TICKER Neue Regierung | CDU kündigt Start der Koalitionsverhandlungen für Donnerstag an

Der neue Bundestag sortiert sich. Die Sondierungsgespräche sind abgeschlossen, nun beginnen als Nächstes die Verhandlungen zur Bildung der Koalition.

Am 13. März tritt der alte Bundestag das erste Mal zusammen, um ein neues Sondervermögen für Militärausgaben zu beschließen. Ein zweites Treffen für Infrastruktur steht ebenfalls in der Debatte. In diesem Ticker finden Sie die wichtigsten Entwicklungen.

13:41 Uhr

Union knüpft Zukunft des Deutschlandtickets an Bedingungen

Nach der Vorlage der Sondierungsergebnisse knüpft die Union den Bestand des bundesweit gültigen Deutschlandtickets an Bedingungen. „Aus unserer Sicht müssen dafür dringend die offensichtlichen Konstruktionsfehler, auf die wir von Anfang an hingewiesen haben, korrigiert werden“, sagte Fraktionsvize Ulrich Lange (CSU) der „Rheinischen Post“ (Dienstagsausgabe).

Lange nannte vor allem die Finanzierung des Fahrscheins. „Dabei geht es insbesondere um die Rolle von Bund und Ländern sowie die Preisgestaltung“, so der Verkehrsexperte. „Wir müssen uns genau ansehen, ob und in welcher Form es mit einem nutzerfreundlichen, deutschlandweiten ÖPNV-Ticket weitergehen kann.“

Im Sondierungspapier haben sich Union und SPD lediglich darauf verständigt, über die Fortsetzung des inzwischen 58 Euro teuren Tickets beraten zu wollen. Es wird jeweils zur Hälfte von Bund und Ländern getragen. Die Finanzierung ist für 2025 gesichert. Wie es danach weitergeht, ist noch unklar.

12:58 Uhr

CDU kündigt Start der Koalitionsverhandlungen für Donnerstag an

Union und SPD wollen ab Donnerstag über die Bildung einer Koalition beraten. In 16 Arbeitsgruppen wollen CDU, CSU und SPD dann einen Koalitionsvertrag aushandeln, wie CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann am Montag in Berlin sagte. Zuvor hatte sich demnach der CDU-Vorstand einstimmig für die Aufnahme der Koalitionsverhandlungen ausgesprochen.

10:42 Uhr

Linkspartei und AfD behalten sich Klage gegen Abstimmungen über Finanzpaket vor

Die Linke behält sich weiter eine Klage gegen die geplante Abstimmung über Grundgesetzänderungen im alten Bundestag vor. Die Partei werde das im Laufe des Montags entscheiden, kündigte ihr Vorsitzender Jan van Aken bei den Sendern RTL und ntv an. Es sei „absolut undemokratisch“, Grundgesetzänderungen für das von Union und SPD geplante Finanzpaket noch mit den bisherigen Mehrheiten zu beschließen.

Linken-Chef van Aken sagte nun dazu: „Man kann auch mit dem neuen Bundestag die Schuldenbremse abschaffen oder reformieren.“ Die Linke sei immer zu Gesprächen bereit, denn die Schuldenbremse müsse abgeschafft werden.

Außer der Linkspartei hatte sich auch die AfD-Fraktion rechtliche Schritte vorbehalten. Sie forderte Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) auf, die Sondersitzungen nicht einzuberufen. Sollte diese der Aufforderung bis Montag nicht nachkommen, würden die Fraktion sowie einzelne Abgeordnete das Bundesverfassungsgericht anrufen, kündigte die Fraktion an.

Bas selbst hatte am Montagmorgen gesagt, dass sie grundsätzlich mit einer Klage in Karlsruhe rechnet. Sie stellte zugleich klar, dass sie rechtlich keine andere Möglichkeit habe, als den alten Bundestag einzuberufen. Dazu sei sie verpflichtet, wenn ein Drittel der Abgeordneten dies beantrage. Dies sei aufgrund des von Union und SPD dazu gestellten Antrages der Fall.

Linken-Chef van Aken übte indes nicht nur juristische, sondern auch politische Kritik am geplanten Finanzpaket von Union und SPD. Richtig sei, dass neue Wohnungen gebaut, Brücken und Schulen saniert und Industrieunternehmen geholfen werde, sagte er bei RTL und ntv.

„Das Problem ist doch aber, dass in dem Sondierungspapier […] all die anderen Sachen, die Rente usw. überhaupt nicht gegenfinanziert sind.“ Und weiter: „Ich glaube, ohne eine Vermögenssteuer wird die neue Regierung das nicht alles finanzieren können.“

9:55 Uhr

Junge Union kündigt Widerstand gegen Sondierungsergebnisse an

In der Jungen Union (JU) formiert sich Kritik an der geplanten Koalition von CDU/CSU und SPD. Die JU werde die Sondierungsergebnisse ohne „echte Strukturreformen“ so nicht mittragen, sagte der JU-Bundesvorsitzende Johannes Winkel (CDU) der „Bild“.

„Milliarden in die Systeme pumpen hilft nicht weiter. Der Staatsapparat, der in den letzten Jahren so brutal gewachsen ist, soll geschrumpft werden. Eine massive Neuverschuldung, die nächste Generationen zahlen müssen – und das ohne echte Strukturreformen, das werden wir als Junge Union nicht unterstützen können.“

Ohne „echte Strukturreformen“ würden die Milliarden „weitestgehend wirkungslos versickern“, warnte Winkel. „Wir brauchen konkrete Maßnahmen, unseren aufgeblähten Staatsapparat zu schrumpfen und die Verfahren zu kürzen.“

Hinzu komme, dass die Verhandler das Thema Wehrpflicht ausgespart hätten. Auch das missfällt Winkel: „Die Wehrpflicht wird kommen müssen, ob man das politisch schön findet oder nicht.“ Da diese denklogisch auf den Schultern der jungen Generation liege, müsse man „über die Finanzierung der Aufrüstung noch einmal diskutieren“, sagte der JU-Chef.

9. März

12:47 Uhr

Auch die SPD-Führung stimmt Koalitionsverhandlungen zu

Nach der CSU hat sich auch die SPD-Führung einstimmig für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen über die Bildung einer schwarz-roten Regierung ausgesprochen.

Der Parteivorstand stimmte einer entsprechenden Empfehlung der Vorsitzenden Lars Klingbeil und Saskia Esken keine 24 Stunden nach Abschluss der Sondierungsgespräche mit der Union in einer Schaltkonferenz zu. Bekräftigt wurde, dass das Zustandekommen eines Regierungsbündnisses vom Ergebnis eines späteren Mitgliedervotums abhänge.

An den Ergebnissen gibt es aus der SPD allerdings auch Kritik, besonders an geplanten weiteren Verschärfungen im Bereich Migration und Asyl. Bereits zuvor hatten Union und SPD eine Einigung in zentralen Finanzfragen erzielt, die Ausnahmen von der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben sowie ein 500-Milliarden-Euro-Sondervermögen für Investitionen in die Infrastruktur vorsehen.

Damit fehlt nur noch das Ja der CDU-Führung, die am Montag entscheiden will. Die Verhandlungen sollen dann voraussichtlich am kommenden Donnerstag beginnen.

12:27 Uhr

Merz will in der kommenden Woche mit Grünen sprechen

CDU-Chef Friedrich Merz hat für die kommende Woche weitere Verhandlungen mit den Grünen über das von Union und SPD vereinbarte Finanzpaket angekündigt.

„Wir werden in der nächsten Woche umfassend mit den Grünen sprechen“, sagte Merz am Sonntag im „Interview der Woche“ des „Deutschlandfunks“. Dabei werde es „natürlich“ auch darum gehen, in das Paket „Maßnahmen für den Klimaschutz aufzunehmen“.

Zu möglichen Zugeständnissen wollte sich Merz konkret nicht äußern. Dies werde in Verhandlungen „gemeinsam mit den Grünen und der SPD geschehen“ – sowohl in den zuständigen Ausschüssen des Bundestages als auch in persönlichen Gesprächen. Merz stellte auch klar, dass die Ausnahmen von der Schuldenbremse für Verteidigung auch für die militärische Unterstützung der Ukraine gelten sollten.

Er griff damit einen Kritikpunkt der Grünen auf, die Aussagen hierzu vermisst hatten. Allerdings hatten sich die Grünen-Vorsitzenden Franziska Brantner und Felix Banaszak am Samstag generell sehr kritisch zu den Ergebnissen der Sondierungsgespräche von Union und SPD geäußert. „Von einer Zustimmung sind wir heute weiter entfernt als in den letzten Tagen“, sagte dazu Banaszak.

Die Grünen kritisierten unter anderem mit Blick auf Pläne zur Erhöhung von Mütterrente und Pendlerpauschale, Union und SPD wollten „alles mit Geld zuschütten“, um ihre Wahlversprechen zu erfüllen, aber „keinerlei strukturelle Reformen angehen“, auch der Klimaschutz spiele in ihren Vereinbarungen bislang keine Rolle.

Merz wies den Vorwurf zurück, Union und SPD würden vor allem konsumptive Ausgaben steigern. „Wir wissen, dass für Konsum nicht unbegrenzt Geld zur Verfügung steht“, sagte der CDU-Chef. „Wir öffnen jetzt nicht die Schleusen“, stellte er klar, „darauf können sich die Wählerinnen und Wähler verlassen“. Allerdings sei auch bekannt, „dass wir erheblichen Nachholbedarf bei der Infrastruktur haben“, rechtfertigte er das geplante Sondervermögen, an dem es auch in den Reihen der CDU/CSU Kritik gibt.

9:10 Uhr

INSA-Wahltrend: Linke nur noch einen Punkt hinter den Grünen

Die Linke kann einer Umfrage zufolge erstmals seit langem wieder zweistellige Zustimmungswerte verzeichnen. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut INSA wöchentlich für die „Bild am Sonntag“ erhebt, kann die Partei um einen Prozentpunkt auf zehn Prozent zulegen.

Dagegen rutscht die Union auf 28 Prozent, zwei Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche. Die SPD (16 Prozent) konnte um einen Punkt zulegen.

Unverändert stagnieren die Grünen bei elf Prozent, das BSW bei fünf Prozent und die FDP bei vier Prozent, die damit weiterhin nicht im Parlament vertreten wäre. Die AfD verliert einen Prozentpunkt und steht bei 21 Prozent. Sonstige Parteien kämen auf fünf Prozent (+1). CDU und SPD hätten mit diesen Ergebnissen keine parlamentarische Mehrheit.

Für die Erhebung befragte INSA insgesamt 1.201 Personen vom 3. bis 7. März 2025.

8:16 Uhr

Entwicklungsministerin Schulze würde „sehr, sehr gerne“ im Amt bleiben

Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) hat ihr Interesse bekundet, ihr Amt auch in der kommenden Regierung fortzuführen.

„Ich würde sehr, sehr gerne Ministerin in diesem Bereich bleiben“, zitiert sie afp. „Das ist ein Feld, wo Erfahrung und internationale Kontakte gefragt sind, und die bringe ich mit.“ Gerade jetzt sei die Entwicklungszusammenarbeit für Deutschland wirtschaftlich und sicherheitspolitisch von großer Bedeutung.

Mit Blick auf die laufenden Sondierungsgespräche zwischen SPD und CDU äußerte sich Schulze zurückhaltend, hob jedoch die Notwendigkeit einer stabilen Regierung hervor.

Sie kritisierte CDU-Chef Friedrich Merz für seine Rhetorik vor der Wahl. „Herr Merz hat vor den Wahlen nicht unbedingt dazu beigetragen, dass es ein friedliches Klima gab zwischen CDU, CSU und SPD“, stellte sie fest. „Da muss jetzt schnell Vertrauen wieder aufgebaut werden.“

8. März

16:01 Uhr

Union und SPD beginnen mit Koalitionsverhandlungen

Knapp zwei Wochen nach der Bundestagswahl haben die Unterhändler von CDU, CSU und SPD ihre Sondierungen abgeschlossen. In einer ganzen Reihe von Sachfragen sei Einigkeit erzielt worden, sagte CDU-Chef Friedrich Merz in Berlin.

Ein gemeinsames Papier solle Grundlage sein für Koalitionsverhandlungen, die gegebenenfalls nächste Woche beginnen könnten, sagte Merz.

„Wir haben in einer ganzen Reihe von Sachfragen Einigkeit erzielt“, sagte CDU-Chef Friedrich Merz. Weiter sprach Merz von einer „ausgesprochen guten und kollegialen Atmosphäre“ bei den Verhandlungen.

Einigung bei Verschärfung der Migrationspolitik

Die Einigung sieht unter anderem eine weitere Verschärfung der Migrationspolitik vor. Man werde die bestehenden Grenzkontrollen „massiv ausbauen“, kündigte der CDU-Chef an. Die Zahl der Zurückweisungen an den Grenzen, auch bei Asylgesuchen, wolle man ebenfalls deutlich erhöhen.

Zudem will Schwarz-Rot alle freiwilligen Aufnahmeprogramme, wie beispielsweise das für afghanische Ortskräfte, beenden und keine neuen auflegen. Darüber hinaus soll der Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte ausgesetzt werden. Merz sprach weiter von einer „Rückkehroffensive“. Dazu sollen die Befugnisse der Bundespolizei bei der Abschiebehaft erweitert werden.

In der Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik stellte Merz eine Neugestaltung des Bürgergelds in Aussicht. Dabei solle der „Vermittlungsvorrang“ gelten. Bei Ablehnung von Arbeitsangeboten werde es dann bis zu einem „vollständigen Leistungsentzug“ geben.

Außerdem haben sich CDU, CSU und SPD darauf geeinigt, die Unternehmenssteuer zu reformieren. Ferner sollen Überstunden steuerfrei gestellt werden sowie eine wöchentliche Arbeitshöchstzeit die tägliche ablösen.

In den bisherigen Sondierungsgesprächen haben Union und SPD Differenzen und Gemeinsamkeiten ausgelotet. Wer Koalitionsverhandlungen aufnimmt, tut das hingegen mit der klaren Absicht, eine gemeinsame Regierung zu bilden. Ein Scheitern ist aber auch in dieser Phase nicht ausgeschlossen.

Der voraussichtlich künftige Kanzler Friedrich Merz hat das Ziel ausgegeben, bis Ostern mit den Verhandlungen durch zu sein.

14:13 Uhr

Sondierung: Pressestatement um 15:00 Uhr

Bewegung in der Sondierung über eine schwarz-rote Bundesregierung: Union und SPD laden für etwa 15.00 Uhr zu Statements ein. Die Parteichefs Friedrich Merz (CDU), Markus Söder (CSU), Lars Klingbeil und Saskia Esken (beide SPD) wollen sich der Presse stellen.

Details wurden zunächst nicht bekannt. Die drei Parteien verhandeln seit etwa einer Woche über grobe Leitlinien zur Bildung einer gemeinsamen Regierung. Sollten die Sondierungen erfolgreich sein, würden Koalitionsgespräche beginnen.

9:14 Uhr

Dobrindt sieht Sondierer vor schwieriger Aufgabe

Trotz konstruktiver Gespräche rechnet CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt bei den laufenden Sondierungen von Union und SPD noch mit sehr schwierige Diskussionen. „Heute wird es sehr anspruchsvoll werden“, sagte er vor Beginn der nächsten Gesprächsrunde in Berlin.

Zwar sei das Klima „nach wie vor gut und die Diskussionskultur auch“, gleichwohl bleibe es anspruchsvoll. „Je näher man sich den letzten Metern nähert, umso schwieriger werden die Aufgaben, die zu lösen sind, wenn man sich bekanntlicherweise ja das Schönste bis zum Schluss aufhebt.“

7. März

18:05 Uhr

Sondervermögen: Grüne noch unentschieden

Nach Gesprächen mit Union und SPD lassen die Grünen weiter offen, ob sie dem milliardenschweren Finanzpaket der beiden möglichen Koalitionspartner kommende Woche im Bundestag zustimmen werden. Grünen-Co-Fraktionschefin Katharina Dröge sagte dem Nachrichtenportal „ZDFheute.de“ am Freitag, viele Fragen seien ungeklärt. Die Haltung der Partei sei daher weiter „sehr offen“,

Dröge und ihre Co-Fraktionschefin Britta Haßelmann waren am Freitag zu einem Gespräch mit Friedrich Merz (CDU), Alexander Dobrindt (CSU) und Lars Klingbeil (SPD) zusammengetroffen. Dabei habe es kein Angebot an die Grünen gegeben, sagte Dröge „ZDFheute.de“.

Ihre Partei habe nach wie vor viele Fragen an die Union – „und ehrlich gesagt ist keine davon bislang geklärt.“ Neben inhaltlicher Fragen stelle sich auch die Frage nach dem parlamentarischen Verfahren.

11:47 Uhr

CSU: Sondierungen werden noch dauern

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt dämpft die Erwartungen an einen raschen Abschluss der Sondierungsgespräche von Union und SPD. „Wir kommen voran, aber dass das anspruchsvoll ist, ist ja jedem klar gewesen“, sagte Dobrindt am Freitagmorgen vor dem Beginn einer neuen Verhandlungsrunde. „Ich gehe davon aus, dass das auch noch etwas dauert“, fügte er hinzu. Zuvor war von der SPD vor allem auf Meinungsverschiedenheiten beim Thema Migration hingewiesen worden.

Zum Gesprächsklima äußerte sich Dobrindt positiv: „Es gibt eine große Bereitschaft von beiden Seiten, dass man sich verständigt“, sagte er. Mit einer Einigung noch an diesem Freitag sei jedoch nicht unbedingt zu rechnen – „aber das Wochenende steht ja zur Verfügung“, verwies er auf voraussichtlich weitere Gesprächsrunden in den kommenden Tagen.

Entscheidend sei für ihn, „dass das alles hier in einer guten Atmosphäre stattfindet, und dass man weiß, dass man auch in einer Koalition, die man bilden will, aufeinander Rücksicht nehmen muss“, hob der CSU-Politiker hervor.

Ähnlich äußerte sich vor Gesprächsbeginn am Freitag auch SPD-Chefin Saskia Esken. Es gehe vor allem darum: „finden wir auch das notwendige Vertrauen, um dann in die Tiefe der Themen zu gehen und dann vor allen Dingen auch zusammenzuarbeiten“.

Esken betonte dabei den Unterschied zwischen den laufenden Sondierungen und späteren Koalitionsverhandlungen: Ersteres sei „ein Ausloten, haben wir in allen Bereichen auch die Möglichkeiten zusammenzuarbeiten“.

11:12 Uhr

Thüringen und Brandenburg werden Rüstungssonderprogramm nicht zustimmen

Wie der BSW-Politiker Fabio De Masi auf X schreibt, hat BSW-Vorsitzende Sahra Wagenknecht angekündigt, dass Thüringen und Brandenburg im Bundesrat keiner Lockerung der Schuldenbremse für Rüstungsausgaben zustimmen werden. Dort ist das BSW an der Landesregierung beteiligt.

Auch im Bundesrat ist eine Zweidrittelmehrheit für eine Änderung des Grundgesetz erforderlich. CDU, SPD und Grüne kommen mit den von ihnen regieren Ländern auf 41 von 69 Stimmen. Damit fehlen fünf Stimmen.

9:10 Uhr

SPD in „Politbarometer“ schwächer – Grüne und Linke legen zu

Die Werte für die SPD haben sich im aktuellen ZDF-„Politbarometer“ im Vergleich zur Bundestagswahl verschlechtert. Für die SPD wurden in der Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen nur 15 Prozent vorhergesagt (Wahlergebnis: 16,4 Prozent). Die Grünen konnten auf 13 Prozent (11,6 Prozent) zulegen, die Linkspartei verbesserte sich noch einmal auf zehn Prozent (8,8 Prozent).

Klar vorne blieb die CDU/CSU mit 28 Prozent (28,5 Prozent). Es folgte die AfD mit 21 Prozent (20,8 Prozent). FDP und BSW würden beide klar an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Für die FDP wurden nun vier Prozent vorhergesagt (4,3 Prozent), das BSW verschlechterte sich auf drei Prozent (4,97 Prozent).

Mit dem Ausgang der Bundestagswahl äußerte sich eine deutliche Mehrheit von 64 Prozent der Befragten unzufrieden – wenn auch mutmaßlich aus unterschiedlichen Motiven. Zufrieden mit dem Wahlergebnis sind demnach nur 33 Prozent.

Schwarz-Rote Koalition

Eine Mehrheit von 59 Prozent der Befragten äußerte den Wunsch, dass es nun zu einer Regierung aus CDU/CSU und SPD kommt. 27 Prozent lehnten dies ab, zwölf Prozent nannten keine Präferenz. 90 Prozent der Befragten erwarten, dass Schwarz-Rot auch zustande kommt. Skeptisch äußerten sich lediglich sieben Prozent.

Nur eine Minderheit von 44 Prozent fände es allerdings gut, wenn Merz Bundeskanzler wird. 50 Prozent fänden dies schlecht.

Dennoch gehen 53 Prozent davon aus, dass Merz seine Sache als Regierungschef eher gut machen würde. Eine eher schlechte Amtsführung erwarten 37 Prozent. Die Positivwerte überwiegen dabei neben den Anhängern der Union auch bei FDP und SPD, letzteres allerdings nur knapp (54 Prozent). Die Negativwerte überwiegen bei AfD und Linkspartei, bei Grünen und BSW halten sich die Einschätzungen etwa die Waage.

Top 10 der Politiker

Unter den zehn wichtigsten Politikern liegt mit einem Zustimmungswert von 2,2 (zuvor 1,1) weiterhin Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) vorn. Es folgt NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) mit 1,1 (1,0). Merz rückt auf den dritten Platz vor mit 0,1 (minus 0,1), gleichauf mit Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne – zuvor minus 0,2).

Im Negativbereich liegen CSU-Chef Markus Söder mit minus 0,1 (0,0) vor Außenministerin Annalena Baerbock mit minus 0,3 (minus 0,6).

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erreicht nur noch minus 0,7 (minus 0,4). Am Ende der Tabelle stehen FDP-Chef Christian Lindner mit minus 1,5 (minus 1,2), BSW-Chefin Sahra Wagenknecht mit minus 1,9 (minus 1,3) und AfD-Chefin Alice Weidel mit minus 2,6 (minus 2,5).

Die Forschungsgruppe Wahlen befragte vom 4. bis 6. März repräsentativ 1249 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte. Die statistische Fehlerquote wurde je nach Anteilswert mit plus/minus zwei bis drei Prozentpunkten angegeben.

6. März

18:08 Uhr

Union und SPD streiten noch über Migrationspolitik

Bei der Migrationspolitik herrscht zwischen SPD und Union Streit. Dieser könnte die andauernden Sondierungen erheblich belasten: Unionsfraktionsvize Johann Wadephul (CDU) rief die Sozialdemokraten deshalb zu Zugeständnissen auf – davor warnten aber mehrere SPD-Abgeordneten ihre Partei. SPD-Chef Lars Klingbeil schloss zudem bereits für die SPD aus, die Abweisung von Schutzsuchenden an den Grenzen – eine Unionsforderung – mitzutragen.

„Rote Linien“ würden niemandem etwas bringen, und es gelte auch für die SPD, aus dem „Modus der Ampel“ herauszukommen, sagte Wadephul am Donnerstag den Sendern RTL und ntv. Er kritisierte damit die Festlegung von SPD-Chef Klingbeil, Zurückweisungen von Asylsuchenden an den Grenzen nicht mitzutragen.

Es brauche eine klare Eindämmung der Migration, forderte Wadephul. Eine voraussichtliche Koalition aus Union und SPD bekomme Probleme, wenn sie da nicht liefere. „Deswegen kann ich die Sozialdemokraten nur aufrufen, jetzt neue Wege zu gehen.“

17:54 Uhr

Lagarde: Investitionen in Rüstung und Infrastruktur können Wachstum ankurbeln

EZB-Chefin Christine Lagarde sieht in steigenden Staatsausgaben für Rüstung und Infrastruktur, wie auch in Deutschland geplant, einen möglichen Wachstumsmotor für die Wirtschaft der Eurozone. Eine Erhöhung der Verteidigungs- und Infrastrukturausgaben könnte „zum Wachstum beitragen“, sagte sie am Donnerstag bei einer Pressekonferenz nach der Leitzinsentscheidung in Frankfurt am Main. Gleichzeitig könnten die steigenden Ausgaben jedoch auch die Inflation wieder anheizen.

Lagarde betonte, dass die Pläne der EU-Kommission und der möglichen neuen Regierung in Deutschland derzeit „work in progress“ seien. Welche Auswirkungen sie tatsächlich auf Inflation und Wirtschaftswachstum haben werden, sei aktuell offen. Grundsätzlich sei sich der EZB-Rat aber einig, dass große Investitionspakete einen „Wachstumsschub“ auslösen werden.

17:50 Uhr

Sondierungen von Union und SPD gehen in nächste Runde

Nach der Einigung auf ein riesiges Finanzpaket gehen die Sondierungen von Union und SPD für eine gemeinsame Bundesregierung in die nächste Runde. „Wir werden heute wichtige Themen miteinander besprechen“, sagte SPD-Chefin Saskia Esken vor Beginn der Gespräche in Berlin. Man werde sich bemühen, so weit und gründlich wie möglich zu sondieren, „damit wir zu einer guten Zusammenarbeit kommen können“.

Wann es zu einem Ergebnis kommen könnte, sagte Esken nicht. Beide Gesprächspartner haben strenges Stillschweigen über den Inhalt der Verhandlungen vereinbart und geben auch keine Zwischenstände bekannt. Als zentrale Punkte der anstehenden Gespräche hat Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) den Bundeshaushalt genannt sowie die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, das Bürgergeld, die Verbesserung der inneren Sicherheit und eine Begrenzung der irregulären Migration.

17:40 Uhr

Frei räumt Abkehr von Wahlversprechen ein

Der CDU-Politiker Thorsten Frei hat eingeräumt, dass die Union mit ihrer Zustimmung zu Sondervermögen und Änderung der Schuldenbremse von ihren Wahlversprechen abgewichen ist.

Die Wähler hätten die Union bei der Bundestagswahl „bedauerlicherweise nicht mit einer absoluten Mehrheit ausgestattet“, sagte der Parlamentsgeschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion am Donnerstag im ZDF. Nur mit einer solchen absoluten Mehrheit hätte die Union aber ihre Wahlversprechen komplett umsetzen können.

Mit Blick auf die Finanzbeschlüsse in den Sondierungsgesprächen mit dem möglichen Koalitionspartner SPD sagte Frei: „Es ging uns um die Verteidigungsfähigkeit des Landes, da müssen Sie unter Umständen Kompromisse schließen.“

17:34 Uhr

Aiwanger knüpft Zustimmung zum Finanzpaket an Bedingungen

Der bayerische Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat offengelassen, ob er im Bundesrat dem geplanten Finanzpaket von Union und SPD zustimmen wird. „Noch ist das Finanzpaket viel zu unkonkret, um zu entscheiden, ob ich zustimmen werde“, sagte Aiwanger dem „Handelsblatt“ (Freitagausgabe).

Gleichzeitig knüpfte er seine Zustimmung an Bedingungen: „Es braucht strukturelle Reformen: Schuldenbremse einhalten, Einsparungen bei Bürgergeld und Migration, Wirtschaft flott machen durch Verbesserung der Rahmenbedingungen, Reformstau angehen – anstatt die Strukturfehler nur durch Schulden zukleistern.“

Union und SPD wollen für Verteidigungsausgaben die Schuldenbremse aufweichen und ein Infrastruktursondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro auflegen. Für die notwendigen Änderungen des Grundgesetzes brauchen sie in Bundestag und Bundesrat eine Zweidrittelmehrheit.

Die Länder, in denen ausschließlich CDU, SPD und Grüne an den Regierungen beteiligt sind, kommen auf insgesamt 41 der 69 Stimmen im Bundesrat. Das würde nicht ausreichen. In den Ländern, in denen FDP, BSW oder Linke an der Regierung beteiligt sind, dürfte es keine Zustimmung geben, da diese Parteien das Paket wohl ablehnen.

Für eine Mehrheit bräuchte es deshalb die Zustimmung von Bayern. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kann diese aber nur in Übereinstimmung mit seinem Koalitionspartner, den Freien Wählern mit Parteichef Aiwanger, erteilen.

13:50 Uhr

Sondervermögen im Schnelldurchlauf – der Fahrplan

Seit Mittwoch läuft in den Fraktionen von Union und SPD die Ausarbeitung der Gesetzesänderungen für die von den Parteispitzen im Grundsatz beschlossenen Vorhaben. Die Feinarbeit muss für parlamentarische Verhältnisse in Rekordzeit abgeschlossen werden, damit der Bundestag noch in den aktuellen Mehrheiten darüber entscheiden kann. Die Gesetzesvorlagen müssen so formuliert sein, dass sie auch bei Grünen oder FDP zustimmungsfähig sind.

13. März: Der scheidende Bundestag soll noch einmal zusammenkommen. Auf der Tagesordnung steht dann die Beratung des Finanzpakets in der sogenannten ersten Lesung. Das heißt: Nach einer rund 120-minütigen Debatte zu dem Thema werden die Gesetzesänderungen in die zuständigen Ausschüsse verwiesen.

14. März: Die Ausschüsse sollen laut dem geplanten Ablauf am Tag nach der ersten Lesung tagen und Empfehlungen für die Abstimmungen in der zweiten und entscheidenden dritten Lesung im Parlament verfassen.

18. März: Nach nur wenigen Tagen Bedenkzeit für die Abgeordneten finden im Parlament die zweite und dritte Lesung statt. Nach der dritten Lesung ist die Verabschiedung der Grundgesetzänderungen geplant. Union und SPD sind auf die Zustimmung einer anderen Fraktion angewiesen, am wahrscheinlichsten gilt dies bei den Grünen.

21. März: Am Freitag – also drei Tage nach der geplanten Verabschiedung im Bundestag – ist ohnehin eine Sitzung des Bundesrats anberaumt. Wenn der Bundestag mit Zweidrittelmehrheit zugestimmt hat, wird die Länderkammer das abschließende Votum abgeben können. Damit die Grundgesetzänderungen in Kraft treten können, ist auch dort eine Zweidrittelmehrheit nötig.

25. März: Gut einen Monat nach der Bundestagswahl tritt der Bundestag mit seiner neuen Sitzverteilung erstmals zusammen. Hier ist nun die AfD zweitstärkste Kraft und hätte gemeinsam mit der Linken als kleinste Fraktion eine sogenannte Sperrminorität. Gegen die Stimmen beider Fraktionen könnte das Grundgesetz dann nicht mehr geändert werden.

Spätestens ein halbes Jahr nach der Regierungsbildung: Die Koalition will ein Gesetz beschließen, um die Beschaffung von Rüstungsgütern für die Bundeswehr zu beschleunigen. Das soll dazu führen, dass die Milliardenmittel schnell eingesetzt werden können.

Ende 2025: Die Bundesregierung will die Gesetzgebung zu einer grundlegenden Reform der Schuldenbremse abschließen. Eine Expertenkommission soll Vorschläge erarbeiten, wie dauerhaft zusätzliche Investitionen trotz Schuldenbremse ermöglicht werden können.

11:32 Uhr

Sitzungen des alten Bundestags zu Finanzpaket finden am 13. und 18. März statt

Der scheidende Bundestag wird in der nächsten und übernächsten Woche noch einmal zusammentreten, um über die von Union und SPD ausgehandelten Finanzbeschlüsse abzustimmen. Die erste Lesung wurde für den 13. März anberaumt und soll 120 Minuten dauern, wie eine Sprecherin des Parlaments am Donnerstag nach der Sitzung des Ältestenrats sagte. Zweite und dritte Lesung sollen demnach am 18. März stattfinden.

Die Uhrzeiten für die Debatten standen noch nicht fest. Wie außerdem aus Kreisen der Unionsfraktion verlautete, sollen sich einen Tag nach der ersten Lesung die Ausschüsse mit den Plänen befassen. Am 21. März ist dann ohnehin eine Sitzung des Bundesrats anberaumt. Für die geplanten Grundgesetzänderungen ist auch dort ebenso wie im Bundestag eine Zweidrittelmehrheit nötig.

10:19 Uhr

Strack-Zimmermann hakt FDP-Vorsitz ab und sieht Jüngere am Zug

FDP-Verteidigungspolitiker Marie-Agnes Strack-Zimmermann sieht weder Wolfgang Kubicki noch sich selbst als Nachfolger von Noch-FDP-Chef Christian Lindner am Zug. „Die Führung gehört in die Hand Jüngerer“, sagte Strack-Zimmermann am Donnerstag dem Nachrichtenmagazin Politico.

Strack-Zimmermann steht demnach nicht zur Verfügung. Die Partei solle geführt werden „von jungen Menschen, von der Generation, die ihre Zukunft noch deutlich weiter hat. Und zwar politisch, aber auch an Lebensjahren im Vergleich zu mir“.

Die Europaabgeordnete sagte, dass Erfahrung lehre, dass auch „ein paar Alte“ mitmischen und „ihre Erfahrung in einem Team einbringen“ könnten: „Wenn die Partei das will, sollten wir das machen.“

08:18 Uhr

Sondierungen: SPD will an Cannabisgesetz festhalten

Die SPD möchte am Cannabisgesetz (CanG) in seiner derzeitigen Form auch im Falle einer Koalition mit der Union festhalten. „Die SPD wird sich im Falle einer Regierungsbeteiligung mit der Union klar für den Erhalt der Teillegalisierung und Entkriminalisierung einsetzen“, sagte Christos Pantazis, stellvertretender gesundheitspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, der „Rheinischen Post“ (Donnerstagausgabe).

„Ein möglicher Rückbau der Legalisierung würde 4,5 Millionen Menschen wieder kriminalisieren, hohe bürokratische Kosten in den Ländern verursachen und die Gesundheitsrisiken durch Schwarzmarktprodukte wieder verstärken“, warnte Pantazis. „Für uns in der SPD-Bundestagsfraktion ist die derzeitige reformierte Gesetzeslage weiterhin der richtige Schritt hin zu einer modernen, realitätsnahen Cannabispolitik“, sagte er.

Die bisherige Verbotspolitik sei nachweislich gescheitert. „Die SPD hält deshalb an der aktuellen Gesetzeslage fest, sieht jedoch eine kontinuierliche Evaluation als wichtigen Bestandteil der weiteren Entwicklung“, sagte der SPD-Gesundheitspolitiker.

06:36 Uhr

Linken-Chef will Finanzpaket von Union und SPD unter zwei Bedingungen zustimmen

Die Linke schließt einem ihrer Vorsitzenden zufolge eine Zustimmung zum geplanten Finanzpaket von Union und SPD nicht aus – knüpft diese aber an Bedingungen. Es komme „auf zwei Dinge an“, sagte Linken-Chef Jan van Aken am Mittwoch den Sendern RTL und ntv. Zum einen gehe es darum, „was da vorgelegt wird, was genau ist der Text“, verdeutlichte van Aken. Zum anderen sei wichtig, ob über die Vorhaben „als Paket oder einzeln abgestimmt“ werden solle.

Die Linke sei „natürlich für ein solches Investitionspaket“. Die Partei sei „aber gegen die unfassbar hohe Aufrüstung“. Der Linken-Chef kritisierte das „schräge Paket“ von Union und SPD. „Eigentlich wäre es richtig gewesen, die Schuldenbremse ganz aufzuheben“, sagte van Aken. Dass dies nicht so gekommen sei, liege an der CDU, „aber gut, dass sie überhaupt anfangen über die Schuldenbremse nachzudenken“.

CDU/CSU und SPD hatten sich am Dienstagabend auf ein beispielloses Finanzpaket geeinigt. Die Verteidigungsausgaben sollen demnach vor dem Hintergrund der wachsenden Bedrohungslage ab einer Höhe von einem Prozent der Wirtschaftsleistung von der Schuldenbremse ausgenommen werden. Zudem soll es ein Sondervermögen von 500 Milliarden Euro für Infrastruktur geben.

05:36 Uhr

„Keine faktischen Grenzschließungen“: Klingbeil zieht rote Linie

Vor der Fortsetzung der Sondierungsgespräche über eine Regierungsbildung mit der Union hat SPD-Chef Lars Klingbeil eine rote Linie beim Thema Migration gezogen: „Ich kann Ihnen sehr klar sagen: Die SPD wird keine faktischen Grenzschließungen mitmachen“, sagte er in der ARD-Sendung „Maischberger“.

„Das können wir national nicht umsetzen. Und vor allem ist es europäisch unvernünftig.“ In einer Zeit, in der die Antwort auf US-Präsident Donald Trump ein starkes Europa sein müsse, könne es nicht sein, dass das stärkste Land Europas die Grenzen zumache.

Die Union hatte vor der Wahl mit den Stimmen der AfD einen Antrag durch den Bundestag gebracht, der eine Zurückweisung von Asylsuchenden an den deutschen Grenzen vorsieht. Unionsfraktionschef Friedrich Merz hatte angekündigt, am ersten Tag einer Amtszeit als Bundeskanzler das Innenministerium mittels seiner Richtlinienkompetenz anzuweisen, „ausnahmslos alle Versuche der illegalen Einreise zurückzuweisen“. Die SPD hatte das schon im Wahlkampf als rechtswidrig kritisiert.

Union und SPD haben sich in ihren Sondierungsgesprächen bereits in den wichtigsten Finanzfragen verständigt. Nun wollen sie über die Themen Migration, innere Sicherheit, Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft und Soziales reden. Für Donnerstag und Freitag sind zwei weitere Verhandlungsrunden angesetzt.

5. März

17:22 Uhr

Wagenknecht: Keine Zustimmung zu höheren Wehrausgaben

Die BSW-Vorsitzende Sahra Wagenknecht hat am Mittwoch angekündigt, dass die Länder Thüringen und Brandenburg im Bundesrat nicht der Lockerung der Schuldenbremse für die Bundeswehr zustimmen werden.

An beiden Landesregierungen ist die Partei beteiligt. „Da wir die Änderung zu den Militärausgaben ablehnen, werden die Länder sich mindestens enthalten“, sagte die BSW-Chefin dem „Stern“.

Für die Änderung des Grundgesetzes ist auch eine Zweidrittelmehrheit im Bundesrat erforderlich. Die Länder, in denen CDU, SPD und Grüne in unterschiedlichen Varianten regieren, kommen zusammen auf 41 der 69 Stimmen – das sind fünf weniger als nötig.

In allen anderen Ländern sind FDP, BSW, Linke oder Freie Wähler beteiligt, die aus unterschiedlichen Gründen die von Union und SPD geplanten Verfassungsänderungen mindestens teilweise ablehnen.

Für das geplante Sondervermögen für Investitionen signalisierte Wagenknecht eine mögliche Zustimmung in der Länderkammer. „Die Investitionen schauen wir uns an“, sagte sie. „Wenn es ausschließlich zivile Investitionen sind, können wir zustimmen.“

15:22 Uhr

Scholz begrüßt Vereinbarungen der Sondierungspartner

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Vereinbarungen der Sondierungspartner Union und SPD zu Schuldenbremse und Sondervermögen begrüßt – und als Bestätigung seines eigenen Kurses gewertet.

Der Kanzler habe „in der vergangenen Regierung immer wieder dafür gekämpft – ohne Erfolg“, sagte sein Sprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch in Berlin.

Die nun gefundene Vereinbarung entspreche „im grundsätzlichen Herangehen“ dem, was Scholz anvisiert habe und wofür er auch im Wahlkampf geworben habe.

Dass eine solche Vereinbarung nach der Bundestagswahl „jetzt in anderer Konstellation so schnell möglich war, zeigt, dass die Argumente vielleicht nicht die Allerschlechtesten sind“, sagte der Regierungssprecher weiter und betonte: „Es ist ja nicht der Bundeskanzler, der seine Position verändern musste in den letzten Tagen“.

Nicht nur große Rüstungskonzerne sollen profitieren

Ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums bezeichnete die Finanzbeschlüsse als „erfreulich“. In allgemeiner Form sagte er, die Bundeswehr benötige Mittel, um Lücken zu schließen, um die europäische Verteidigungsfähigkeit zu stärken und um den NATO-Erfordernissen gerecht zu werden.

Die Bundeswehr wolle die Mittel so einsetzen, dass nicht nur große Rüstungskonzerne davon profitieren, sondern dass es Effekte für die „gesamte Wirtschaft“ gebe.

Im Verteidigungsministerium sei es nun so, „dass man jetzt nicht nur zum Ziel hätte, vereinzelte große Unternehmen noch größer zu machen“, sagte der Sprecher. „Die Strategie ist natürlich zu gucken, dass man junge Unternehmen genauso fördert, kleinere Unternehmen, Startup-Unternehmen.“

4. März

18:36 Uhr

Grüne: Planungssicherheit mit Reform der Schuldenbremse

Ein alleiniges Sondervermögen für die Bundeswehr reicht aus Sicht der Grünen nicht aus, sagte der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Michael Kellner (Grüne) am Dienstag zum „Spiegel“.

„Die Klimakrise wartet nicht, bis Putin gestoppt ist“, sagte der Grünen-Politiker dem Nachrichtenmagazin. „Daher ist es so wichtig, sowohl in die Sicherheit Europas als auch in Klimaschutz und funktionierende Infrastruktur zu investieren.“

Für eine langfristige Planungssicherheit benötige es eine Reform der Schuldenbremse, die beides umfasse, sowohl Geld für die Sicherheit Europas als auch für die notwendigen Investitionen in den Klimaschutz, so Kellner.

16:01 Uhr

Bundeswehrverband verlangt sofortigen Start der Wehrpflicht

Der Vorsitzende des Deutschen Bundeswehrverbands, André Wüstner, spricht sich für einen Start der Wehrpflicht nach schwedischem Modell noch in diesem Jahr aus. „Sonst droht die Gefahr, dass wir personell ab dem nächsten Jahr implodieren“, sagte er dem Fernsehsender „Welt“.

„Die Aufträge sind zu enorm und deswegen muss Personal sofort in den Fokus, nachdem wir die Finanzen geregelt haben.“ Es gebe einen riesigen Personalbedarf, der ohne Wehrpflicht nicht gedeckt werden könne: „Wir haben personell enorme Probleme. Es geht um den Regenerationsbedarf von round about 27.000 Menschen im Jahr, die die Bundeswehr verlassen und wiedergewonnen werden müssen.“

Das gehe nur mit einer neuen Art der Wehrpflicht, etwa nach dem schwedischen Modell einer verpflichtenden Erfassung: „Ohne eine Art neue Wehrpflicht werden wir die Gewinnung und Bindung des Personals, das wir brauchen, nicht schaffen.“

Das sei auch durchaus schnell realisierbar, so Wüstner, da der Prozess grundsätzlich von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ja bereits angestoßen worden sei: „Er hat sich in Schweden, in Skandinavien erkundigt und gesagt: Diese Art Auswahlwehrpflicht wäre das Richtige vor dem Hintergrund der Aufwuchsfähigkeit auch einer starken Reserve, die wir brauchen, um abschrecken zu können.“

„Natürlich wird es nicht so sein, dass wir von Anfang an den ganzen Jahrgang einziehen können, sondern es wird step by step beginnen. Das hängt ja auch an Management, Infrastruktur, Ausbildungskapazitäten und vielem mehr. Aber man muss eben beginnen.“ Zunächst müsse man erfassen, „wen man anschreiben kann, mustern kann, um dann zu schauen: Wen ziehe ich ein, nach welchen Kriterien?“

15:01 Uhr

30 Organisationen fordern Schuldenbremsenreform im Koalitionsvertrag

Ein breites Bündnis aus Gewerkschaften, Umwelt- und Sozialverbänden hat Union und SPD aufgefordert, eine grundlegende Reform der Schuldenbremse in einem möglichen Koalitionsvertrag zu verankern. Dies sei nötig, um dringend benötigte Investitionen in eine klimaneutrale Wirtschaft und Infrastruktur sowie in soziale Sicherheit zu ermöglichen, hieß es in einem am Dienstag veröffentlichten Appell.

„Deutschland lebt nicht über seine finanziellen Verhältnisse, sondern unter seinen Möglichkeiten“, betonten die fast 30 unterzeichnenden Organisationen. Dazu gehörten unter anderem der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), die Klima-Allianz Deutschland, Brot für die Welt und der Paritätische Gesamtverband.

Sie forderten Union und SPD auf, die Reform der Schuldenbremse „zum zentralen Bestandteil des Koalitionsvertrags“ zu machen. „Leiten Sie mit einem finanzpolitischen Kurswechsel für Bund und Länder eine echte Investitionsoffensive ein, die unser Land modernisiert und zukunftsfähig aufstellt“, hieß es in dem Aufruf.

Bund, Länder und Kommunen müssten wieder finanziell handlungsfähig werden, erklärte Stefanie Langkamp von der Klima-Allianz Deutschland. „Von einer funktionierenden Bahn, sanierten Schulen und lebenswerten Städten und Gemeinden profitieren wir alle.“

Der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, Joachim Rock, betonte: „Immer neue Sondervermögen greifen zu kurz. Ohne ein Lösen der Schuldenbremse wird es nicht gehen.“

Der Investitionsstau müsse endlich aufgelöst werden, forderte auch DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell. Dies gehe nur mit einer Reform der Schuldenbremse, die langfristige Investitionen durch Kredite ermögliche. „Wer jetzt weiter auf einen unsinnigen Sparkurs setzt, spart nicht für unsere Kinder, sondern an ihrer Zukunft.“

11:09 Uhr

CSU für Einführung der Wehrpflicht in diesem Jahr

Die CSU dringt darauf, die Wehrpflicht in Deutschland bereits in diesem Jahr wieder einzuführen.

„Die Aussetzung der Wehrpflicht passt nicht mehr zur aktuellen Gefährdungslage“, sagte der verteidigungspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Florian Hahn, der „Bild“.

Noch im Jahr 2025 müssen die ersten Wehrpflichtigen durch die Kasernentore schreiten. Wir können ja nicht teilnahmslos zuschauen, wie die Welt um uns unsicherer wird.“

Hahn mahnte, Deutschland brauche jetzt „eine glaubwürdige Abschreckung durch eine personelle Aufwuchsfähigkeit“. Das müsse auch „durch wehrwillige und wehrpflichtige Staatsbürger in Uniform“ gelingen.

10:36 Uhr

Grüne fordern von Merz Reform der Schuldenbremse statt Sondervermögen

Die Grünen haben CDU-Chef Friedrich Merz aufgefordert, wegen des hohen Finanzbedarfs bei Verteidigung und Infrastruktur statt weiterer Sondervermögen eine Reform der Schuldenbremse anzugehen.

Die Schaffung von Sondervermögen sei „nur eine zeitlich begrenzte Untertunnelung der Schuldenbremse“, sagte die Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Katharina Dröge, im „Deutschlandfunk“. Es sei besser, gleich die Schuldenbremse zu reformieren.

Wenn Merz anstrebe, „nur einmalig ein Sondervermögen aufzuladen, dann können wir in kürzester Zeit wieder in der Situation sein, dass das Grundgesetz geändert werden muss“, sagte Dröge.

Aus Sicht der Grünen sei es besser, die Schuldenbremse so zu reformieren, „dass Investitionen in Sicherheit und unsere wirtschaftliche Lage dauerhaft kreditfinanziert möglich sind“. Dies gebe langfristig Planungssicherheit.

Ähnlich äußerte sich Grünen-Chefin Franziska Brantner. „Was wir für erforderlich halten, ist eine Reform der Schuldenbremse – für die Verteidigung, für unsere Infrastrukturen, für die Bildung, für die Wärmenetze, für das, was unser Land jetzt zusammenhält“, sagte sie RTL und ntv. Es gehe darum, „nicht immer ein Heftpflaster nach dem anderen dran zu packen“, sondern darum, eine langfristige Perspektive für die Bundeswehr zu schaffen.

Dröge bedauerte, dass es von Seiten der Union bisher nicht einmal den Versuch gegeben habe, mit den Grünen über die Frage zu sprechen. Die Grünen seien bereit, mit Union und SPD zu verhandeln, die derzeit über die Bildung eine schwarz-roten Regierung sprechen.

9:21 Uhr

Sondierungen gehen weiter

Die Sondierungen von Union und SPD steuern auf eine Entscheidung bei den vorangestellten Finanzfragen zu. „Ich glaube, heute ist ein sehr, sehr wichtiger Tag. Ich hoffe, dass wir erfolgreich sind“, sagte CSU-Chef Markus Söder kurz vor Beginn des dritten Verhandlungstags in Berlin. Im Gespräch sind seit Tagen zwei getrennte Sondervermögen im dreistelligen Milliardenbereich für Verteidigung und Infrastruktur.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) betonte, Deutschland und Europa müssten jetzt noch stärker an der Seite der Ukraine stehen als bisher.

Darauf müsse sich Deutschland jetzt vorbereiten, dazu sei es wichtig, „dass man neben den Hilfen für die Ukraine die Bundeswehr stärkt und gleichzeitig aber auch genug Geld hat, um die eigenen Probleme im Land zu lösen, zum Beispiel die Stärkung der Wirtschaft“.

SPD-Chef Lars Klingbeil wollte sich zunächst nicht zu den Verhandlungen äußern: „Sie wissen ja, dass wir uns ein Schweigegelübde aufgelegt haben. Und daran halte ich mich.“

Bundeswehrverband will über 500 Milliarden Euro

Der Deutsche Bundeswehrverband hat in der Diskussion um die Finanzierung der Truppe Investitionen von mehr als 500 Milliarden Euro angemahnt.

Schon 2022 habe der Bedarf „eigentlich bei 300 Milliarden Euro“ gelegen, sagte der Verbandsvorsitzende André Wüstner am Dienstag im ZDF-„Morgenmagazin“. Deutschland werde mit Blick auf die Fähigkeitsziele der NATO in diesem Jahr aber weitere Verpflichtungen eingehen. „Wenn wir von einem Sondervermögen sprechen, dann gehe ich nicht von unter 500 Milliarden aus“, betonte Wüstner.

Es gehe um eine langfristige Finanzierung, da „von mindestens einer Dekade an Bedrohungen“ ausgegangen werden müsse. „Und deswegen sind die Bedarfe enorm.“ Es müsse auch damit gerechnet werden, „dass die USA Kräfte ausdünnt in Europa und wir noch mehr machen müssen als bisher“, fügte Wüstner hinzu.

Zum Vergleich: Der Bundeshaushalt umfasst jährlich 440 Milliarden Euro. Union und SPD, die die Sondierungsgespräche führen, wollen mehr Geld für die Bundeswehr durchsetzen.

7:45 Uhr

7-Stunden-Sondierungsrunde

Die zweite Sondierungsrunde von Union und SPD ist am Montagabend nach über 7 Stunden zu Ende gegangen.

Gegen 23 Uhr verließen die Teilnehmer den Verhandlungsort in einem zum Deutschen Bundestag gehörenden Bürogebäude. Wie schon nach der ersten Sondierungsrunde am Freitag verweigerten die Teilnehmer dabei den wartenden Journalisten Pressestatements. CDU, CSU und SPD hatten sich gegenseitig Stillschweigen nach Außen versprochen – bislang auch weitgehend erfolgreich.

Im Gespräch ist allerdings offenbar, dass der Bundestag in der kommenden Woche noch mal in der alten Konstellation zusammen kommen könnte, um an der Schuldenbremse vorbei ein neues Sondervermögen für Militärausgaben zu beschließen.

Das könnte möglich sein, weil sich der neue Bundestag noch nicht konstituiert hat, trotzdem wäre ein solches Vorgehen verfassungsrechtlich zumindest bedenklich.

3. März

17:42 Uhr

Störungen im Bundestag: Union will Ordnungsgeld verdoppeln

Um gegen Störungen im Bundestag vorzugehen, will die Union das bisher mögliche Strafgeld bei Ordnungsrufen verdoppeln und automatisch verhängen.

Erhalte ein Abgeordneter drei Ordnungsrufe innerhalb von drei Sitzungswochen, solle durch das Bundestagspräsidium zwingend ein angemessenes Ordnungsgeld verhängt werden, sagte Parlamentsgeschäftsführer Patrick Schnieder (CDU) der „Rheinischen Post“ vom Montag.

Schnieder sagte, er halte ein Ordnungsgeld von 2.000 Euro und im Wiederholungsfall von 4.000 Euro für angemessen. Damit würde sich das bisherige Ordnungsgeld nach Paragraf 37 der Geschäftsordnung des Bundestag verdoppeln. Demnach kann „wegen einer nicht nur geringfügigen Verletzung der Ordnung oder der Würde des Bundestages“ ein Ordnungsgeld in Höhe von 1.000 Euro verhängt werden, im Wiederholungsfall dann 2.000 Euro.

Neu wäre, dass das Ordnungsgeld bei drei Verstößen automatisch verhängt werden muss. Ähnliche Pläne hatte auch die Ampelkoalition im vergangenen Sommer, gleichfalls mit der Anhebung des Strafgeldes auf 2.000 beziehungsweise 4.000 Euro. Zu der Änderung kam es dann aber nicht mehr.

Hintergrund ist dem Bericht zufolge, dass die AfD nun mit 152 statt 83 Parlamentariern vertreten ist. Sie kassierte in der vergangenen Legislaturperiode die meisten Ordnungsrufe.

AfD-Parlamentsgeschäftsführer Bernd Baumann wies den Vorstoß zurück, weil dadurch „AfD-Parlamentarier noch schärfer beeinträchtigt“ würden. „Die Vergabe von Ordnungsrufen erfolgt aus unserer Sicht oft einseitig“, kritisierte Baumann am Montag.

Für AfD-Abgeordnete werde beim Erteilen von Ordnungsrufen ein strengerer Maßstab angelegt als bei anderen Fraktionen. „Daraus entsteht eine schiefe, einseitige Statistik, mit der dann fälschlicherweise versucht wird zu belegen, die AfD-Fraktion sei rabiater als andere Fraktionen“, erklärte Baumann.

17:22 Uhr

Linke pocht auf Abschaffung der Schuldenbremse

Die Linkspartei dringt auf eine Abschaffung der Schuldenbremse und lehnt neue Sondervermögen ab. „Es gibt jetzt die historische Chance, mit den neuen Mehrheiten des Bundestages die Schuldenbremse abzuschaffen“, sagte Parteichefin Ines Schwerdtner am Montag in Berlin. Es gehe nun „um Investitionen in die Zukunft“, hob sie hervor.

Die Schuldenbremse „war ein Fehler und es gibt jetzt die Chance, diesen Fehler rückgängig zu machen“, sagte Schwerdtner weiter. Sie verwies dabei auch auf den Finanzbedarf der Länder für den Bau von Schulen, Brücken und Schienen. „Die Infrastruktur in Deutschland zerbröselt“, sagte die Linken-Parteichefin.

CDU-Chef Friedrich Merz warf sie vor, er wolle nun noch „mit alten Mehrheiten“ im bestehenden Bundestag „zwei Sondervermögen durchdrücken“ im Volumen von fast 1 Billion Euro.

16:44 Uhr

Union lehnt Streichung des Elterngelds ab

Die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag hat die Forderung des ifo-Präsidenten Clemens Fuest zur Streichung des Elterngelds zurückgewiesen.

„Das Elterngeld hat sich als zentrale familien- und gleichstellungspolitische Leistung bewährt“, sagte die familienpolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Silvia Breher, dem „RedaktionsNetzwerk Deutschland“. Ziel der Politik müsse es sein, dass sich berufstätige Eltern auch in Zukunft für Kinder entscheiden.

„Wenn das Elterngeld gestrichen würde, müssten Eltern für ihren Kinderwunsch sparen“, warnte Breher. Könnten sie das nicht, seien es vor allem die Mütter, die auf Sozialleistungen angewiesen sein werden, um sich finanziell über Wasser zu halten.

„Wer die Abschaffung des Elterngeldes fordert, der verkennt, dass für eine gute Wirtschaftsentwicklung auch gute familienpolitische Rahmenbedingungen elementar sind“, so die CDU-Politikerin.

16:38 Uhr

SPD will Bundesparteitag auf Juni vorziehen

Die SPD will ihren bislang im Spätherbst geplanten Bundesparteitag auf voraussichtlich einen Termin im Juni vorziehen. Ein entsprechender Vorschlag von Generalsekretär Matthias Miersch wurde am Montag in Berlin nach Parteiangaben vom SPD-Vorstand einmütig angenommen. Dies sei „eine bewusste Entscheidung, um schneller die notwendigen Weichen für die Zukunft der SPD zu stellen“, sagte Miersch dazu der Nachrichtenagentur AFP.

Damit würde auch die Neuwahl der Parteispitze sich entsprechend nach vorn verschieben. Sowohl Parteichef Lars Klingbeil als auch Co-Parteichefin Saskia Esken hatten aber bereits deutlich gemacht, dass sie erneut antreten wollen. Bestätigt werden muss von den Delegierten auf jeden Fall noch Miersch, der das Amt des Generalsekretärs nach dem Rücktritt von Kevin Kühnert im Oktober zunächst nur kommissarisch übernommen hatte.

„Wir wollen nicht in einer monatelangen Hängepartie verharren, sondern zügig das Bundestagswahlergebnis aufarbeiten, die richtigen Schlüsse ziehen und mit einer klaren programmatischen Erneuerung in die kommenden Jahre gehen“, begründete Miersch das Vorziehen des Parteitagstermins. „Gerade in Zeiten großer gesellschaftlicher Herausforderungen braucht es eine handlungsfähige Sozialdemokratie – und die gestalten wir jetzt“, hob er hervor.

14:50 Uhr

Scholz lädt Merz und Dobrindt zu Ukraine-Gespräch am Mittwoch ein

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Unionsspitze für Mittwoch zu einem Gespräch über die Ukraine-Politik ins Kanzleramt eingeladen. Der Kanzler wolle den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt über das internationale Ukraine-Krisentreffen am vergangenen Sonntag in London und den EU-Gipfel zur Ukraine am Donnerstag in Brüssel informieren, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag in Berlin.

Zu dem EU-Spitzentreffen in Brüssel werde der Bundeskanzler den CDU-Chef aber nicht mitnehmen, bekräftigte Hebestreit. Es gebe ohnehin „eine regelmäßige Konsultation“ des Bundeskanzlers mit Merz, sagte er. „Das passiert sowohl auf Arbeitsebene als auch, wenn es nötig ist, direkt zwischen dem Bundeskanzler und dem Oppositionsführer.“

14:02 Uhr

Mögliche Gespräche zwischen Union, SPD und Grünen zu Sondervermögen für Verteidigung

Union und SPD wollen bald Gespräche mit den Grünen führen, damit unter Umständen noch der alte Bundestag über neue Sondervermögen für Verteidigungs- oder Infrastrukturausgaben entscheidet.

„Wir haben uns nur kurz ausgetauscht, dass es Gespräche geben soll“, sagte Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) nach Angaben vom Montag. „Konkret vereinbart ist bislang nichts.“

12:25 Uhr

SPD-Sondierer sagen alle anderen Termine ab

Die Spitzenpolitiker der SPD wollen in dieser Woche bei den Sondierungen für eine neue Bundesregierung mit der Union vorankommen – und sagen deshalb alle anderen Termine ab.

Das Sondierungsteam werde auch nicht auf Veranstaltungen zum politischen Aschermittwoch auftreten, kündigte Parteichef Lars Klingbeil in Berlin an. Die SPD sei „bereit, die ganze Woche zu verhandeln und auch zu reden“.

Die Probleme in Deutschland müssten angegangen werden – zum Beispiel bei Infrastruktur, hohen Preisen und Mieten. Es gehe um Sicherheit von Arbeitsplätzen, wirtschaftliches Wachstum und massive Investitionen in Straßen, Schulen, Schiene.

„Und das ist etwas, was in den ersten Tagen dieser Sondierungsgespräche auch geklärt werden muss, ob die finanzielle Herausforderung von allen gesehen wird und ob die finanzielle Basis stimmt.“ Es könne nicht sein, dass man drei Monate nach Beginn einer Regierung feststelle, dass für geplante Vorhaben nicht genug Geld da sei.

10:25 Uhr

Bundeswehr: Grüne drängen auf Reform von Schuldenbremse statt Sondervermögen

Die Grünen sehen ein weiteres Bundeswehr-Sondervermögen kritisch und drängen stattdessen auf eine Reform der Schuldenbremse. Ein „würde Sicherheit und Zukunft Deutschlands gefährden“, sagte Grünen-Fraktionsvize Andreas Audretsch der „Rheinischen Post“ vom Montag. „Richtig ist, jetzt die Schuldenbremse grundsätzlich zu reformieren, um Deutschland und Europa eigenständiger und stärker zu machen.“

Investitionen in die Bundeswehr dürften nicht ausgespielt werden „gegen die Stabilisierung unserer Gesellschaft insgesamt“, betonte Audretsch. „Beides ist wichtig“.

Er glaube, „dass ein Sondervermögen, was am Ende nur ein Provisorium darstellt, nicht die richtige Antwort für die Fragen unserer Zeit“ sei, sagte auch Grünen-Parteivize Heiko Knopf im Sender Phoenix. Die Grünen seien diesbezüglich zwar zu Diskussionen bereit, die Partei stehe aber für eine Reform der Schuldenbremse.

10:05 Uhr

SPD-Arbeitsgemeinschaft fordert Neuaufstellung der Parteispitze

In der SPD gibt es weitere Forderungen nach einer personell grundlegenden Neuaufstellung der Partei. „Die aktuelle Parteiführung ist für das desolate Ergebnis verantwortlich“, heißt es laut einem Bericht des Berliner „Tagesspiegel“ vom Montag in einem Papier der Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt in der SPD. Diese wird eher dem linken Parteiflügel zugerechnet.

„Das Wahlergebnis war kein Naturereignis, sondern Resultat einer Kette von politischen Fehlentscheidungen“, heißt es laut „Tagesspiegel“ weiter in dem Papier. Aus diesem Grund sei ein Bundesparteitag mit Vorstandswahlen spätestens im Sommer notwendig.

„Es sei eine neue Zusammensetzung unserer Spitze entscheidend“, zitiert die Zeitung weiter aus dem Text. „Verantwortungsbewusstsein heißt nicht, hinter Nebelkerzen die nächste Karrierestufe zu nehmen.“ Zwar gewinne und verliere man zusammen, „dies bedeutet jedoch keinesfalls, dass die Führung keine Konsequenzen ziehen muss“.

Zuvor hatten sich auch weitere SPD-Politiker unter anderem kritisch dazu geäußert, das SPD-Chef Lars Klingbeil nicht nur im Amt bleiben will, sondern zusätzlich den Fraktionsvorsitz übernahm. Der 47-jährige Klingbeil hatte am Wahlabend seinen Machtanspruch unter Hinweis auf einen „Generationenwechsel“ begründet. Er löste an der Spitze der Fraktion danach den 65-jährigen Rolf Mützenich ab.

Vorsitzende der SPD-Arbeitsgemeinschaft Migration sind Aziz Bozkurt und Stella Kirgiane-Efremidou. In dem Papier wird auch eine inhaltliche Erneuerung gefordert, vor allem ein Konzept für einen „solidarischen Sozialstaat“. Die bisherige Politik der SPD zum Thema Migration kritisiert die Arbeitsgemeinschaft als „Wegducken, Vertagen und faule Kompromisse“. Gefordert wird ein neues SPD-Grundsatzprogramm bis spätestens Ende 2028.

09:55 Uhr

Linke will neuen Schulden für Bundeswehr nicht ohne weiteres zustimmen

Die Linke will neuen Schulden für die Bundeswehr nicht ohne weiteres zustimmen. Erst müsse die Bundesregierung erklären, wohin die 100 Milliarden aus dem bisherigen Sondervermögen geflossen seien und warum Deutschland immer noch nicht verteidigungsfähig sei, sagte Co-Parteichefin Ines Schwerdtner am Montag im Deutschlandfunk. „Wir können nicht einfach 400 Milliarden ausgeben in ein schwarzes Loch offensichtlich, wo wir nicht genau wissen, wo das Geld hingeht. Ich halte das nicht für vertrauenswürdig.“

Die Linke sei nicht bereit, für eine weitere Aufrüstung zu stimmen, sagte Schwerdtner. Wohl aber für Infrastrukturprojekte in der Ukraine, die zivile Unterstützung und einen Schuldenschnitt für das Land.

Dass erwogen werde, noch im bestehenden Bundestag über ein Bundeswehr-Sondervermögen abzustimmen, finde sie schwierig, sagte die Linken-Chefin. „Wir haben jetzt neue Mehrheitsverhältnisse“, betonte sie. Aus ihrer Sicht wäre eine Abschaffung oder zumindest eine Reform der Schuldenbremse nachhaltiger. Die Linke wolle im neuen Bundestag „ganz regulär“ die Schuldenbremse angehen. „Das ist der beste Kompromiss, den man machen kann“, so Schwerdtner.

Hintergrund der Debatte ist, dass Grundgesetzänderungen etwa für Reformen der Schuldenbremse oder neue Sondervermögen durch die neuen Mehrheitsverhältnisse im Bundestag erschwert werden. Union, SPD und Grüne verfügen künftig nicht mehr über die dafür notwendige Zweidrittelmehrheit. Da die demokratischen Parteien aber eine Kooperation mit der AfD ausschließen, können sie das notwendige Quorum nur mithilfe der Linkspartei erreichen.

Möglich wäre aber noch ein Beschluss von Union, SPD und Grünen mit Zweidrittelmehrheit im scheidenden Bundestag. Dieser ist noch bis zum 25. März beschlussfähig, wenn das neue Parlament erstmals zusammentritt.

09:38 Uhr

Union will mit SPD rasch Klarheit über Sondervermögen für Bundeswehr schaffen

Die Unionsfraktion will angesichts der veränderten Weltsicherheitslage mit der SPD rasch Klarheit über ein neues Sondervermögen für die Bundeswehr schaffen. „Hierfür gilt es jetzt, gemeinsam mit der SPD den besten Weg zu finden, um der Bundeswehr schnell Planungssicherheit zu geben“, sagte der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Johann Wadephul der „Augsburger Allgemeinen“ (Montagausgabe).

„Dass wir nicht nur für die Unterstützung der Ukraine, sondern auch für die Investitionen in unsere eigene Verteidigung und damit in die Bundeswehr erhebliche finanzielle Ressourcen benötigen, ist allen klar“, sagte der CDU-Politiker. „Es geht jetzt vor allem darum, eine geschlossene und umsetzbare europäische Politik zur Unterstützung der Ukraine zu entwerfen.“

Es gebe keinen Zweifel, dass sich Deutschland an der von Großbritannien vorgeschlagenen Koalition der Willigen beteiligen werde. „Deutschland hat sich klar zur weiteren Unterstützung der Ukraine bekannt“, sagte Wadephul.

„Wenn Sie es so wollen, ist Deutschland bereits seit langem in einer Koalition der Willigen, mit Polen, den Briten, den Balten, den nordischen Staaten und vielen anderen“, fuhr der CDU-Politiker fort. „Dies war Hauptthema der ersten Abstimmungsgespräche des zukünftigen Bundeskanzlers Friedrich Merz mit Emmanuel Macron, Keir Starmer und weiteren europäischen Staats- und Regierungschefs“, so Wadephul.

Mit Blick auf neue Schulden drängte Wadephul im ZDF-„Morgenmagazin“ auf eine rasche Einigung: „Wir dürfen jetzt nicht Zeit verlieren, bis sich ein neuer Bundestag konstituiert hat“, sagte Wadephul am Montag. Dies werde einige Wochen dauern. „Diese Wochen hat die Ukraine nicht, diese Wochen hat die freie Welt nicht.“ Es seien viele Stimmen von den Grünen und der FDP zu hören, die sich bereit zeigten, dies zu unterstützen, betonte Wadephul.

Nach dem Eklat in Washington vergangene Woche hob Wadephul die Bedeutung der Partnerschaft mit den USA hervor. Deutschland werde versuchen, den „Dissenz zu beseitigen und das Band der Unterstützung wiederherzustellen“, sagte er im ZDF-„Morgenmagazin“ weiter. Es wichtig, dass Merz ein „gutes persönliches Verhältnis“ zu Donald Trump herstelle“.

(Mit Material der Nachrichtenagenturen)