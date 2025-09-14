TICKER NRW-Wahl | Stromausfall in Bönen - Wahllokale geöffnet

Rund 13,7 Millionen Bürger können heute an den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen teilnehmen. Die Wahllokale öffnen um 8:00 Uhr. Die Kommunalwahl ist die letzte große Wahl in diesem Jahr in Deutschland und gilt als erster politischer Stimmungstest für Berlin.

Alle Entwicklungen und Ergebnisse im Live-Ticker:

HEUTE 10:03 Uhr Stromausfall in Bönen – Wahllokale geöffnet

In Bönen ist es am Wahlsonntag erneut zu einem großflächigen Stromausfall gekommen . Nach Angaben der Gemeinschaftsstadtwerke (GSW) war die Versorgung gegen 5:45 Uhr in Teilen der Gemeinde unterbrochen. Zwei Notstromaggregate wurden demnach eingesetzt. Um 10.45 Uhr waren nach GSW-Angaben alle Haushalte wieder am Netz. Die Wahllokale zur Kommunalwahl konnten trotz Ausfall öffnen, so eine Sprecherin.

HEUTE 8:08 Uhr Bürgermeister in Köln und Düsseldorf

In Köln wird die Nachfolge für die scheidende Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) gesucht, die nicht erneut antritt. 13 Kandidaten stellen sich zur Wahl.

Als Favoriten gelten der städtische Baudezernent Markus Greitemann (CDU), die Landtagsabgeordnete Berivan Aymaz (Grüne) und der Sportfunktionär Torsten Burmester (SPD). Reker amtiert seit 2015 als Oberbürgermeisterin, im Wahlkampf 2015 überlebte sie ein Messerattentat.

In Düsseldorf strebt der seit 2020 amtierende Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) eine zweite Amtszeit an. Als aussichtsreichste Herausforderer gelten die Lehrerin Clara Gerlach (Grüne) und der Diplomkaufmann Fabian Zachel (SPD).

Wie in Köln wird der Oberbürgermeister in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt alle fünf Jahre gewählt.

HEUTE 6:27 Uhr Wer und was wird gewählt?

Es geht um rund 20.000 Mandate in den Kommunalparlamenten der 396 Städte und Gemeinden, der 31 Kreise sowie im Ruhrparlament des Regionalverbands Ruhr. Gewählt werden Bürgermeister, Oberbürgermeister (OB), Landräte, Stadt- und Gemeinderäte, Kreistage sowie Bezirksvertretungen in kreisfreien Städten.

In vielen Städten und Gemeinden werden zudem die Integrationsräte gewählt. Das sind die kommunalen Vertretungen von Migranten in NRW.

Bei den Kommunalwahlen in NRW gibt des für Stadt- und Gemeinderäte sowie Kreistage keine Sperrklausel. Lediglich für die Wahlen zum Ruhrparlament sowie zu den Bezirksvertretungen der kreisfreien Städte gilt eine 2,5-Prozent-Hürde.

Erhält bei den Wahlen zum (Ober-)Bürgermeister oder Landrat keiner der Bewerber im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der gültigen Stimmen, gehen die beiden Bestplatzierten am 28. September in eine Stichwahl.

HEUTE 6:12 Uhr Aussichten der Parteien

Seit 1999 hat die CDU bei Kommunalwahlen in NRW regelmäßig landesweit die meisten Stimmen geholt. Bei der Kommunalwahl 2020 gewann sie mit 34,3 Prozent, gefolgt von der SPD mit 24,3 Prozent. Für beide Parteien waren das die historisch schlechtesten Ergebnisse bei Kommunalwahlen in NRW.

Die Grünen erreichten mit 20 Prozent ihr bestes Ergebnis und holten ihre ersten drei OB-Posten in Aachen, Bonn und Wuppertal.

Die AfD kam auf 5,1 Prozent, die FDP auf 5,6 Prozent. Die Linke erreichte 3,8 Prozent. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa für die NRW-Tageszeitungen vom Juli könnte die AfD ihr Ergebnis von 2020 fast zu verdreifachen – auf 14 Prozent.

Wahlberechtigt bei Kommunalwahlen in NRW sind Deutsche sowie Staatsangehörige der übrigen 26 EU-Mitgliedstaaten, die am Wahltag mindestens 16 Jahre alt sind. Außerdem müssen sie mindestens seit dem 16. Tag vor der Wahl im Wahlgebiet wohnen, angemeldet und in das lokale Wählerverzeichnis eingetragen sein.