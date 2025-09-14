TICKER NRW-Wahl | Prognose: CDU und SPD rutschen leicht ab - AfD verdreifacht Ergebnis von 2020

Rund 13,7 Millionen Einwohner waren dazu aufgerufen, bis zur Schließung der Wahllokale um 18:00 Uhr ihre Stimme abzugeben. Zur Wahl standen unter anderem auch die Oberbürgermeister von Köln und Düsseldorf. Die Kommunalwahl im bevölkerungsreichsten Bundesland galt als erster großer Stimmungstest wenige Monate nach der Bundestagswahl.

Landesweit entschieden die Bürger über die Zusammensetzung von Kreistagen, Stadtparlamenten, Gemeinderäten sowie Regionsversammlungen. Zudem standen zahlreiche Bürgermeister und Landräte zur Wahl. Die Wahl fand in 427 Kommunen statt, darunter 396 Städte und Gemeinden sowie 31 Kreise.

Alle Entwicklungen und Ergebnisse im Live-Ticker:

Kommunalwahl 2025: Prognose von Infratest dimap, Stand 18 Uhr. Grafik: Epoch Times

HEUTE 19:09 Uhr Wüst: „Dieses Ergebnis muss uns zu denken geben“

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) reagierte besorgt auf die deutlichen Zugewinne der AfD. „Dieses Ergebnis muss uns zu denken geben, kann uns auch nicht ruhig schlafen lassen“, sagte Wüst im ARD-„Bericht aus Berlin“.

Dass die AfD ihr Ergebnis im Vergleich zur vergangenen Kommunalwahl voraussichtlich mehr als verdreifacht habe, stelle alle demokratischen Parteien vor Herausforderungen. Alle müssten sich nun fragen: „Was sind die richtigen Antworten in Sachen Armutsmigration? Sind alle Teile unserer Sozialsysteme wirklich gerecht? Was ist mit Problemimmobilien?“, sagte Wüst.

Der NRW-Landeschef der AfD, Martin Vincentz, erklärte: „Die ersten Auszählungen zeigen es deutlich: NRW möchte weniger „Weiter so“ und mehr AfD – viel mehr!“ Die Kommunalwahl sei mehr als eine reine Abstimmung über Bürgermeister, Stadträte und Kreistage. „Sie war eine Volksabstimmung über die Richtung unseres Landes. Und wer den Wählerwillen ignoriert, wird von den Wählern abgestraft.“

HEUTE 18:16 Uhr CDU und SPD rutschen leicht ab – AfD verdreifacht Ergebnis von 2020

Bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen ist die CDU laut einer Prognose für den Westdeutschen Rundfunk (WDR) erneut stärkste Kraft geworden, während die SPD leichte Verluste hinnehmen musste. Die CDU von Ministerpräsident Hendrik Wüst kann nach dem Urnengang landesweit mit 34,0 Prozent der Stimmen rechnen, wie die nach Schließung der Wahllokale am Sonntagabend veröffentlichte WDR-Prognose von Infratest dimap ergab.

Im Vergleich zur Kommunalwahl vor fünf Jahren büßte die CDU damit 0,3 Prozentpunkte ein. Die SPD kam bei der Wahl am Sonntag der Prognose zufolge auf 22,5 Prozent und verlor damit 1,8 Prozentpunkte. Die AfD hält in etwa ihr NRW-Ergebnis der Bundestagswahl (16,8 Prozent), verdreifacht sich im Vergleich zu 2020 (5,0 Prozent). Die Grünen stürzten um 8,5 Prozentpunkte auf 11,5 Prozent ab. Die Linke erreichte 5,5 Prozent, die FDP kam auf 3,5 Prozent.

Der WDR bezieht sich bei den Zahlen auf eine landesweite Hochrechnung, die alle Kommunalwahlergebnisse in NRW addiert und damit ein Gesamtstimmungsbild erstellt.

HEUTE 18:12 Uhr Falsche Stimmzettel in Essen

In Essen wurden bei der Kommunalwahl in einem Wahllokal im Stadtteil Borbeck über zweieinhalb Stunden falsche Stimmzettel für die Ratswahl ausgegeben. 87 Wähler haben dadurch falsch abgestimmt. Die Stadt prüft nun, ob der Vorfall das Wahlergebnis beeinflusst hat und kontrolliert zwei weitere Stimmbezirke auf ähnliche Fehler.

HEUTE 17:12 Uhr Mann stirbt im Wahllokal in Krefeld

Die Westdeutsche Zeitung berichtet, dass in einem Wahllokal in Krefeld-Uerdingen ein Mann gestorben ist. Als die Rettungskräfte eintrafen, konnte dem über 70-jährigen Mann nicht mehr geholfen werden. Die Wahl läuft weiterhin planmäßig.

HEUTE 15:43 Uhr Türschloss manipuliert: Wahllokal öffnet mit Verspätung

Vier Wahllokale in Dortmund öffneten nicht pünktlich um 8 Uhr, sondern mit bis zu eineinhalb Stunden Verspätung.

In Lütgendortmund wurde das Türschloss des Wahlraums offenbar manipuliert, teilte die Stadt mit. Ein Schlüsseldienst musste die Tür öffnen.

HEUTE 15:03 Uhr Ein Stimmzettel zu wenig in Bielefeld ausgeteilt

In einem Wahllokal im Bielefelder Stadtteil Ubbedissen ist bei etwa 80 Wählern versehentlich ein Stimmzettel zu wenig ausgegeben worden. Die Wähler erhielten lediglich die Stimmzettel für die Wahl des Rates und der Bezirksvertretung, nicht jedoch für die Wahl des Oberbürgermeisters.

Die Betroffenen werden nun einzeln zu Hause aufgesucht, um ihre Stimme nachträglich abzugeben.

HEUTE 14:45 Uhr Panne in Düsseldorf

Auf dem Wahlzettel für die Wahl des Stadtrates im Düsseldorfer Wahlbezirk 11 fehlt die Partei „Die Linke“. Der Kandidat bestand die Prüfung durch die Stadt nicht und die Partei fand so schnell keinen Ersatz.

HEUTE 13:05 Uhr Landeswahlleiterin: Bis Mittag gingen 32 Prozent wählen

Landswahlleiterin Monika Wißmann teilt mit, dass bis 12 Uhr die Wahlbeteiligung in acht ausgewählten Kreisen und kreisfreien Städten durchschnittlich bei 32 Prozent lag.

Das sei im Vergleich zu den Kommunalwahlen 2020 in diesen ausgewählten Bereichen tendenziell etwas mehr – damals habe die Wahlbeteiligung bis ittag bei ungefähr 29 Prozent gelegen.

Die stichprobenartige Umfrage wurde den Angaben nach im Kreis Düren, im Rhein-Kreis Neuss und im Kreis Gütersloh sowie in den kreisfreien Städten Düsseldorf, Duisburg, Essen, Köln und Mülheim an der Ruhr gemacht. 2020 lag die landesweite Wahlbeteiligung inklusive Briefwahl schlussendlich bei 51,9 Prozent.

HEUTE 12:56 Uhr Wahllokale bis 18 Uhr geöffnet

Die Wahllokale in NRW sind wie üblich bis 18 Uhr geöffnet. Danach sind erste Hochrechnungen und Prognosen zu erwarten.

Detaillierte Ergebnisse sind nach 22 Uhr beim Landeswahlleiter zu finden. Hier der Link zu den Ergebnissen: karten.wahlergebnisse.nrw

Auch lokale Medien wie die NRZ veröffentlichen die Wahlergebnisse: interaktiv.nrz.de

HEUTE 10:03 Uhr Stromausfall in Bönen – Wahllokale geöffnet

In Bönen ist es am Wahlsonntag erneut zu einem großflächigen Stromausfall gekommen . Nach Angaben der Gemeinschaftsstadtwerke (GSW) war die Versorgung gegen 5:45 Uhr in Teilen der Gemeinde unterbrochen. Zwei Notstromaggregate wurden demnach eingesetzt.

Um 10:45 Uhr waren nach GSW-Angaben alle Haushalte wieder am Netz. Die Wahllokale zur Kommunalwahl konnten trotz Ausfall öffnen, so eine Sprecherin.

HEUTE 8:08 Uhr Bürgermeister in Köln und Düsseldorf

In Köln wird die Nachfolge für die scheidende Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) gesucht, die nicht erneut antritt. 13 Kandidaten stellen sich zur Wahl.

Als Favoriten gelten der städtische Baudezernent Markus Greitemann (CDU), die Landtagsabgeordnete Berivan Aymaz (Grüne) und der Sportfunktionär Torsten Burmester (SPD). Reker amtiert seit 2015 als Oberbürgermeisterin, im Wahlkampf 2015 überlebte sie ein Messerattentat.

In Düsseldorf strebt der seit 2020 amtierende Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) eine zweite Amtszeit an. Als aussichtsreichste Herausforderer gelten die Lehrerin Clara Gerlach (Grüne) und der Diplomkaufmann Fabian Zachel (SPD).

Wie in Köln wird der Oberbürgermeister in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt alle fünf Jahre gewählt.

HEUTE 6:27 Uhr Wer und was wird gewählt?

Es geht um rund 20.000 Mandate in den Kommunalparlamenten der 396 Städte und Gemeinden, der 31 Kreise sowie im Ruhrparlament des Regionalverbands Ruhr. Gewählt werden Bürgermeister, Oberbürgermeister (OB), Landräte, Stadt- und Gemeinderäte, Kreistage sowie Bezirksvertretungen in kreisfreien Städten.

In vielen Städten und Gemeinden werden zudem die Integrationsräte gewählt. Das sind die kommunalen Vertretungen von Migranten in NRW.

Bei den Kommunalwahlen in NRW gibt des für Stadt- und Gemeinderäte sowie Kreistage keine Sperrklausel. Lediglich für die Wahlen zum Ruhrparlament sowie zu den Bezirksvertretungen der kreisfreien Städte gilt eine 2,5-Prozent-Hürde.

Erhält bei den Wahlen zum (Ober-)Bürgermeister oder Landrat keiner der Bewerber im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der gültigen Stimmen, gehen die beiden Bestplatzierten am 28. September in eine Stichwahl.

HEUTE 6:12 Uhr Aussichten der Parteien

Seit 1999 hat die CDU bei Kommunalwahlen in NRW regelmäßig landesweit die meisten Stimmen geholt. Bei der Kommunalwahl 2020 gewann sie mit 34,3 Prozent, gefolgt von der SPD mit 24,3 Prozent. Für beide Parteien waren das die historisch schlechtesten Ergebnisse bei Kommunalwahlen in NRW.

Die Grünen erreichten mit 20 Prozent ihr bestes Ergebnis und holten ihre ersten drei OB-Posten in Aachen, Bonn und Wuppertal.

Die AfD kam auf 5,1 Prozent, die FDP auf 5,6 Prozent. Die Linke erreichte 3,8 Prozent. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa für die NRW-Tageszeitungen vom Juli könnte die AfD ihr Ergebnis von 2020 fast zu verdreifachen – auf 14 Prozent.

Wahlberechtigt bei Kommunalwahlen in NRW sind Deutsche sowie Staatsangehörige der übrigen 26 EU-Mitgliedstaaten, die am Wahltag mindestens 16 Jahre alt sind. Außerdem müssen sie mindestens seit dem 16. Tag vor der Wahl im Wahlgebiet wohnen, angemeldet und in das lokale Wählerverzeichnis eingetragen sein.