Deutschland Alles schaut auf Brandenburg

TICKER: SPD oder AfD? Wahllokale geöffnet

Heute wird gewählt. Die SPD bangt, in den Umfragen liegt die AfD vorn. Wird die AfD stärkste Partei, will sich Ministerpräsident Dietmar Woidke nach elf Jahren an der Spitze des Landes zurückziehen.