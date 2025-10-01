TICKER München | Oktoberfest wegen Bombendrohung geschlossen - Polizei prüft Antifa-Verbindung

Die Polizei ist im Norden Münchens im Großeinsatz: Am Morgen gab es in einem Wohnhaus im Stadtteil Lerchenau Explosionen und ein Feuer. In dem Haus wurden Sprengfallen gefunden, vor Ort stand außerdem ein völlig ausgebrannter Transporter. In der Nähe, am Lerchenauer See, wurde ein Schwerverletzter entdeckt, der später starb. Es handelt sich um den Tatverdächtige der Brandstiftung.

Nach aktuellem Kenntnisstand sei das Wohngebäude im Rahmen eines Familienstreits vorsätzlich in Brand gesetzt worden, teilte die Polizei München mit. In umliegenden Straßen seien mehrere Autos angezündet worden. Ob diese mit dem Brand des Einfamilienhauses im Zusammenhang stehen, ist noch offen.

Ein Zusammenhang mit der Drohung gegen das Oktoberfest wird geprüft. Das Oktoberfestgelände wird abgesucht, dafür wurden besonders viele Spürhunde benötigt.

Alle Entwicklungen in unserem Liveticker:

HEUTE 12:34 Uhr Tatverdächtiger der Brandstiftung gefunden

Bei dem nach der Brandlegung im Münchner Norden entdeckten Toten handelt es sich laut Polizei um den Tatverdächtigen der Brandstiftung.

„Das ist der Tatverdächtige“, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage zur inzwischen abgeschlossenen Identifikation des Manns. Er könnte auch für die „relativ unspezifische“ Sprengstoffdrohung gegen das Oktoberfest verantwortlich sein.

Es handelt sich um einen Deutschen mit Wohnsitz in Starnberg. An seiner Meldeadresse seien im Laufe des Vormittags Durchsuchungsmaßnahmen durchgeführt worden.

Der Tatverdächtige soll seinen 90-jährigen Vater erschossen, sowie seine Mutter und eine 21-Jährige verletzt haben. Danach setzte er laut „Bild“ das Haus in Brand. Anschließend soll er sich am unweit gelegenen Lerchenauer See das Leben genommen haben. Das SEK stürmte demnach um 11:53 Uhr die Wohnung des Tatverdächtigen. Bei ihm fand die Polizei ein Bekennerschreiben, welches auf das Oktoberfest hindeutete.

HEUTE 12:29 Uhr Wiesn‘ Öffnung ab 17 Uhr ungewiss

Ob die Wiesn heute noch öffnet, ist unklar. „Die Polizei wird alles tun, möglichst bis am Nachmittag um 17:00 Uhr die Wiesn komplett durchsucht zu haben, um damit Sicherheit zu gewähren. Wenn das nicht der Fall ist, werde ich mich wieder melden, dann wird die Wiesn heute gar nicht eröffnet“, sagte Oberbürgermeister Reiter auf Instagram.

„Tut mir leid, anders geht’s nicht, Sicherheit geht vor.“ Am frühen Nachmittag wird laut Stadt entschieden, wie es weitergeht.

Unser Pressesprecher Thomas Schelshorn informiert zum aktuell laufenden Großeinsatz in der Stadt. pic.twitter.com/ar2xWkqGW9— Polizei München (@PolizeiMuenchen) October 1, 2025

Das Gelände des Oktoberfests in der Münchner Innenstadt ist zunächst bis 17:00 Uhr gesperrt. Normalerweise wäre ab 10 Uhr Ausschank.

HEUTE 11:51 Uhr Polizei untersucht Antifa-Verbindung

Nach Informationen von „Bild“ untersucht die Polizei eine Verbindung zur Antifa.

Auf der Website indymedia.org wurde am frühen Morgen ein Text mit dem Titel „Antifa heißt Angriff“ veröffentlicht:

Foto: Screenshot

Mittlerweile ist der Text nicht mehr abrufbar. Dort stand außerdem: „In den frühen Morgenstunden haben wir im Münchner Norden einige Luxuskarren abgefackelt und Hausbesuche abgestattet. Zudem ging für einen Fascho sein Morgenspaziergang nicht besonders gut aus.“

Der Polizei sei das bekannt und sie prüfe wie bei allen anderen Hinweisen auch hier einen Zusammenhang, teilte ein Polizeisprecher mit.

Wer hinter den Ereignissen steckt, ist bislang unklar. Die Identität der Person, die tot am Lerchenauer See gefunden wurde, ist unbekannt – ebenso die Art der Verletzungen und die genaue Todesursache.

HEUTE 10:31 Uhr Polizei prüft Zusammenhang mit dem Oktoberfest

Nach Feuer und Explosionen in einem Haus in München prüft die Polizei nun auch Zusammenhänge mit dem Oktoberfest.

„Mögliche Zusammenhänge mit anderen Orten in München werden geprüft, darunter auch die Theresienwiese“, teilte die Polizei auf X mit. „Aus diesem Grund verzögert sich die Öffnung des Festgeländes.“

Sicherheitskräfte am 1. Oktober 2025 in München vor dem leeren Gelände der Theresienwiese. Das Fest wurde wegen einer Bombendrohung geschlossen, die Polizei durchsuchte das Gelände. Foto: Alexandra Beier/AFP via Getty Images

Das Oktoberfest in München ruht noch. Foto: Christof Rührmair/dpa

HEUTE 10:04 Uhr Oktoberfest bleibt wegen Bombendrohung geschlossen

Die Stadt München teilte mit, wegen einer „unspezifischen Sprengstoffdrohung im Zusammenhang mit der Explosion im Münchner Norden“ bleibe das größte Volksfest vorerst bis 17:00 Uhr geschlossen. Es gebe ein entsprechendes Schreiben des Täters.

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sagt: „Es geht darum, dass ein Täter die Wiesn bedroht hat und die Polizei und der Koordinierungskreis einhellig zu der Auffassung kamen, dass wir dieses Risiko, Menschen auf das Oktoberfest zu lassen, nicht eingehen können.“

Das Oktoberfestgelände wird abgesucht, auch Mitarbeiter mussten die Wiesn verlassen. Am frühen Nachmittag wird laut Stadt entschieden, wie es weitergeht. Die Polizei sagte, es werde in allen Richtungen ermittelt.

Der Tatort im Münchner Norden und die in der Innenstadt gelegene Theresienwiese sind etwa neun Kilometer voneinander entfernt.

Ob eine konkrete Gefahr vorliege, stehe nicht fest. Die Polizei startete im Bereich um das Festgelände herum eine Suche nach möglichen Sprengsätzen. „Weitere Schutzmaßnahmen folgen“, so die Polizei.

HEUTE 8:08 Uhr Sperrungen am Einsatzort

Die Feuerwehr ist gegen 4:40 Uhr im Stadtteil Lerchenau zu einem brennenden Wohnhaus gerufen worden. Beim Einsatz seien Knallgeräusche zu hören gewesen.

Die Feuerwehr hat den Brand inzwischen gelöscht. Für den Einsatz blieb eine Mittelschule geschlossen. Es kam zu weiteren Sperrungen rund um den Einsatzort.

160 Einsatzkräfte von Feuerwehr- und Rettungsdienst waren vor Ort.