufe des Montags feststehen.

12:55 Uhr: In Baden-Württemberg hofft Boris Palmer, gewählt zu werden

Der frühere Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer tritt bei der Wahl für die FWV an, die Freie-Wähler-Vereinigung. Der 52-Jährige rechnet sich kam Chancen aus, er steht auf Platz elf der Liste. Die FWV hofft auf fünf Sitze. Allerdings können die Wähler einem einzelnen Kandidaten bis zu drei Stimmen geben. Palmer sagt: „Wenn das viele machen, komme ich doch in den Kreistag.“

Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) zeigte sich offen für eine Rückkehr von Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer zu den Grünen. „Menschen für immer abschreiben, das sollte man ganz selten machen“, sagte Özdemir. Palmer sei „ein hervorragender Oberbürgermeister“. Er habe „als Oberbürgermeister das gehalten, was andere versprochen haben“. Als Beispiele nannte er den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, die Wohnungspolitik sowie die Unterbringung und Integration von Migranten.

12:39 Uhr: Ba-Wü: Briefkasten mit Wahlunterlagen aufgebrochen

Der Rathausbriefkasten von Wilhelmsdorf (Kreis Ravensburg) wurde in der Nacht zum Sonntag aufgebrochen. Darin waren rund 100 Briefwahlunterlagen. Die Polizei fand einen Teil davon auf der Straße.

Es ist unklar, ob ein Teil der Wahlunterlagen gestohlen wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt, die Wahlleitung ist informiert. Es gebe bei rund 50 Briefen nach Angaben der Polizei eine Differenz zwischen den Umschlägen von Kommunalwahl und Europawahl.

12:24 Uhr: Wahlberechtigungen

Mit einem gültigen Ausweis kann in Mecklenburg-Vorpommern auch ohne Wahlbenachrichtigung gewählt werden. Offenbar haben einige Wähler keine Wahlbenachrichtigung bekommen, so das „Radio MV“. Das passende Wahllokal sei in der Regel in der Nähe des gemeldeten ersten Wohnsitzes.

12:10 Uhr: Kommunalwahlen müssen bei Auszählungen warten

Die Auszählung der Kommunalwahlen wird erst nach der Stimmenzählung zu den Europawahlen erfolgen. Zumindest an den meisten Orten. Es ist daher mit Verzögerungen zu rechen. Erste Hochrechnungen gibt es nach 18 Uhr.

Alle Ergebnisse werden auf folgenden offiziellen Webseiten der Landeswahlleitungen zu finden sein:

Baden-Württemberg: Über die Wahl berichtet das swr ausführlich. Die Ortssuche ermöglicht ein schnelles Finden der Ergebnisse. einen guten Überblick bietet diese Seite.

Hamburg: www.hamburg.de/wahlen/ Die Ergebnisse der Bezirksversammlungswahlen werden ab Montag hier erwartet: www.wahlen-hamburg.de/bezirksversammlungswahlen_2024/

Mecklenburg-Vorpommern: wahlen.mvnet.de/wahl/kommune

Rheinland-Pfalz: wahlen.rlp.de/

Saarland: www.saarland.de/wahlen.htm und auch hier.

Sachsen-Anhalt: wahlen.sachsen-anhalt.de/ und wahlergebnisse.sachsen-anhalt.de. Hier ist mit ersten Ergebnisse nach 20 Uhr zu rechnen.

Sachsen: https://www.wahlen.sachsen.de/. Hier ist mit ersten Ergebnisse nach 20 Uhr zu rechnen.

Brandenburg: wahlen.brandenburg.de/

10:00 Uhr: Stichwahlen in Thüringen

Darüber hinaus finden in Thüringen nach der ersten Runde der dortigen Kommunalwahl vom 26. Mai Stichwahlen statt.

Mit Spannung wird insbesondere das Abschneiden der AfD auf kommunaler Ebene beobachtet. In 15 Landkreisen und kreisfreien Städten kommt es zur Stichwahl – in neun Fällen stehen auch AfD-Kandidaten zur Wahl. Die Partei hatte in der ersten Runde der Kommunalwahlen zwar etliche Mandate in den Kommunalparlamenten dazugewonnen, ein Durchmarsch in die Rathäuser und Landratsämter war ihr aber nicht gelungen.

In 15 von 18 Wahlregionen kam es nach der Thüringer Kommunalwahl Ende Mai zu Stichwahlen. Das betrifft folgende Wahlbezirke:

Stadt Erfurt

Stadt Gera

Stadt Jena

Eichsfeld

Wartburgkreis

Unstrut-Hainich-Kreis

Kyffhäuserkreis

Gotha

Sömmerda

Hildburghausen

Ilm-Kreis

Weimarer Land

Saale-Holzland-Kreis

Greiz

Altenburger Land

Interessant dürfte auch das Abschneiden der Parteien in Brandenburg und Sachsen werden – dort gelten die Kommunalwahlen vor den Landtagswahlen im September als Stimmungstest.

In Brandenburg, Sachsen und Thüringen sind die Kommunalwahlen zugleich ein wichtiger Stimmungstest vor Landtagswahlen. In Sachsen und Thüringen stehen diese am 1. September an, in Brandenburg wird am 22. September gewählt.

9:25 Uhr: Erste Ergebnisse eher am Montag erwartet

Mit ersten Ergebnissen der Kommunalwahlen wird wegen der zeitgleich stattfindenden Europawahl teils nicht vor Montag gerechnet. Die Europawahl wird bevorzugt ausgezählt.

Entschieden wird vor allem über die Vergabe von Mandaten für Kreistage, Stadträte, Stadtverordnetenversammlungen sowie Gemeindevertretungen und Gemeinderäten – die Bezeichnungen unterscheiden sich teilweise.

In Hamburg werden Bezirksversammlungen gewählt. Die bevölkerungsreichsten Bezirke sind mit Einwohnerzahlen von bis zu etwa 450.000 größer als viele Großstädte.

Allein in Rheinland-Pfalz geht es laut Wahlleitung um die Besetzung von 24 Kreistagen, 41 Stadträten und 2.260 Gemeindevertretungen. In Mecklenburg-Vorpommern werden sechs Kreistage und 722 Gemeindevertretungen gewählt, in dem Bundesland werden rund 1680 Wahllokale eingerichtet.

In Baden-Württemberg wird in 35 Landkreisen und in rund 1.100 Städten und Gemeinden abgestimmt. Auch die Zahl der Wahlhelfenden ist groß, allein in Brandenburg liegt sie bei etwa 31.000.

Bürgermeisterwahlen

Zusätzlich zur Besetzung der Kommunalparlamente geht es vielerorts um die Wahl von Bürgermeistern.

In Rheinland-Pfalz steht dies in mehr als 2.200 Gemeinden an, während es etwa in Brandenburg nach Angaben der Landeswahlleitung um die Vergabe von 271 ehrenamtlichen sowie acht hauptamtlichen Bürgermeisterposten geht.

Mecklenburg-Vorpommern sucht in etwa 480 Gemeinden neue Bürgermeister. In Rheinland-Pfalz und im Saarland werden zudem auch einige Landräte oder hauptberufliche Oberbürgermeister direkt gewählt, in Sachsen vereinzelt Oberbürgermeister.

Flächendeckende Oberbürgermeister- und Landratswahlen gibt es allerdings in keinem der Bundesländer, teilweise auch gar keine. Die Zahl der Wahlhelfer in den einzelnen Bundesländern geht teils in die Zehntausende. (afp/dpa/red)